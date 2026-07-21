Carney energeticky odřezává Kanadu od Spojených států. Nový ropovod obejde americké území
- Rafinerie v Ontariu jsou závislé na dodávkách, které procházejí Spojenými státy.
- Alberta je těžebním srdcem Kanady a není spokojená s politikou Ottawy.
- Země se snaží etablovat jako důležitý zdroj surovin v době blízkovýchodní krize.
Kanadský premiér Mark Carney má od svého nástupu napjaté vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a snaží se všemožně odpoutat zemi od Spojených států. Krokem k nezávislosti má být i výstavba ropovodu, který spojí východ a západ Kanady. Další potrubí povede z Alberty na pobřeží Tichého oceánu. Ottawa chce těmito projekty zvýšit energetickou soběstačnost, diverzifikovat export a vyřešit spor s americkým státem Michigan o stárnoucí potrubí přes Velká jezera.
Ropovod Severní štít má měřit 3 300 kilometrů a vést z Hardisty v Albertě do města Sarnia v Ontariu, kde se nacházejí rafinerie. Přepravovat by měl půl milionu barelů ropy denně s možným rozšířením až na 800 tisíc barelů. „Musíme okamžitě jednat, abychom ochránili kanadská pracovní místa a kanadské rodiny,“ prohlásil podle stanice CBC premiér Ontaria Doug Ford. „Je před námi ještě spousta práce,“ dodal.
Transport ropy na východ je problematický
Zatím však není jasné, kolik bude potrubí stát, ani neexistuje jeho časový harmonogram. Už nyní se ale počítá s tím, že by se výhledově mohlo prodloužit na pobřeží Atlantského oceánu. Otevřely by se tak dveře k vývozu kanadské ropy do Evropy. Kritici i někteří odborníci jsou však k projektu skeptičtí vzhledem k nákladům a potenciálním překážkám, které může přinést například jednání s domorodým obyvatelstvem. Podobný návrh skončil před deseti lety jen na papíře.
Kanada má třetí až čtvrté největší prokázané ropné rezervy na světě, z nichž se 97 procent nachází v Albertě. Částečně jde o konvenční ropu, klíčové jsou však především její ropné písky. Velká část albertské ropy směřuje na export a drtivá většina z ní do USA. Přes sousední zemi navíc prochází i část suroviny z této bohaté provincie do jiných částí Kanady.
„Padesát procent dovozu ropy do Ontaria prochází potrubím, které protíná USA. Je jasné, že potřebujeme suverénní trasu ropovodu, jež propojí surovou ropu z Alberty se Sarnií, největším rafinérským a petrochemickým centrem v zemi,“ vysvětlil agentuře AP ontarijský ministr energetiky Stephen Lecce.
Michiganu vadí problematický úsek potrubí
Stát Michigan má přitom dlouhodobý problém s potrubím, které přes jeho území vede. „Guvernérka Michiganu se již několik let snaží uzavřít ropovod Line 5 společnosti Enbridge, který přivádí kanadskou ropu do Sarnie přes Spojené státy,“ tvrdí energetická expertka Heather Exner-Pirotová z ottawského think tanku Macdonald-Laurier Institute. „Zda jsou náklady na výstavbu celého 3 300 kilometrů dlouhého ropovodu, který by obešel Spojené státy, úměrné této hrozbě, se teprve uvidí,“ podotkla.
Spory o Line 5 se táhnou od roku 2017. Tehdy společnost Enbridge odhalila, že její inženýři už léta věděli o problémech s ochrannou vrstvou potrubí v úseku pod průlivem Mackinac, který spojuje Michiganské a Huronské jezero. V roce 2018 narazila do ropovodu kotva lodi, což zvýšilo obavy, že by mohl prasknout a znečistit Velká jezera. Společnost Enbridge chce zranitelný úsek nahradit tunelem pod průlivem, povolovací proces je však velmi složitý.
Ottawa se zároveň obává, že současná americká administrativa podporuje separatismus v Albertě. Část obyvatel provincie má pocit, že Alberta do Kanady nepatří a má blíž k americké kultuře. „Lidé tu jsou nezávislí, podnikaví, tvrdě pracujeme. Jsme jiní. Potřebujeme mít více naší správy blíže domovu,“ řekl před časem agentuře Reuters místní obyvatel Darell Seib.
Carney se snaží usmířit Albertu
Separatisté vyjadřují silnou nelibost nad tím, že zbytek země neoceňuje přínos Alberty ke kanadské ekonomice. Provincie si stěžuje na to, že vláda v Ottawě zavádí příliš přísné environmentální regulace pro těžbu a brzdí tak rozvoj regionu. V říjnu se tam bude konat anketa o tom, zda chtějí lidé zůstat součástí Kanady, nebo zda má region zahájit proces směřující k závaznému referendu o odtržení.
Průzkumy sice naznačují, že secese neprojde, Carney však rizika vnímá. Snaží se vztahy s odbojnou provincií zlepšit a vyvažovat ekologickou politiku, těžební zájmy i hrozbu obchodních válek s Trumpem. Během červencové návštěvy jihozápadu země oznámil nové investice ve výši zhruba 107 miliard dolarů v Albertě a Britské Kolumbii. Slíbil posílení domácího průmyslu a exportních příležitostí. Tomu má pomoci rozšíření přístavu Vancouver, nové LNG projekty i nový ropovod z Alberty na tichomořské pobřeží.
„Shodli jsme se, že je čas jednat,“ uvedl premiér. Potrubí bude mít kapacitu jeden milion barelů denně a může pomoci učinit z Kanady významného vývozce v době, kdy asijské státy hledají kvůli krizi na Blízkém východě nové zdroje fosilních paliv.