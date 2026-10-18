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Čínská sázka na štědrost, varování pro Česko a odvrácená tvář Polska

Co vám (ne)uteklo: Čínské automobilky expandují v Česku prostřednictvím širšího sponzorství.

Co vám (ne)uteklo: Čínské automobilky expandují v Česku prostřednictvím širšího sponzorství. Zdroj: Szwarc Henri/ABACA / Abaca Press / Profimedia, e15

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  • Pouhá reklama už nestačí, čínské automobilky expandují v Česku prostřednictvím širšího sponzorství. 
  • Na českém finančním trhu se od konce srpna odehrává neobvyklý souběh událostí. 
  • Polský zlotý dramaticky oslabuje, problémy Polska jsou čím dál tíživější i v Česku.

Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.

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  • Pouhá reklama už nestačí, čínské automobilky expandují v Česku prostřednictvím širšího sponzorství. 

  • Značky jako BAIC, BYD, Jaecoo a Omoda nebo Lynk & Co. nacházejí partnery často v oblasti sportu. 

  • Sázejí na recept, který se už kdysi osvědčil jiným asijským výrobcům. 

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  • Crowdfundingová platforma Investown proto řeší neobvyklý problém: velká část kapitálu klientů čeká, než se objeví vhodná příležitost.
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