Slavný výrobce sektu po 200 letech odchází ze země, z potíží viní i vládu
- Firma Hubert J. E. uzavře svůj závod na Slovensku.
Důvodem je podle ní zvýšení daní a odvodů za vlády Roberta Fica.
Výrobu přesune do dvou závodů v Česku.
Nejstarší slovenská značka sektu Hubert J. E. uzavře svůj závod v Seredi na západě Slovenska. Stane se tak do konce roku. Výrobu převede do sesterského podniku Bohemia Sekt v Česku, konkrétně do Starého Plzence a Mikulova.
„Spotřebitelské chování se mění a navzdory vysokým investicím v posledních letech se společnosti nepodařilo naplnit výrobní kapacitu a zabezpečit ekonomicky udržitelnou výrobu v dlouhodobém horizontu,“ vysvětlila firma.
Převod výroby do českého Bohemia Sektu je podle firmy „úplně logický vzhledem ke kompetenci, zkušenosti a know-how“. Obě firmy patří do mezinárodní skupiny Henkell Freixenet.
Zvýšení daní a odvodů
Hubert J. E. ve své výroční zprávě uvedl, že k rozhodnutí přesunout výrobu do Česka přispěly kroky vlády Roberta Fica, konkrétně zvýšení daní a odvodů podnikatelům, aniž by ho doprovázelo adekvátní snížení veřejných výdajů.
Uzavření slovenského závodu se dotkne zhruba 60 zaměstnanců. Některým nabídne práci v jiných závodech skupiny. Pracovníci prodeje, marketingu a administrativy zůstanou na Slovensku. Značka je tam jedničkou na trhu šumivých vín, čelí ale stále silnější konkurenci zejména od privátních značek obchodních řetězců.
Závod v Seredi fungoval 75 let, značka však navazuje na slovenskou tradici trvající přes 200 let. Šumivé víno podle francouzského vzoru začali v Bratislavě vyrábět už v roce 1825, a to poprvé mimo území Francie, podotkla slovenská veřejnoprávní televize STVR.