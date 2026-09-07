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34. Milan Fiľo

34. Milan Fiľo

34. Milan Fiľo Zdroj: Tereza Kovandová

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Řídí holding Eco-Investment, jehož páteří je papírenský gigant Mondi SCP i skupina SHP Group. Své realitní impérium v srdci Prahy upevnil odkoupením domu U Hybernů za 447 milionů korun a rozsáhlou miliardovou přestavbou sousedního kláštera na náměstí Republiky. Výrazně investuje do modernizace papírenských závodů po celé Evropě, například ve Slovinsku či Itálii.

Hodnota majetku podle e15: 23 miliard korun

  • věk: 59
  • obory: papírenství, masokombináty, reality, energetika
  • zdroj majetku: privatizace, Eco-Investment

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