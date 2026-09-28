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Rusko pohrozilo NATO vojenským střetem. Kvůli Kaliningradu je připravené nasadit zbraně

Rusko pohrozilo NATO vojenským střetem. Kvůli Kaliningradu je připravené nasadit zbraně

Rusko pohrozilo NATO vojenským střetem. Kvůli Kaliningradu je připravené nasadit zbraně Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
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  • Ruské velvyslanectví v Belgii varovalo Severoatlantickou alianci, že její nezodpovědný přístup vůči Kaliningradské oblasti zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu.
  • Rusko je podle ambasády připraveno nasadit zbraně k obraně svého území v případě jakýchkoli pokusů zemí NATO o blokádu této oblasti.
  • Napsala to v pondělí agentura TASS s odkazem na komentář zmíněného velvyslanectví, které má na starosti diplomatické kontakty s NATO.

Ruští diplomaté zdůraznili, že Rusko nemá úmysl podnikat bojové operace proti pobaltským zemím ani motiv k takovému jednání, v případě nutnosti obrany Kaliningradské oblasti však podle Moskvy budou nasazeny všechny „nezbytné síly a prostředky". V prohlášení ruské diplomatické mise se také píše o „agresivní politice" prosazované vedením a členskými státy NATO a o tom, že „dobrodružný a nezodpovědný kurz" aliance výrazně zvyšuje riziko přímého ozbrojeného střetu s Ruskem.

„Zdůraznili jsme, že Rusko disponuje nezbytnými prostředky k odražení případné agrese a je připraveno nasadit veškerý arzenál zbraní, který má k dispozici, k obraně svého území v případě pokusů zemí NATO izolovat Kaliningradskou oblast od zbytku naší země. Vyzvali jsme země tohoto bloku, aby se zdržely dalších eskalujících prohlášení a činů s cílem zabránit rozsáhlé konfrontaci," uvádí se v dokumentu.

Kaliningradská oblast vklíněná mezi Polsko a Litvu je exklávou, tedy územím, které je od svého „mateřského státu" oddělené jinými zeměmi.

Rusku se nelíbí rétorika NATO

Ruští diplomaté se rovněž zmiňují o „bezprecedentním nárůstu" vojenské aktivity aliance u západoruských hranic v podobě rozsáhlých cvičení a údajného nacvičování útočných operací. NATO se podle nich také v Pobaltí neustále pokouší vytvářet nové hrozby pro ruské námořnictvo, simuluje scénáře odtržení Kaliningradské oblasti a vypracovává plány na vojensko-politickou izolaci ruských severozápadních přístavů.

Ruští diplomaté poukázali i na podle nich prudkou eskalaci rétoriky o schopnostech aliance udeřit na vojenské objekty v Kaliningradské oblasti, které považují za záměrné zvyšování konfrontace. Vymezili se také proti výrokům NATO o „ruském nebezpečí" a šíření podle nich nepravdivých informací o záměrech Moskvy zaútočit nejpozději do roku 2029, možná i dříve, na jeden z pobaltských států.

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