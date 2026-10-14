Předplatné

U Hormuzského průlivu se po zásahu potopila kontejnerová loď, další byla poškozena

U Hormuzského průlivu se po zásahu potopila kontejnerová loď. Ilustrační foto.

U Hormuzského průlivu se po zásahu potopila kontejnerová loď. Ilustrační foto. Zdroj: Profimedia

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Sledujte nás Preferujte nás
  • Po zásahu projektilem se potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou.
  • Všech 21 členů posádky bylo úspěšně evakuováno.
  • Na plavidla v úžině klíčové pro přepravu ropy Írán útočí od chvíle, kdy Spojené státy a Izrael v únoru zahájily údery proti Teheránu.

Loď GFS Pride s kapacitou necelých 3000 standardních kontejnerů šestimetrové délky provozuje společnost GFS Ship Management FZE sídlící ve Spojených arabských emirátech.

Plavidlo bylo zasaženo v úterý a ve středu se potopilo. Majitel lodi se k incidentu zatím nevyjádřil, uvádí Reuters. Všech 21 členů posádky bylo úspěšně evakuováno bez zranění, citovala agentura singapurský úřad pro moře a přístavy MPA.

Další loď GFS Giselle utrpěla zásah ve středu, podařilo se ji však dopravit do bezpečného kotviště, doplnil úřad. Členové posádky jsou rovněž bez zranění.

Další loď se potápí u Ománu

Podle údajů Mezinárodní námořní organizace bylo od začátku bojů potvrzeno poškození 106 lodí, až dosud se jako jediná v březnu potopila kontejnerová loď Safeen Prestige plující pod vlajkou Malty.

Podle Reuters se v současnosti potápí i nákladní loď Cape Dao zasažená před třemi týdny u ománských břehů. Plavidlo pod vlajkou Antiguy a Barbudy se nepodařilo zachránit, uvedla podle agentury britská organizace Vanguard analyzující námořní rizika.

Válka v regionu začala americko-izraelskými údery na Írán koncem února. Teherán v reakci mimo jiné značně omezil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak výhrůžkami, tak opakovanými útoky na tankery a nákladní lodě, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy na světových trzích.

Írán se nyní snaží pokračovat v tlaku na Spojené státy dalšími útoky, které mají udržovat vysoké ceny ropy a komplikovat pozici prezidenta Donalda Trumpa před listopadovými kongresovými volbami, napsal Reuters s odvoláním na dva nejmenované íránské činitele.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů