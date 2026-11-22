Zlevnění bytů, o kterém se Čechům ještě nesní. Tohle je 10 známých realitních trhů v propadu
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- Setrvalý růst cen pražských bytů během posledních let vypadá jako čím dál větší anomálie.
- Nejen íránské drony v Dubaji poničily představu, že investice do cihly je jistota.
- e15 přináší přehled deseti míst, kde citelný pokles cen nemovitostí přinejmenším upoutá pozornost investora i lidí, kteří uvažují o bydlení v jiném koutě světa.
Doby hypotečních sazeb za dvě procenta jsou nejen v Česku po koronavirové pandemii pryč. Češi si však během nich vykutali svou vlastní zlatou cihlu. Dlouhodobým zaškrcením výstavby a posedlostí vlastnictvím bytů se zejména Praha změnila v Klondike. Do realitních obchodů se pustil téměř každý, kdo měl zrovna našetřeno na základ hypotéky.
Každá éra snadných a zdánlivě zaručených zisků ale obvykle někdy skončí. Byť třeba jen dočasně. Část pražských bytů už zlevňuje o statisíce a jako varování mohou českým realitním investorům posloužit i cenové turbulence na některých světově vyhlášených adresách. Redakce e15 vybrala deset míst, kde ceny bytů a domů v poslední době spadly. Stalo se to z natolik rozličných důvodů, že zopakování stejného vývoje v Česku rozhodně nelze vyloučit. Ale navzdory zvýšeným úrokovým sazbám ani zaručit.
V přehledu deseti klesajících realitních trhů nechybějí slunná místa, atraktivní zejména v zimě, ani oblasti s vysokou kvalitou života a výdělků. Výčet začíná na následující stránce.
Vratislav v reálné slevě
Centrum polské Vratislavi |
Polsko v nedávné minulosti nastartovalo tak masivní stavební boom, až se mu podařilo chvilkově nasytit svůj realitní trh. A dokonce i ten v turisty a byznysem vyhledávaných regionálních centrech. Podle analýzy společnosti Cushman & Wakefield nabídkové ceny bytů na sekundárním trhu stagnovaly například ve Vratislavi, kde hodnota jednoho metru čtverečního dosahuje v přepočtu necelých 75 tisíc korun.
V Polsku přitom míra inflace přesahuje tři procenta, reálně tak cena nemovitostí na tomto trhu klesá. A to obvykle bývají skutečné prodejní částky nižší než ty nabídkové. V Katovicích dokonce ceny bytů v inzerátech klesly v meziročním srovnání zhruba o jedno procento. Jeden metr čtvereční tam vyjde na 50 tisíc korun.
Do Rakouska na hory, nebo žít?
Okolí Salcburku láká řadu Čechů |
Tohle je trh, jehož další pokles by mohl obyvatele Česka mimořádně zajímat. Jak dříve připomněl server Info.cz, Češi už jsou po Němcích a Nizozemcích třetí nejaktivnější skupinou zájemců o alpské nemovitosti v Rakousku. Přeskočili Brity. Kromě lyžování v Rakousku Češi milují slevy a těch tamní realitní trh v poslední době nenabízel málo. Alespoň ve vybraných regionech, jako je Salcbursko.
V jeho metropolitní oblasti podle dat za první pololetí 2026 klesly prodejní ceny nemovitostí o téměř šest procent za metr čtvereční. A v horském středisku St. Johann im Pongau o více než čtyři procenta. Cena jednoho metru čtverečního tam klesla v přepočtu na 111 tisíc korun. To však není cifra, na kterou by se měl automaticky upínat český investor se zájmem o prázdninový dům. Rekreační nemovitosti představují specifickou a vysoce regulovanou odnož rakouského realitního trhu. Místní samosprávy silně omezují, jak velký podíl domů v té které obci má sloužit jako druhé bydlení.
Londýnské vyhnání z daňového ráje
Chelsea, jedna z nejvýhlašenějších čtvrtí Londýna |
Čtvrti vnitřního Londýna dlouho platily za nejprestižnější místa na planetě, nedávno ale tamní realizované ceny nemovitostí zapsaly prudký propad. Už v listopadu 2025 klesly nejrychlejším tempem od světové finanční krize roku 2008, kdy ztrácely na hodnotě dvouciferným tempem, jak připomněl list Financial Times.
Propad se ve vnitřním Londýně v průběhu roku 2026 nezastavil. Podle čerstvých dat britského statistického úřadu a katastru klesly ceny ve vnitřním Londýně za rok do září 2026 o 7,2 procenta. V prestižním Westminsteru se ceny propadly dokonce o téměř dvacet procent, v Kensingtonu a Chelsea o šestnáct.
