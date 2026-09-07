94.–100. Ivan Baťka
Majitel a ředitel břeclavské společnosti Fosfa, z níž vybudoval evropskou špičku ve fosforečné chemii s exportem do více než 80 zemí. Uplatňuje baťovský model řízení bez závislosti na dotacích či úvěrech. Fosfa se pravidelně umisťuje mezi TOP 10 v žebříčku Českých 100 Nejlepších. Baťka stojí také za rozvojem ekologické značky FeelEco – nápad vznikl z jeho osobní zkušenosti, když hledal šetrné produkty pro svou dceru s citlivou pokožkou.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 60
- obory: chemie, potravinářství
- zdroj majetku: Fosfa a. s.