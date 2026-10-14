U Hormuzského průlivu se po zásahu potopila kontejnerová loď, další byla poškozena
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- Po zásahu projektilem se potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou.
- Všech 21 členů posádky bylo úspěšně evakuováno.
- Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy Írán útočí od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájily údery proti Teheránu.
Loď GFS Pride s kapacitou necelých 3000 standardních kontejnerů šestimetrové délky provozuje společnost GFS Ship Management FZE sídlící ve Spojených arabských emirátech.
Plavidlo bylo zasaženo v úterý a ve středu se potopilo. Majitel lodi se k incidentu zatím nevyjádřil, uvádí Reuters. Všech 21 členů posádky bylo úspěšně evakuováno bez zranění, citovala agentura singapurský úřad pro moře a přístavy MPA.
Další loď GFS Giselle utrpěla zásah ve středu, podařilo se ji však dopravit do bezpečného kotviště, doplnil úřad. Členové posádky jsou rovněž bez zranění.
Další loď se potápí u Ománu
Podle údajů Mezinárodní námořní organizace bylo od začátku bojů potvrzeno poškození 106 lodí, až dosud se jako jediná v březnu potopila kontejnerová loď Safeen Prestige plující pod vlajkou Malty.
Podle Reuters se v současnosti potápí i nákladní loď Cape Dao zasažená před třemi týdny u ománských břehů. Plavidlo pod vlajkou Antiguy a Barbudy se nepodařilo zachránit, uvedla podle agentury britská organizace Vanguard analyzující námořní rizika.
Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán koncem února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy na světových trzích.
Írán se nyní snaží pokračovat v tlaku na Spojené státy dalšími útoky, které mají udržovat vysoké ceny ropy a komplikovat pozici prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými kongresovými volbami, napsal Reuters s odvoláním na dva nejmenované íránské činitele.