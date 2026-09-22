Vyšší daně, tvrdé škrty i pozdější důchod. Exministr popsal, co Česko po Babišovi čeká
- Návrh státního rozpočtu má druhý nejvyšší deficit v historii, což je podle exministra Ivana Pilipa v době hospodářského růstu neobhajitelné, vysvětluje v pořadu FLOW.
- Sliby Motoristů o hlídání Babiše ve věcech rozpočtu byly podle něj jen naivní pohádka a jejich amatérismus může ohrozit stabilitu vlády.
- Bez zvýšení věku odchodu do důchodu a růstu daní se Česko v budoucnu neobejde.
Bývalý ministr financí a viceprezident Evropské investiční banky Ivan Pilip je kritický vůči současnému směřování české fiskální politiky. Ekonomice se daří, roste HDP a panuje nízká nezaměstnanost, proto je podle něj návrh státního rozpočtu se schodkem 389 miliard neobhajitelný ( nově upravený na 386 miliard). Podle Pilipa jde o nebezpečný hazard, na který doplatí všichni občané. „Tvrzení vlády, že první rok nic nezmění a šetřit se začne až potom, mi připomíná slovník alkoholika. Ten si večer dá ještě pár panáků s tím, že od zítřka už pít nebude,“ upozorňuje v pořadu FLOW.
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Jak Pilip upozorňuje, náklady na obsluhu dluhu, tedy na pouhé placení úroků, dnes překračují roční rozpočet ministerstva vnitra. Argumenty vlády, že situaci zachrání lepší výběr daní přes EET, Pilip odmítá jako výmluvy. „Elektronická evidence tržeb přinese možná 14 miliard. Pokud potřebujeme deficit snížit o 150 miliard, je to kapka v moři. A spoléhat na to, že nás zachrání samotný růst, je jen zbožné přání,“ dodává.
Vrchní xenofob Okamura
Podle bývalého ministra financí se budoucí vlády neobejdou bez nepopulárních strukturálních reforem, ke kterým je situace dotlačí. Nevyhnutelnou součástí takového balíku bude podle něj opětovné zvyšování věku odchodu do důchodu na 67 až 68 let. „Demografický problém je realita. Kromě reformy penzí musíme řešit i řízenou migraci. Kdybychom poslali pryč například pracovníky z Ukrajiny nebo Asie, zhroutí se nám sociální systém, zdravotnictví, restaurace i stavebnictví,“ zdůrazňuje.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě Flow:
🟠 Proč by rozumný schodek měl podle něj začínat jedničkou, ne čtyřkou
🟠 Proč se deficit za posledních osm let zvýšil o řád a proč je to neobvyklé
🟠 Proč považuje argument, že rozpočet konečně odpovídá realitě, za výmluvu
🟠 Kolik podle akademických odhadů vynese EET a proč to nestačí
🟠 Proč si myslí, že se bez zvýšení daní a důchodového věku neobejdeme
🟠 Proč maďarský model podpory porodnosti podle něj nefunguje
„Když nám tady vrchní xenofob, toho času shodou opravdu nešťastných a ostudných náhod zároveň předseda sněmovny, navrhuje, aby odešli všichni Ukrajinci, tak si představme, co by se stalo ekonomice,“ dodává Pilip.
Vedle škrtů ve státní správě pak vidí jako nevyhnutelný krok i růst vybraných daní, ať už jde o daně z nemovitostí, daně z příjmů nebo DPH. Kromě ekonomických výzev komentoval Pilip i aktuální politickou scénu a stabilitu vládní koalice. Snahy Motoristů profilovat se jako rozpočtově odpovědná síla považuje za nekoncepční populistická gesta. Voliči Motoristů však podle něj mohou tlačit na plnění předvolebních slibů o vyrovnaném rozpočtu, což může Motoristy dostat pod tlak a znamenat riziko pro stabilitu vlády Andreje Babiše.
Ivan Pilip
Ivan Pilip je ekonom a bývalý politik. V letech 1994–1997 byl ministrem školství a v letech 1997–1998 ministrem financí v Klausových vládách a ve vládě Josefa Tošovského. V roce 1998 spoluzakládal Unii svobody. V letech 2004–2007 působil jako viceprezident Evropské investiční banky, jako první zástupce zemí, které vstoupily do EU v roce 2004. Ekonomii vystudoval na VŠE v Praze, postgraduálně v Madridu. Dnes se věnuje nakladatelské činnosti.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:26) Druhý nejvyšší deficit v historii a proč nemá obhajobu
(08:35) Přestávají nám trhy věřit?
(11:49) Co schodek udělá s inflací a úrokovými sazbami
(14:16) Rozpočet odpovídá realitě? Podle Pilipa výmluva
(16:17) EET: kolik reálně vynese
(21:04) Šetřit až zítra a slova alkoholika
(27:24) Co by dělal Pilip: škrty i vyšší daně
(30:30) Důchodový věk, porodnost a migrace
(35:24) Motoristé a jejich rozpočtový program
(39:13) Zrušení koncesionářských poplatků