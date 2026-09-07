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67.–73. Dědicové Pavla Petery

63-67 Dědicové Pavla Petery

63-67 Dědicové Pavla Petery Zdroj: Tereza Kovandová

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Po úmrtí spoluzakladatele Tipsportu Pavla Petery v roce 2013 zdědili jeho podíl v sázkařské firmě jeho manželka Hana Peterová a děti Tomáš Petera a Michaela Soukupová Peterová. Z rodiny je nejvíce vidět syn Tomáš, který byl dříve profesionálním tenistou, později trenérem mimo jiné grandslamového vítěze Petra Kordy. Jeho promotérská společnost Perinvest Group v minulosti přivezla do Prahy například hokejovou NHL.

Hodnota majetku podle e15: 12 miliard korun

  • věk: –
  • obory: sázkařský byznys
  • zdroj majetku: Tipsport

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