Financial Times spojovaly stále živý trend s plánovaným uvalením zvláštní daně na všechny britské nemovitosti v hodnotě převyšující dva miliony liber (55,9 milionu korun). Tu by měl od roku 2028 vlastník platit státu vedle běžné daně, kterou posílá samosprávě. Část zahraničních realitních investorů odradil také předloňský konec speciálního daňového režimu, takzvaného Non-Dom. Ten jim umožňoval neplatit britské daně z příjmů a kapitálových zisků dosažených v zahraničí. Roli v ochlazení britských realit ale obecně hrají i relativně vysoké úrokové sazby, které Bank of England v listopadu zvýšila na čtyři procenta.
Docházejí na Bali digitální nomádi?
Ostrov si oblíbili mimo jiné západní digitální nomádi. |
V Indonésii dlouhodobě přesahuje míra inflace tři procenta, vývoj cen nemovitostí na mimořádně vyhledávaném ostrově Bali tomu ale přesně neodpovídá. Podle únorového reportu analytické společnosti PT Real Info Indonesia tržní mediánová cena dvoupokojového domku meziročně stagnovala u hodnoty kolem čtvrt milionu amerických dolarů.
Případní investoři do tamních nemovitostí ale musejí brát v potaz místní specifika. Na Bali si cizinec nemůže nemovitost s pozemkem fakticky koupit, ale jen pomyslně předplatit její užívání na desítky let.
Dubaj ve slevě
Realitní horečku v Dubaji citelně ochladila válka proti Íránu. |
Na Spojené arabské emiráty už trosky íránských raket a dronů nedopadají. Přesto není tamní realitní trh ve stejné kondici jako těsně před útokem USA a Izraele na islamistický režim v únoru 2026.
Na dubajském trhu se v říjnu prodalo o polovinu méně bytů než před rokem. Jejich mediánová cena na sekundárním trhu však klesla jen o dvě procenta na v přepočtu 7,2 milionu korun. Střední cena metru čtverečního u nových apartmánů dosahuje v přepočtu 112 tisíc korun. To je o necelých 40 procent nižší cena než ta průměrná nabídková za metr čtvereční u nového developmentu v Praze.
„Zkušení investoři ale neotálejí. A hledají prodejce, kteří se nacházejí v tísni. S renomovanými developery se teď dají vyjednat slevy až deset procent,“ upozornila nedávno Jana Zapletalová z agentury haus & haus, zástupkyně ředitele pro developerské projekty v předprodeji.
Nový normál Nového Zélandu?
Nový Zéland se v metrice HDP na hlavu v paritě kupní síly propadl za Česko |
Země s obdivovanou přírodní scenérií se ekonomicky doteď potýká s vedlejšími následky koronavirové pandemie. V době rozmachu covidu-19 ceny tamních realit skokově vzrostly až o 40 procent. Pak přišel pád, ze kterého se trh dosud plně neoklepal. V některých městech klesly ceny až o 30 procent v porovnání s covidovým vrcholem. Hodnotu nemovitostí stlačuje konec mimořádně levných hypoték z období pandemie, kdy zároveň úřady vydávaly rekordní počet stavebních povolení.
„Stagnující či klesající ceny nemovitostí leží na hospodářství celé země jako těžká mokrá duchna,“ prohlásila už dříve ekonomka banky ANZ Sharon Zollnerová. Například realizované mediánové ceny nemovitostí ve Wellingtonu, třetí nejlidnatější aglomeraci Nového Zélandu, klesají během podzimu tempem zhruba dvou procent za rok. Podle analýzy ANZ dosahují v přepočtu devíti milionů korun.
Pokud by v tom viděli Češi příležitost k nákupu bytu na druhém konci světa nebo rovnou záminku k emigraci, měli by číst dále. „Po usazení na Novém Zélandu jsem byla v šoku z toho, že při zohlednění cenové hladiny je tam materiální životní úroveň ve výsledku nižší než v Česku. Přitom Nový Zéland zde vnímáme jako zemi zaslíbenou, ale finanční realita je jiná,“ vzpomínala předloni v e15 magazínu na svůj novozélandský pracovní pobyt profesorka ekonomie Zuzana Havránková.
Helsinky po Nokii
Ve Finsku padají i ceny garsonek v oblasti hlavního města |
Finsko trápí více než desetiprocentní míra nezaměstnanosti. I z toho důvodu mají tamní spotřebitelé mizernou nákupní náladu. Nehrnou se ani do pořizování nemovitostí, přestože by řadu z nich i ve velkých městech dokázali sehnat s výraznou slevou. Podle celostátních statistik klesly ceny od vrcholu v roce 2022 o zhruba 15 procent. Neplatí ani poučka, že si hodnotu udrží aspoň malé investiční byty ve velkých městech.
