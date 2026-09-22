Čas na úprk z realit? Domácí správci peněz popisují, k čemu je dotlačil Hormuz
- S koncem léta opět vyhřezla inflační hrozba. A trhy ji nemohou ignorovat.
- Domácí portfolio manažeři pro e15 popisují, jak na turbulentní situaci reagují.
- Popsali tři zranitelné oblasti investic.
Aktuální pohled na akciový index S&P 500 poblíž historických rekordů část investorů příliš neuklidňuje. Přibývá varovných signálů z jiných oblastí finančních trhů: výnosy českých i amerických státních dluhopisů nedávno vystoupaly na úrovně známé z finanční a inflační krize. Částečně ochlazuje mánie kolem umělé inteligence, jejíž lídři jako OpenAI a Anthropic odkládají vstup na burzu.
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Masivně rostoucí ceny energií odsouvají návrat inflace na dvouprocentní cíl centrálních bank, na což Fed zareagoval zvýšením úrokové sazby po více než třech letech. To je kombinace událostí, která by méně zkušené investory snadno vyděsila. A nutí reagovat i české a slovenské portfolio manažery.
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