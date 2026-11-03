Rozhodující bitva o Washington. V USA začaly volby do Kongresu, Trumpovi hrozí ztráta moci i impeachment
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- Ve Spojených státech odstartovaly klíčové volby do Kongresu, v nichž demokraté podle průzkumů sahají po ovládnutí Sněmovny reprezentantů a mají reálnou šanci získat i Senát.
Hlasování funguje jako referendum o Donaldu Trumpovi, jehož popularitu sráží drahé energie, inflace spojená s konfliktem na Blízkém východě i kontroverzní cla a migrační politika.
Případná ztráta většiny v obou komorách by prakticky ochromila Trumpovu legislativní agendu a otevřela demokratům cestu k zahájení procesu impeachmentu.
Ve Spojených státech začaly volby do Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, když se otevřela část volebních místností ve Vermontu na severovýchodě USA. Hlasování může republikány připravit o většinu v obou komorách a prakticky tak zastavit legislativní agendu prezidenta Donalda Trumpa. Američané v úterý vybírají také 39 guvernérů a rozhodují i v řadě státních a místních hlasování.
V částech Vermontu mohou jít lidé volit už od 5:00 místního času (11:00 SEČ). Poslední volební místnosti se zavřou ve středu v 7:00 SEČ na Aljašce na severozápadě více než 340milionové země. Předčasně už podle televize CNN hlasovalo přes 57 milionů voličů.
Trumpovi republikáni zatím mají v Kongresu většinu, průzkumy však ukazují, že by demokraté měli ovládnout dolní komoru Kongresu a mají šanci získat i Senát. V dolní komoře mají teď republikáni většinu 218 ku 214 a v Senátu 53 ku 47. Sněmovna reprezentantů má celkem 435 křesel, dvě jsou však neobsazená a jeden kongresman je nezávislý.
Referendum o Trumpovi
Volby uprostřed funkčního období prezidenta, takzvané midterms, bývají do jisté míry referendem o jeho působení ve funkci a často vedou k oslabení prezidentské strany. V případě, že demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů, může to vést i k podání ústavní žaloby, tedy zahájení takzvaného impeachmentu.
Média a odborníci si také opakovaně kladou otázku, jak osmdesátiletý republikán Trump naloží s případnou porážkou. Dodnes totiž odmítá uznat prohru z prezidentského klání v roce 2020, kdy ho porazil demokrat Joe Biden.
Trump se potýká s poklesem popularity, jehož příčinou jsou podle průzkumů především inflace a rostoucí ceny benzinu, potravin, bydlení či zdravotní péče, což si mnozí Američané spojují s válkou USA a Izraele proti Íránu. Podle demokratů ceny rostou i kvůli Trumpovým clům. Velkým tématem voleb je také Trumpova protiimigrační politika a deportace přistěhovalců do třetích zemí.
Demokraté mají šanci nově získat senátorská křesla i ve státech, které byly dosud považovány za typicky republikánské, jako jsou Texas, Kansas nebo Aljaška. Současně ale musí uhájit senátorské křeslo v Michiganu, kde je očekáván těsný souboj.
Nově zvolený Kongres poprvé zasedne v lednu.