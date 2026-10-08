Trump investoval miliony do SpaceX. Jen dva dny nato přišlo rozhodnutí, z něhož může Musk těžit
- Donald Trump v srpnu uskutečnil 517 obchodů s cennými papíry v hodnotě desítek milionů dolarů.
Do společnosti Meta investoval 25 milionů dolarů, další miliony vložil do dluhopisů SpaceX.
Dluhopisy Muskovy firmy nakoupily jeho účty dva dny před podpisem dokumentu podporujícího vesmírný byznys.
Americký prezident Donald Trump v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Mimo jiné investoval 25 milionů dolarů (544 milionů korun) do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až pět milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů.
Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé dva dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, z něhož bude firma těžit.
SpaceX může těžit z Trumpova plánu na rozšíření vesmírné dopravy
Celkem Trump podle 18stránkového dokumentu provedl 517 nákupů a prodejů. Dokument uvádí hodnotu jednotlivých položek v určitém rozpětí, podle analýzy CNBC činily nákupy nejméně 44,2 milionu dolarů a prodeje nejméně 30,1 milionu dolarů.
Prezident byl na trzích i nadále velmi aktivní, ale tempo přece jen zvolnil. V červnu a v červenci ještě uskutečnil každý měsíc přes 1 000 obchodů.
Dokument odhaluje značnou novou investici do společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska. V menším rozsahu prezident zainvestoval do tohoto významného dodavatele Pentagonu, který zajišťuje starty pro NASA, už dříve nákupem jejích akcií za nižší desítky tisíc dolarů.
Ale 18. srpna nakoupily Trumpovy účty nezajištěné dluhopisy SpaceX s přednostním právem v hodnotě mezi jedním a pěti miliony dolarů. Dluhopisy mají úrokovou sazbu 5,35 procenta a jsou splatné v červenci 2031.
Bílý dům odmítá, že by prezident své investice ovlivňoval
O dva dny později podepsal prezident dokument týkající se národní politiky v oblasti kosmické dopravy. Spojené státy by podle něj měly do roku 2030 podporovat více než 1 000 startů a návratů do atmosféry ročně. Federálním agenturám se ukládá, aby usnadňovaly komerční přístup k vládním odpalovacím zařízením a podporovaly soukromé investice a partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kosmické infrastruktury.
Překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy se netýkají jen SpaceX, všímá si CNBC. Trump dnes na vědeckém summitu v Bílém domě ocenil několik manažerů a zakladatelů technologických firem, jejichž společnosti se objevily mezi jeho nejnovějšími akvizicemi, včetně Muska, generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga, generálního ředitele Microsoftu Satyi Nadelly, generálního ředitele Dell Technologies Michaela Della, generální ředitelky AMD Lisy Su a spoluzakladatele Googlu Sergeye Brina.
Bílý dům ve čtvrtek uvedl, že Trump obchody sám neřídí. Mluvčí Davis Ingle řekl, že portfolio je nezávisle spravováno prostřednictvím zvláštních účtů a počítačových modelů, přičemž Trump ani jeho rodina nemají možnost jejich investiční rozhodnutí ovlivňovat.