„Společně jsme silnější.“ EU a Kanada propojí své ekonomiky, vyměňovat si budou studenty i vědce
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- Spojenectví dostalo název Aliance pro budoucnost.
- Nepůjde o plné ani o přidružené členství Kanady v EU, o kterém dříve mluvila šéfka Evropské komise.
- Spolupráce se má týkat hospdářství nebo technologií, ale také školství a vědy.
Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k unii, které nebude znamenat plné členství, stojí v závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, který v pátek skončil v Montrealu. Evropská unie a Kanada podle tohoto dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která propojí jejich ekonomiky, posílí hospodářskou a strategickou bezpečnost a zvýší odolnost dodavatelských řetězců, zejména v oblasti kritických surovin a strategických technologií. Cílem je rovněž prohloubit spolupráci v energetice, obraně, digitálních technologiích a obchodu.
Kanadský premiér Mark Carney označil den za „historický“. Svět se podle něj stává nebezpečnějším a více rozděleným. Mezinárodní instituce, na které se státy spoléhají, podle něj oslabují. Hospodářská integrace se podle něj stala zbraní a cla nástrojem nátlaku. Technologie zároveň mění povahu války, strukturu ekonomik i schopnost států vládnout.
„Už ve Štrasburku jsem řekl, že v této bouři může osamělý strom padnout, ale les nikoli,“ uvedl Carney s odkazem na svůj projev během zářijového zasedání Evropského parlamentu. Dodal, že kořeny jednotlivých stromů se v zemi propojují a vzájemně si předávají živiny. Společně tak vytvářejí odolný a soběstačný ekosystém. Stejný princip by podle něj měl stát i v základu spolupráce Kanady a EU. Dodal, že obě strany společně chrání své hodnoty a vytvářejí prostředí, v němž mohou jejich občané prosperovat.
Rozšíření Erasmu
Nová aliance má podle Carneyho přinést konkrétní příležitosti mladým lidem, výzkumníkům i podnikům. Kanada chce například rozšířit svou účast v evropském výměnném programu Erasmus+ a zahájit jednání o zapojení do příští generace programu Horizon Europe. Kanadští studenti by tak mohli snadněji studovat na evropských univerzitách a výzkumníci získat přístup k evropským výzkumným kapacitám a superpočítačům.
„Užší spolupráce na nejvyšší politické úrovni nám umožní vyměňovat si názory, určovat společné priority a koordinovat naše reakce na společné výzvy. V tomto duchu vítáme účast kanadského premiéra na zasedání Evropského politického společenství v Jerevanu a těšíme se na nadcházející setkání v Dublinu, stejně jako na stále častější jednání s kanadskými ministry v rámci příslušných zasedání Rady EU a ministerských schůzek,“ stojí v sedmistránkovém prohlášení ze summitu.
Předseda Evropské rady António Costa upřesnil, že Carney přijede na neformální summit EU, který se koná v polovině listopadu v Irsku. Zároveň podle něj bude Evropská komise pořádat pravidelná jednání s kanadskou vládou.
Užším propojením budují EU a Kanada takzvanou Alianci pro budoucnost založenou na důvěře a sdílených hodnotách, uvádí prohlášení, které nakonec neobsahuje termín přidružené členství, jak původně v souvislosti s Kanadou zmiňovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Proti tomuto označení se totiž stavěly některé členské státy, mimo jiné Německo.
Kritické suroviny i bezpečnost Arktidy
Podle Costy je Kanada „zdaleka nejevropštější zemí mimo Evropu“. Předsedkyně komise uvedla, že při rozhodování o tom, které země by měly spolupracovat, jsou důležitější sdílené hodnoty než geografická poloha. „Není tak důležité, kde se země nacházejí na mapě. Důležité jsou hodnoty, které daná země hájí, a její postoj v mezinárodních vztazích,“ řekla šéfka komise.
Podle kanadského premiéra navrhovaná Aliance pro budoucnost posílí suverenitu Kanady a Evropy a pomůže jim lépe zvládat ekonomické otřesy. „Znamená to větší suverenitu, větší odolnost a schopnost společně čelit otřesům,“ řekl.
Ještě před závěrečnou tiskovou konferencí podepsali zástupci kanadské vlády a několik eurokomisařů množství dohod, mimo jiné o digitálním obchodu a také iniciativy na rozšíření vědecké spolupráce a výměnných pobytů vysokoškolských studentů.
Užší spolupráce s Kanadou se ale týká i mnoha dalších oblastí, například kritických nerostných surovin, energetiky, obrany či bezpečnosti v Arktidě. Zároveň se obě strany snaží nevyvolat hněv Washingtonu a Pekingu, poznamenala agentura AP. Unijní představitelé už před summitem několikrát zdůraznili, že spolupráce není namířena vůči nikomu, ale má jít o to, aby byla prospěšná obyvatelům Kanady i Evropy.
Americký prezident Donald Trump už dříve označil návrh na přidružené členství Kanady v EU za směšný a varoval, že pokud by tento krok považoval za nepřátelský, mohl by zajistit, aby Spojené státy zastavily v některých oblastech obchodování s Evropou.