Aktualizováno: Kdo nařídil výbuch Nord Streamu? Německý soud může otevřít nepříjemnou otázku pro Zelenského
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- Vyšetřovatelé tvrdí, že motivací k poškození rour byla snaha odříznout Rusko od příjmů.
Zadrženi byli dosud dva lidé obvinění z organizace exploze.
Rusko doufá, že proces se bude vyvíjet v jeho prospěch.
Ve středu začíná v Německu proces, který bude hledat strůjce poničení plynovodu Nord Stream v září 2022. Němci identifikovali skupinku konkrétních podezřelých. Projednávání případu, které se potáhne měsíce, bude nejspíš politicky velmi citlivé. Panují obavy, že by mohlo nahrávat Rusku. Co o chystaném soudu víme?
Co tvrdí němečtí vyšetřovatelé?
Němci se domnívají, že za explozí z 26. září 2022 stojí sedm Ukrajinců, které vedl někdejší voják speciálních jednotek Serhij K. „Na konci února 2022 společně s dalšími vojáky vypracoval jménem ukrajinských státních orgánů plán na zničení plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2,“ uvádí se ve shrnutí obžaloby. „Cílem bylo trvale zastavit dodávky plynu potrubími a zabránit Rusku ve využívání příjmů z obchodu se zemním plynem k financování svého válečného úsilí,“ dodává obžaloba.
Obsahuje i další podrobnosti, které vidělo několik německých médií. Týkají se údajně i odposlechů Serhije K., během kterých měl připustit, že šlo o oficiální vojenskou operaci. Jeho obhajoba německé důkazy zlehčuje.
Jak měla sabotáž vypadat?
Vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že k realizaci záměru vznikla skupina složená z potápěčů, experta na výbušniny a kapitána lodi. Serhij K. se údajně do Německa dostal na začátku září přes Polsko s použitím padělaného ukrajinského pasu. Krátce poté se on a další členové skupiny nalodili na jachtu pronajatou od společnosti z Rostocku.
Měli ji využít k přepravě velkého množství výkonných výbušnin do blízkosti dánského ostrova Bornholm. Tam dle tvrzení obžaloby skupina připevnila v hloubce 80 metrů čtyři zařízení o hmotnosti až 27 kilogramů s časovými roznětkami na plynovody vedoucí po mořském dně.
Kdo se procesu zúčastní?
Startu procesu se zúčastní pouze podezřelý Serhij K., který čelí obvinění ze způsobení výbuchu, poškození majetku i spoluúčasti na válečném zločinu útokem na civilní infrastrukturu. Muž byl zadržen loni v létě v Itálii a na podzim tamní soud rozhodl o jeho vydání do Německa. Účast na zosnování explozí odmítá.
Letos v srpnu byl v Chorvatsku zachycen další podezřelý. „Volodymyr Z. je vyškolený potápěč,“ uvedlo německé státní zastupitelství. Také jeho vydání na konci září schválil soud. Muž však v Chorvatsku požádal o azyl s tím, že nevěří ve spravedlivý proces v Německu. Už dříve byl zadržen v Polsku, to však jeho extradici odmítlo a Ukrajinec byl tehdy propuštěn na svobodu.
Poškodí proces vztahy mezi Berlínem a Kyjevem?
Kyjev od počátku odmítá, že by Ukrajina byla zapojená do sabotáže. „Všechny důkazy nicméně jasně ukazují na to, že plynovod Nord Stream vyhodila do povětří Ukrajina, nikoli Rusové, na které se původně snažili svalit vinu,“ řekl AP Joachim Weber, bezpečnostní expert z Univerzity v Bonnu. „To je samozřejmě politicky velmi výbušné, protože, jak je dobře známo, Německo je jedním z nejbližších spojenců Ukrajiny a zemi podporuje v masivním měřítku obrovskými finančními částkami a také podstupuje značná politická rizika,“ dodal Weber.
Podezřelý Ukrajinec Serhij K. stane ve středu u soud v Hamburku. |
Během soudního procesu bude muset obžaloba předložit jasné důkazy o spolčení a jeho rozsahu. „To je klíčová otázka: nakolik pocházelo z vrcholu ukrajinského politického systému, nebo kolik toho připravili někteří insideři ze zpravodajských služeb?“ řekl stanici RFE/RL Stefan Meister, specialista na Rusko a východní Evropu z German Council on Foreign Relations.
„Klíčovou politickou otázkou je role prezidenta Volodymyra Zelenského a prezidentské administrativy. A tady stále nemáme žádný důkaz, že byli skutečně zapojeni,“ podotkl. Velké pobouření zároveň vyvolala klasifikace válečného zločinu. „Je těžké uvěřit, že po ruské agresi proti Ukrajině vede německý soud proces za válečné zločiny s ukrajinským vojákem,“ uvedl právník Serhije K.
Weber si přesto myslí, že soud nebude mít vážný dopad na ukrajinsko-německé vztahy. Je podle něj v zájmu Berlína, aby Ukrajina ve válce uspěla, a tak neočekává nějaké postihy Kyjeva.
Pomůže soud Rusku?
Moskva určitě může vnímat už samotný soud jako své vítězství, protože se pozornost světa upře na obvinění Ukrajiny. Pokud se navíc její vina prokáže, může to v Německu poškodit veřejné mínění a nahrát Alternativě pro Německo (AfD), která aktivně vystupuje proti pomoci Kyjevu.
„Očekáváme objektivitu. Očekáváme vynesení rozsudku. Očekáváme, že budou jmenováni pachatelé i ti, kteří útok nařídili. To by bylo velmi důležité,“ citovala ruská agentura TASS mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova. „Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, kdo za tím skutečně stál,“ dodal Peskov.
Co byl plynovod Nord Stream?
Plynovody Nord Stream 1 a 2 byly potrubí určená k posílání plynu z Ruska do Německa zhruba 1 200 kilometrů dlouhou trasou přes Baltské moře. Míjely tak Ukrajinu i Polsko, které dříve rovněž přepravovaly ruský plyn. Jednička byla zprovozněna v roce 2011 a se svou kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně zajišťovala sedmadvacítce zhruba třetinu dovozu z Ruska.
Výbuch poškodil tři ze čtyř větví plynovodů. |
Dvojka byla dokončena na podzim 2021, nakonec ale nebyla vůbec spuštěna. Oba plynovody měly po dvou větvích, beze škody zůstala pouze jedna roura dvojky. Nord Stream se stal symbolem evropské surovinové závislosti na Rusku a proti jeho výstavbě protestovala například Varšava.
Jaké jsou aktuální plány na obnovu potrubí?
Velkým zastáncem obnovy plynovodů je zmíněná německá strana AfD. Její politici tvrdí, že levný ruský plyn byl páteří německého průmyslu a k jeho oživení je potřeba znovu nakupovat suroviny z Ruska. Partaj o tématu jedná přímo s představiteli Moskvy. Tyto záměry se ale ostře kříží s unijními plány na definitivní ukončení odběru plynu z Ruska.
V médiích se opakovaně objevují také spekulace, že o opětovné zprovoznění plynovodu má zájem také americký prezident Donald Trump. Ve hře je údajně americký investor v projektu. Během svého prvního období se přitom snažil Evropu odradit od výstavby potrubí Nord Stream 2.