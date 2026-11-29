Miliardáři mají políčeno na Krkonoše, konkurent Alzy zkrachoval a Volkswagen chystá nevídané škrty
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- V Krkonoších se schyluje k napínavé bitvě miliardářů. Ve hře je budoucnost Harrachova
- Krach boxů, které nikdo nechtěl. Vyzyvatel Alzy spolykal přes sto milionů od drobných investorů
- Neplacené přesčasy, žádné vánoční volno, nižší mzdy. Zaměstnanci automobilového gigantu se bouří
Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.
V Krkonoších se schyluje k napínavé bitvě miliardářů. Ve hře je budoucnost Harrachova
- O dlouhodobý pronájem skiareálu v Harrachově projevily zájem skupiny TMR a Trigema.
Důležité slovo budou mít dva hlavní akcionáři areálu: Česká unie sportu a Svaz lyžařů ČR.
Do vedení města míří nová politická reprezentace. Harrachov vlastní čtyři procenta akcií provozovatele areálu.
Krach boxů, které nikdo nechtěl. Vyzyvatel Alzy spolykal přes sto milionů od drobných investorů
- Síť výdejních boxů, která měla konkurovat zavedeným hráčům, skončila v konkurzu.
- Krach ambiciózního projektu známého podnikatele nepotěší drobné investory.
- Ti totiž spolufinancovali síť nákupem dluhopisů za desítky milionů korun.
Neplacené přesčasy, žádné vánoční volno, nižší mzdy. Zaměstnanci automobilového gigantu se bouří
- Kondice koncernu Volkswagen se rapidně zhoršuje, obzvláště špatně se daří hlavní značce VW.
- Nad rámec již oznámených opatření proto chystá další, v Německu nevídané úspory, které hodlá prosadit v začínajícím vyjednávání s odbory.
- Odbory hrozí vyhroceným a vyčerpávajícím konfliktem.
Aktivním seniorům začnou růst důchody, v průměru stoupnou o stokoruny ročně
- Pracujícím penzistům se bude při pravidelné lednové valorizaci důchodů započítávat 1,5 procenta navíc za každý rok výdělečné činnosti.
- Nově se poměrnou sazbou zahrne i ekonomická aktivita po část roku.
- Exministr Jurečka by umožnil více pracovat také lidem, kteří jsou v předčasné penzi. Jejich počet do budoucna překročí milion.
Česká fabrika čínského giganta snila o ruských miliardách. Nyní čelí miliardové arbitráži
- Ruský Magnitogorský metalurgický kombinát zahájil arbitráž proti českým strojírnám ŽĎAS kvůli nedokončené zakázce.
- Realizaci zakázky znemožnily mezinárodní sankce.
- Už dříve ruský podnik u soudu požadoval zhruba 1,1 miliardy korun.