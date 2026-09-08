Trump k USA „připojil“ Kanadu, Mexiko, Grónsko i Island. Nikdo netuší, co tím sleduje
- Americký prezident zveřejnil na své sociální síti obrázek, kde je několik zemí označeno jako součást Spojených států.
- Island si kvůli tomu předvolal amerického velvyslance.
- Trump opakovaně projevil zájem získat území Grónska, což vedlo k roztržce s Dánskem i Evropskou unií.
Americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na které je několik zemí zobrazených pod vlajkou Spojených států. Zahrnul Kanadu, Mexiko, celou Střední Amerika a Karibik, ale také Grónsko nebo Island. Žádné vysvětlení k příspěvku nepřipojil.
Šéfka islandské diplomacie Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttirová proto předvolala amerického velvyslance na Islandu Billyho Longa, který do funkce oficiálně nastoupil v srpnu. Islandská diplomacie sdělila RÚV, že velvyslanci dala jasně najevo, že „příspěvek byl naprosto nevhodný“.
Americké ministerstvo zahraničí, americké velvyslanectví v Kodani a Reykjavíku ani americký konzulát v grónském hlavním městě Nuuku na žádosti agentury Reuters o vyjádření nereagovaly. Nekomentovalo to ani islandské ministerstvo zahraničí.
„Gróňané nechtějí být Američany“
Trump v posledních letech opakovaně prohlásil, že USA musí získat Grónsko, poloautonomní dánské území. Vyvolalo to napětí mezi Washingtonem a Kodaní, a v širším měřítku i v celé Evropě. USA a Dánsko přitom patří k zakládajícím členům NATO.
Island koncem srpna v referendu hlasoval proti obnovení přístupových jednání s Evropskou unií. Někteří zastánci zahájení jednání uváděli obavy o spolehlivost USA jako důvod pro zvážení užších vazeb s EU. Podle analytiků ale nakonec výsledek ovlivnily domácí ekonomické obavy.
Trump příspěvek s mapou sdílel krátce poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při návštěvě Grónska oznámila, že EU poskytne Grónsku investiční balíček 200 milionů eur (4,8 miliardy korun). Finanční prostředky budou určeny na letošek a na rok 2027 a směřovat mají do řady oblastí od vzdělávání a rybolovu až po lepší satelitní a kabelové připojení, vodní energetiku nebo kritické nerostné suroviny.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová sdělila, že Grónsko vyslalo jednoznačný vzkaz. „Grónská vláda i grónský lid opakovaně prohlásili, že nechtějí být Američany,“ řekla. „Doufám, že o tom nikdo nepochybuje, ať už ve Spojených státech, nebo ve zbytku světa,“ dodala.