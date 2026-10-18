Čínská sázka na štědrost, varování pro Česko a odvrácená tvář Polska
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- Pouhá reklama už nestačí, čínské automobilky expandují v Česku prostřednictvím širšího sponzorství.
- Na českém finančním trhu se od konce srpna odehrává neobvyklý souběh událostí.
- Polský zlotý dramaticky oslabuje, problémy Polska jsou čím dál tíživější i v Česku.
Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.
Čínské automobilky pumpují miliony do Karlových Varů i basketu. Za štědrostí se skrývá promyšlený plán
- Pouhá reklama už nestačí, čínské automobilky expandují v Česku prostřednictvím širšího sponzorství.
Značky jako BAIC, BYD, Jaecoo a Omoda nebo Lynk & Co. nacházejí partnery často v oblasti sportu.
Sázejí na recept, který se už kdysi osvědčil jiným asijským výrobcům.
S Českem se děje něco nezvyklého. Investoři vyslali tři varovné signály, dopady pocítí i domácnosti
- Na českém finančním trhu se od konce srpna odehrává neobvyklý souběh událostí.
- Investoři podle ekonomů mohou přehodnocovat svůj postoj k Česku.
- Pokud bude současný vývoj pokračovat, může se dotknout i peněženek domácností.
Česko se dlouho dívalo na Polsko se závistí. Teď se ukazuje odvrácená strana jeho úspěchu
Koruna za poslední měsíc citelně klesla vůči dolaru.
Ještě dramatičtěji oslabil polský zlotý. Má to i ryze lokální důvody.
Problémy, kterým čelí Polsko, jsou ale čím dál tíživější i v Česku.
Dr. Max jde pro miliardy do českých domácností. Úrokem se vysmívá spořicím účtům
- Lékárenský gigant Dr. Max chystá v příštích týdnech další miliardovou emisi dluhopisů pro drobné investory.
- Nové bondy nabídnou zhodnocení deklasující spořicí účty, Dr. Max chce navázat na úspěšné emise z minulých let.
- Analytici upozorňují na rostoucí zadlužení skupiny, které s sebou přináší rizika.
Podcast: Miliony jsou pryč během několika minut. Češi chtějí investovat, ale není do čeho
- Češi posílají do realitních investic stále více peněz. Nabídka vhodných projektů ale jejich tempu nestačí.
- Crowdfundingová platforma Investown proto řeší neobvyklý problém: velká část kapitálu klientů čeká, než se objeví vhodná příležitost.
- Zároveň přibývá i projektů, u kterých musí platforma řešit problémy se splácením.