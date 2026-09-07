67.–73. Mária Blašková s rodinou
Jedna ze čtyř spolumajitelů skupiny Moravia Steel převzala podíl společně s dětmi po smrti manžela Ľubomíra a spravuje ho prostřednictvím firmy Octarine Invest. Páteří holdingu jsou Třinecké železárny, které se aktuálně nacházejí ve velké krizi, což se promítá i do finančních výsledků. Podniku loni o šest procent klesly tržby, zisk se propadl o více než 40 procent. Blašková má podíl také ve slovenském obchodníkovi se železnou rudou Minerfin.
Hodnota majetku podle e15: 12 miliard korun
- věk: 57
- obory: ocelářství, logistika
- zdroj majetku: Moravia Steel