Visa modernizovala svůj salonek na pražském letišti. Ukazuje, kam míří nová generace Visa Infinite
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- Visa Lounge v Terminálu 2 Letiště Václava Havla Praha je od 18. listopadu znovu otevřený po první fázi modernizace, první kompletní od roku 2008.
- Pro Visa je salonek zároveň jedním z prvních konkrétních příkladů směru, kterým se bude ubírat nová generace Visa Infinite připravovaná pro český trh na rok 2027.
- V centru jejího pojetí stojí čas a služby, které ho prémiovým klientům pomáhají šetřit.
Po první fázi modernizace mohou oprávnění držitelé karet podle podmínek příslušného programu využít vyhrazený Fast Track, VIP Visa parkování přímo před terminálem a vstup do salonku. K dispozici zůstává i soukromé odbavení a osobní doprovod letištěm.
„Skutečný luxus dnes není mít víc věcí, ale mít víc času. Proto chceme, aby prémiové služby Visa lidem zjednodušovaly cestování a ubíraly z něj zbytečné čekání. Modernizovaný Visa Lounge ukazuje, jak tento přístup vypadá v praxi,“ říká Petr Polák, Country Manager Visa pro Českou republiku. Právě na podobných službách staví i nová generace Visa Infinite. Visa Infinite představuje nejvyšší řadu prémiových platebních karet Visa, která vedle samotného placení přináší program služeb a výhod připravovaný s bankami a partnery po celém světě.
Novou generaci Visa Infinite představila Visa 1. července v Paříži a v Česku ji plánuje uvést v roce 2027. Vedle Visa Infinite se zde poprvé objeví také dvě vyšší úrovně pro nejnáročnější klientelu: Visa Infinite Privilege a Visa Infinite Private. Služby nové generace Visa Infinite sahají od pohodlnějšího cestování přes osobní asistenci až po přístup k vybraným zážitkům. Vedle letištních salonků a Fast Tracku mohou podle úrovně karty zahrnovat například asistenci na letišti nebo transfery s řidičem.
Důležitou součástí je také concierge, který kombinuje digitální služby využívající umělou inteligenci s osobní asistencí a pomáhá nejen s doporučením, ale také se samotným zařízením požadavku. Nabídku doplňuje přístup k vybraným příležitostem v gastronomii, kultuře, nakupování nebo sportu. S vyšší úrovní karty pak roste míra personalizace a osobní péče. Konkrétní benefity, podmínky a termín jejich dostupnosti budou oznámeny při uvedení nové generace Visa Infinite na český trh. Stávající karty Visa Infinite fungují dál beze změny.