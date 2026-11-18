Šéf Neocity: Byty se zmenšují, stavba zdražuje. Slevit z kvality ale nechceme
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Když se Odeda Bera v zahraničí ptají, co dělá, odpovídá, že pomáhá stavět Prahu. Šéf developerské společnosti Neocity sleduje, jak se pražské byty zmenšují, zatímco nároky kupujících rostou. Jak se dá dobře bydlet na třiceti metrech, proč do nových bytů vozí hotové koupelny i s ručníky a co dnes stojí za cenou novostavby?
Říkáte, že pomáháte utvářet Prahu. Jak to myslíte?
Developer už dnes nestaví jen bytové domy, podílí se na tvorbě celých městských čtvrtí. Lidé netouží pouze po obyčejném bytě, ale zajímá je, co je v jeho okolí a jaké má dům společné prostory. Developeři se tomuto požadavku museli přizpůsobit a začít vnímat projekty jako součást celé čtvrti. Požadavky na to, co dnes lidé od bydlení čekají, se za poslední roky výrazně změnily.
Co tedy dnes lidé od bydlení chtějí?
Kvůli rostoucím cenám dnes akceptují výrazně menší byty. Ještě nedávno platil třicetimetrový byt spíše za dočasné řešení, dnes se stává stále běžnější volbou. Menší však neznamená horší. Lidé očekávají, že takový byt bude praktický, funkční a nabídne dostatek úložného prostoru. V tom s nimi souzním. V Neocity si zakládáme na kvalitě a nechceme stavět mikrobyty. Naší dosavadní hranicí je 30 metrů čtverečních, které se dají proměnit v efektivní bydlení s dostatkem místa.
Zaměřujete se tedy hlavně na menší jednotky?
Menší byty dnes na trhu jednoznačně dominují. Dispozice 1+kk a 2+kk tvoří zhruba tři čtvrtiny prodejů, protože jsou cenově dostupnější a prodávají se lépe. Sahají po nich i investoři, pro které je to produkt s dobrou likviditou a stabilním výnosem z nájmu. U nás ale vždy záleží na projektu. Například u Simply Proseku se zaměřujeme primárně na tyto menší dispozice, naopak Veni Vidi Vinoř cílí spíše na rodiny s dětmi a nabízí výrazně větší dispozice. Connect Vršovice pak kombinuje možnosti pro obě skupiny.
Menší byt ale neznamená menší náklady. Poskládat ho efektivně je někdy dokonce větší věda. Co je pro vás v tomto nejsložitější?
Najít rovnováhu mezi kvalitou a cenou. Pozemky za poslední dekádu zdražily až osminásobně a náklady na výstavbu téměř trojnásobně, a přesto chceme, aby byt zůstal dostupný. U kompaktního bytu hraje roli každý metr. Musí se v něm dobře žít, musí mít vysoký standard a vše do sebe musí perfektně zapadat. Slevit z kvality pro nás není cesta, takže hledáme chytřejší způsoby, jak stavět. Jedním z nich je prefabrikace koupelen, což značně zefektivňuje celý proces výstavby.
V čem je to pro vás výhodné?
U menších bytů dává smysl, aby je developer navrhl a vybavil kompletně. Víme, jak prostor uspořádat, aby se v něm dobře žilo. Proto nabízíme promyšlené dispozice, vybavené kuchyně, v některých bytech sklápěcí postele a prefabrikované koupelny na míru, které můžeme dodat doslova i s ručníky. Koupelna vznikne mimo stavbu a na místo přijede hotová. Odhady z trhu mluví o zkrácení stavby až o šest týdnů až dva měsíce a my máme pak lepší kontrolu nad kvalitou i termínem dokončení. Zatím prefabrikujeme jen koupelny, protože tam to dává největší smysl. Předpokládáme však, že se tento trend brzy rozšíří na další části stavby.
Jaké další trendy dnes na realitním trhu vnímáte?
Určitě zachování historických prvků a budov v projektech, kterým developeři dávají nový účel. Projekty tak získávají jedinečné genius loci. Lidé chtějí bydlet v místě, které má svůj příběh, a takovou kontinuitu a osobitost samotná novostavba nevytvoří. Historické objekty proto vnímáme jako součást identity místa. A dává to smysl i prakticky. Pokud je budova ještě použitelná, je lepší ji zachránit a dát jí nový život, než ji zbourat.
Vy sami se tímto trendem řídíte a zachováváte dvě historické budovy v projektu Veni Vidi Vinoř. Co s nimi bude?
Bývalá kovárna na Vinořském náměstí dlouhé roky chátrala. Teď prochází sanací a v budoucnu z ní bude nová radnice městské části, protože ta stávající je na hranici svých kapacit. Náš projekt je navíc v samotném srdci Vinoře, a proto dávalo smysl, aby i nová radnice byla právě v centru, kde bude pro současné i budoucí obyvatele nejdostupnější. Využití špýcharu řešíme s památkáři. S historií však pracujeme i v architektuře celého projektu. Okrajové domy mají sedlové střechy jako okolní zástavba, směrem do středu je pojetí modernější. Je to pro mě unikátní projekt, který respektuje historii i současnost.
Co čekáte od trhu v příštím roce?
Při výhledu na příští rok zůstávám spíše optimistický. Širší ekonomická a geopolitická situace by však mohla vyvolat tlak na růst úrokových sazeb hypoték, což by mohlo ovlivnit dostupnost bytů a zpomalit prodej. Nepředpokládám pokles cen nemovitostí, měli bychom se však připravit na pomalejší tempo transakcí. A to znamená, že dál poroste důraz na efektivní bydlení. Lidé budou chtít, aby jim i menší byt dal plnohodnotný domov, a developeři budou muset více přemýšlet nad každým metrem.
A jaké plány má Neocity na další rok?
V příštím roce chceme na trh uvést hned několik nových projektů v různých částech Prahy, z nichž jeden by měl být dosud naším největším projektem z hlediska počtu bytů. Všechno je zatím v různých fázích přípravy, takže na konkrétní informace je ještě brzy. Jisté však je, že Praha zůstává naším hlavním trhem.