Americké trhy po volbách prudce rostou. Wall Street sází na politickou stabilitu
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Americké akciové trhy po přesvědčivém vítězství demokratů v kongresových a guvernérských volbách prudce rostou v čele s technologickým indexem Nasdaq (+2,4 %).
Investoři vítají politické vyvážení moci a omezení prostoru pro prudké legislativní výkyvy, na trhu se však zároveň objevují obavy z přísnější regulace umělé inteligence.
Podle analytiků Goldman Sachs hrozí krátkodobá moratoria na výstavbu AI datacentier, dlouhodobý dopad voleb na trhy však bude záviset spíše na úrokových sazbách a firemních ziscích.
Americké akcie po přesvědčivém vítězství demokratů v kongresových volbách výrazně posilují. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, si kolem 16:00 SEČ připisoval zhruba 2,2 procenta a pohyboval se nedaleko 53.000 bodů.
Širší index S&P 500 vykazoval nárůst asi o 1,8 procenta, dostal se tak nad 7700 bodů. Index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, přidával zhruba 2,4 procenta a nacházel se blízko 26.000 bodů.
Demokraté získali kontrolu nad Kongresem a uspěli také v několika důležitých volbách guvernérů. Investoři předpokládají, že současná situace omezí prostor pro prudké politické změny. Vyvstaly však rovněž obavy z přísnější regulace umělé inteligence (AI), napsala agentura Reuters.
„Vítězství demokratů na státních a lokálních úrovních pravděpodobně povede ke krátkodobým moratoriím na výstavbu datových center,“ uvedli podle Reuters ekonomové z investiční banky Goldman Sachs.
Někteří analytici nicméně vyzývají investory, aby se nenechali výsledky voleb příliš ovlivnit, protože z dlouhodobého hlediska může být jejich vliv na akciový trh pouze malý. Ceny akcií závisí především na firemních ziscích a na vývoji úrokových sazeb, píše agentura AP.