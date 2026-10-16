EU nezruší sankce vůči Rusku, dokud Moskva neukončí válku na Ukrajině, řekla von der Leyenová
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- Rusko energetické příměří nerespektuje a naopak vyostřuje útoky, uvedl šéfka komise.
- Summit EU navštívil i ukrajinský prezident Zelenskyj. Řekl, že Rusko ukončit válku nechce.
- Poděkoval také Evropské unii, že při Ukrajině stojí.
Evropská unie nezruší žádné sankce vůči Rusku, dokud Rusko neukončí svou válku na Ukrajině, uvedla v pátek při příchodu na summit EU v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během společného prohlášení právě s šéfkou EK a předsedou unijních summitů Antóniem Costou poděkoval Evropské unii za podporu. Podpora Ukrajiny, která se již pátým rokem brání ruské agresi, je jedním z hlavních témat jednání.
„Vidíme, že Rusko energetické příměří nerespektuje a naopak vyostřuje útoky,“ řekla von der Leyenová. „Jedna věc je naprosto jasná: nezrušíme žádné sankce, dokud Rusko tuto válku neukončí,“ dodala.
Zelenskyj zopakoval, že „nevidí žádné signály, že by Rusko chtělo válku ukončit“. Evropské unii poděkoval, že při Ukrajině stojí. Později na síti X ukrajinský prezident setkání s von der Leyenovou i Costou ocenil.
„Oceňujeme, že vše, na čem se dohodneme, je neprodleně uváděno do praxe. Dnes jsme jednali o další pomoci, především s ohledem na naše potřeby v oblasti energetiky a protivzdušné obrany. Hovořili jsme o podpoře naší finanční odolnosti, a to i pro příští rok, a koordinovali jsme naše kroky v oblasti evropské integrace,“ uvedl.
Estonský premiér Kristen Michal v rozhovoru s agenturou Reuters uvedl, že Evropská unie bude pravděpodobně muset poskytnout Ukrajině novou půjčku, která pomůže pokrýt její rozpočtový schodek na příští rok. „Už minulá zima byla peklo a tato bude rovněž peklo,“ řekl Michal s tím, že je na Evropě, aby Ukrajině pomohla zajistit, co potřebuje.
„Je třeba - na začátku i na konci každého rozhovoru - neustále připomínat, že my sedíme v teplé místnosti, svítí nám světla, funguje topení a máme teplou kávu. Nesmíme být válkou na Ukrajině unaveni, protože oni bojují za nás,“ dodal estonský premiér.
Jednání o vstupu do EU pokračují
Evropská unie otevřela tento týden v přístupových rozhovorech s Ukrajinou další kapitoly vyjednávání, tentokrát o oblastech vnitřního trhu, konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu. „Budeme dělat všechno pro to, abychom otevřeli zbývající dva klastry do konce letošního roku a jsem si jistý, že se nám to podaří,“ prohlásil ukrajinský prezident.
Ukrajina má nyní otevřené čtyři ze šesti tematických celků, takzvaných vyjednávacích klastrů, do nichž je rozděleno celkem 33 kapitol přístupových jednání. Kromě nově otevřených oblastí vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a inkluzivního růstu jde o základní otázky, zahrnující mimo jiné právní stát a fungování demokratických institucí, a vnější vztahy. Zbývá otevřít klastry týkající se zelené agendy a udržitelné konektivity a zdrojů, zemědělství a soudržnosti.