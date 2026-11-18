Nejvzdálenější lidský výtvor přepsal historii. Voyager 1 je celý světelný den od Země
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Sonda Voyager 1 dosáhla rekordní vzdálenosti 26 miliard kilometrů od Země.
Signál ze sondy nyní putuje k Zemi celý den, potvrzení milníku NASA teprve očekává.
Téměř padesát let stará sonda by mohla se Zemí komunikovat ještě další tři až čtyři roky.
Vesmírná sonda Voyager 1 amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) se ve středu v 11:16 SEČ podle předběžných výpočtů dostala na vzdálenost jednoho světelného dne od planety Země. Jedná se o největší vzdálenost člověkem vytvořeného objektu od Země. Zástupci NASA v Kalifornii budou muset podle agentury Reuters zhruba den počkat na signál, kterým sonda potvrdí, že této vzdálenosti po bezmála padesáti letech dosáhla.
Rychlost 61 tisíc kilometrů za hodinu
„Dosažení vzdálenosti jednoho světelného dne je ohromující úspěch a něco, o čem jsem si nikdy nemyslela, že se toho dočkám,“ uvedla manažerka projektu Voyager Suzanne Doddová.
Robotická sonda, vypuštěná v roce 1977, se podle výpočtů NASA dostala ve středu v 05:16 východoamerického času (11:16 SEČ) do vzdálenosti jednoho světelného dne od Země. Jde o vzdálenost, kterou světlo urazí za 24 hodin, tedy zhruba 26 miliard kilometrů.
Voyager 1, nejvzdálenější člověkem vyrobený objekt, letí rychlostí téměř 61 tisíc kilometrů za hodinu. V roce 2012 překročil vnější hranici heliosféry – ochranné bubliny částic a magnetických polí vytvářené Sluncem – a vstoupil do mezihvězdného prostoru. Jeho dvojče, sonda Voyager 2, bylo rovněž vypuštěno v roce 1977 a do mezihvězdného prostoru vstoupilo v roce 2018.
Padesát let ve vesmíru a stále funguje
Nedávná úsporná opatření by mohla oběma sondám Voyager zajistit dostatek energie pro udržení spojení se Zemí po další tři až čtyři roky, píše Reuters s odkazem na zástupce Jet Propulsion Laboratory (JPL), hlavního výzkumného a vývojového centra NASA pro stavbu a řízení bezpilotních kosmických sond.
„Cílem mise je ale dělat vědu a energie je dost na to, aby současná sada přístrojů zůstala v provozu i během příštího roku, kdy oslavíme 50. výročí startu. Co bude dál, se dá jen těžko předvídat. Jde samozřejmě o téměř padesát let staré kosmické sondy a vždy se může stát něco, co tým nemůže předem očekávat,“ uvedl zástupce JPL.