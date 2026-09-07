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94.–100. Ivan Baťka

Ivan Baťka

Ivan Baťka Zdroj: Ján Juhaniak

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Majitel a ředitel břeclavské společnosti Fosfa, z níž vybudoval evropskou špičku ve fosforečné chemii s exportem do více než 80 zemí. Uplatňuje baťovský model řízení bez závislosti na dotacích či úvěrech. Fosfa se pravidelně umisťuje mezi TOP 10 v žebříčku Českých 100 Nejlepších. Baťka stojí také za rozvojem ekologické značky FeelEco – nápad vznikl z jeho osobní zkušenosti, když hledal šetrné produkty pro svou dceru s citlivou pokožkou.

Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun

  • věk: 60
  • obory: chemie, potravinářství
  • zdroj majetku: Fosfa a. s.

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