V metropolitní oblasti Helsinek zlevnily garsonky na sekundárním trhu jen za poslední rok o téměř sedm procent. V celé zemi propad všech typů nemovitostí k bydlení dosáhl tempa 3,2 procenta za rok. Podle dat finského statistického úřadu, která vycházejí výhradně ze skutečně zaplacených částek u daně z převodu nemovitostí, činila průměrná realizační cena ve Velkých Helsinkách zhruba 107 tisíc korun za metr čtvereční.
Nad floridskými byty zataženo
Floridě a zejména Miami teď dělá reklamu GTA 6, kam je děj videohry zasazen. |
Mít byt na Floridě může znít uprostřed mrazivé české zimy jako splněný sen, ale pouze do chvíle, než se realitní vlastník pokusí nemovitost rychle prodat. Na vině nejsou jen stále poměrně vysoké hypoteční sazby, které v USA u 30letých úvěrů přesahují sedm procent.
Floridské byty přestávají lákat kupce mimo jiné i kvůli rostoucím pochybnostem o stavebně-technické kvalitě tamních činžáků. Tento druh nejistoty začal do mysli investorů prosakovat zejména po roce 2021. Tehdy zemřela stovka lidí poté, co se vlivem konstrukčních vad zřítila část dvanáctipatrové obytné budovy Champlain Towers South v Surfside v blízkosti Miami. Od té doby ceny pojištění a údržby floridských domů citelně rostou, čemuž napomáhají také obavy z výskytu hurikánů a donedávna rovněž výrazněji rozpálená inflace.
Povinné posudky statiky a vysoké odvody do fondů oprav pro domy od tří pater výše přispěly k tomu, že medián prodejní ceny bytů na Floridě klesl podle dat Florida Realtors v říjnu meziročně o 3,3 procenta na 290 tisíc dolarů. Tedy zhruba deset procent pod vrchol z roku 2023.
Odvrácená strana Matterhornu
Dechberoucí krajina Valle d'Aosta |
Neméně lákavé nákupní příležitosti může nabídnout Itálie. Země, kde se ceny nemovitostí v celostátním úhrnu a při započtení inflace dosud neoklepaly z krize roku 2008. Hrubá statistika však neplatí v místech, která by byla pro Čechy nejlákavější, tedy v oblastech Jižního Tyrolska u hranic s Rakouskem. I na bohatším severu Itálie však leží místa, kde hodnota bytů a domů přestala růst.
Týká se to hlavně Údolí Aosty, nejmenšího a nejméně lidnatého italského regionu vklíněného mezi horské velikány Mont Blanc a Matterhorn. Podle dat inzertního portálu Immobiliare.it meziroční nabídkové ceny za metr čtvereční v horských obcích jako Torgnon, Ollomont nebo La Magdeleine klesly zhruba o dvacet procent. Trend ale neplatí pro špičková vysokohorská střediska. V Alpách se prohlubují rozdíly mezi vysoko položenými prémiovými areály a menšími středisky ve střední nadmořské výšce.
Kdo touží po ještě větší láci a porci adrenalinu navíc, porozhlédne se spíše po nabídce domů za jedno euro. Ty jsou součástí známé italské iniciativy s cílem mírnit vylidňování venkovských oblastí.
Austin, recept na bublinu
Nejjednodušší recept na vysoké ceny bydlení? Masivní výstavba |
V některých známých koutech světa zatřásl cenou nemovitostí v první řadě sám stavební trh. To je případ texaského Austinu, kam se v posledních letech přestěhovalo velké množství podnikatelů z Kalifornie. Město zlákalo i Elona Muska pro přesun sídla Tesly z Kalifornie. Zvýšení atraktivity města a jeho okolí ještě zintenzivnilo už tak prudký stavební boom v oblasti, který před pěti lety vedl spolu s růstem sazeb k propíchnutí tamní realitní bubliny.
Jen za poslední rok dosáhl pokles v celé metropolitní oblasti podle dat místní asociace realitních makléřů téměř sedmi procent. Střední realizovaná cena domů klesla na zhruba 405 tisíc dolarů (devět milionů korun) a více než dvě pětiny prodávajících v inzerátech musely původní cenu zlevnit.
Vancouver hledá kupce
Panorama Vancouveru je výjimečné. |
Realitní trh padá také v jednom z nejkrásnějších měst na světě. Za říjen hodnota rezidenčních nemovitostí v širší oblasti kanadského Vancouveru meziročně klesala o 5,2 procenta podle indexu MLS Home Price na v přepočtu necelých 17 milionů korun. Index sleduje pohyb realizovaných cen u bytů a domů typických pro danou oblast.
Svůj podíl na situaci realitního trhu si ale připisuje kromě dražších peněz nebo nejistoty ohledně budoucích vztahů mezi USA a Kanadou rovněž vancouverská radnice. Ta se loni pochlubila nejnižší mírou počtu neobsazených bytů za devět let, kterou dává do přímé souvislosti s uvalením daně na prázdné ubytovací jednotky v roce 2017.