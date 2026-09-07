34. Milan Fiľo
Řídí holding Eco-Investment, jehož páteří je papírenský gigant Mondi SCP i skupina SHP Group. Své realitní impérium v srdci Prahy upevnil odkoupením domu U Hybernů za 447 milionů korun a rozsáhlou miliardovou přestavbou sousedního kláštera na náměstí Republiky. Výrazně investuje do modernizace papírenských závodů po celé Evropě, například ve Slovinsku či Itálii.
Hodnota majetku podle e15: 23 miliard korun
- věk: 59
- obory: papírenství, masokombináty, reality, energetika
- zdroj majetku: privatizace, Eco-Investment