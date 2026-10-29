Volný pád zisku Volkswagenu. Mateřskou skupinu Škody stáhly ke dnu odpisy i čínská konkurence
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- Provozní zisk koncernu Volkswagen se za první tři čtvrtletí meziročně propadl o 98,7 procenta.
Za bezprecedentním propadem stojí především masivní mimořádné položky dosahující 8,7 miliardy eur, které firmu zasáhly zejména ve třetím kvartálu.
Výsledky mateřské skupiny Škoda Auto navíc podkopává slábnoucí poptávka v Číně, tvrdá globální konkurence a nízké marže u prodávaných elektromobilů.
Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Oznámila to ve čtvrtek firma, jejíž součástí je rovněž Škoda Auto.
Za poklesem provozního zisku jsou především mimořádné položky ve výši 8,7 miliardy eur, z nichž 7,8 miliardy eur vzniklo ve třetím čtvrtletí. Na výsledek měly negativní vliv také nepříznivé tržní podmínky v Číně, rostoucí globální cenový a konkurenční tlak a vyšší podíl elektromobilů s nižší marží na celkovém prodeji vozidel.
Podrobnosti připravujeme.