Útočník z Krakova zemřel. Před smrtí měl zavraždit devět lidí včetně vlastní rodiny
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- Útočník, který v sobotu v centru Krakova zabil šest lidí a dalších 15 zranil, v pondělí ráno v nemocnici zemřel, informuje na síti X polská policie.
- Podle stanice TVN 24 informaci potvrdil Krzysztof Klenczar, jenž stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem. Policisté útočníka po činu postřelili.
- Muž podle prokuratury zřejmě také zastřelil další tři lidi: své rodiče a sestru. Jejich těla byla nalezena v jeho bytě. V Polsku je druhým dnem kvůli sobotní tragédii státní smutek.
„Pachatel útoku zemřel v 04:30 v jedné z krakovských nemocnic," uvedl Klenczar. „Jeho stav byl od počátku extrémně vážný a označovaný jako kritický. Navzdory zlu, které spáchal, bylo vynaloženo úsilí na záchraně jeho života," dodal vojvoda. Útočník podle jeho informací podstoupil nejméně třikrát operace.
Po incidentu bylo v šesti krakovských nemocnicích hospitalizováno 15 zraněných. „Čtrnáct z nich je ve stabilizovaném stavu, zatímco policista, který se přímo podílel na zadržení pachatele, zůstává ve vážném stavu," řekl Klenczar.
Útočník, kterým byl podle polských médií čtyřiadvacetiletý Polák, v sobotu vjel autem na hlavní krakovské náměstí Rynek Glówny, kde začal střílet do lidí. Poté z místa ujel, ale dvojice policistů ho dopadla, když narazil do jiného auta. Při přestřelce ho pak postřelili a sami skončili zranění v nemocnici.