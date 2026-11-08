Střelbu v Krakově vyšetřují jako terorismus. Mladý Polák byl podle ministra ultranacionalista
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- Maskovaný muž vjel v sobotu autem na hlavní náměstí v Krakově a střílel po kolemjdoucích. Zastřelil šest lidí, další zranil, včetně zasahujících policistů.
- Důvody činu nejsou jasné. Podle ministra vnitra byl útočník pod vlivem krajní pravice.
- Policie muže podezírá i ze zastřelení tří členů jeho rodiny.
Polská prokuratura vyšetřuje sobotní útok v Krakově jako teroristický čin, napsala agentura PAP. Mladý Polák, který je nyní v nemocnici v kritickém stavu, na hlavním náměstí v Krakově zastřelil šest lidí a dalších 15 osob včetně policistů zranil. Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski už v sobotu tento čin označil za terorismus.
„Vyšetřování zahrnuje zabití šesti lidí střelnou zbraní v Krakově 7. listopadu 2026 a pokus o vraždu několika dalších lidí, včetně policistů, přičemž tento čin naplňuje znaky teroristického trestného činu,“ napsala v neděli polská prokuratura na sociální síti X. Podle ní se vyšetřování týká i sobotního zastřelení tři lidí ve městě Ostrowiec Świętokrzyski, které zřejmě spáchala stejná osoba.
Krzysztof Jan Klenczar, který stojí v čele Malopolského vojvodství se správním centrem Krakovem, oznámil, že oběťmi sobotní střelby v Krakově jsou Brit, čtyři Poláci a žena, která nebyla polskou občankou. Její národnost ale nesdělil. Potvrdil informace, že mezi 16 zraněnými, včetně střelce, bylo pět cizinců a 11 Poláků. Řekl též, že stav jednoho ze zraněných je vážný a že pachatel je v kritickém stavu.
Mluvčího Malopolského vojvodství Maksymilian Kosowski už dříve uvedl, že pět zraněných cizinců bylo občany Británie, Portugalska, Ruska, Německa a Rakouska.
Klenczar v neděli také uvedl, že v nemocnici zůstávají i dva policisté, kteří útočníka zastavili. Jeden z nich je stále v kómatu, zatímco druhý se z něj probral. „Nebýt obětavého zásahu těchto dvou mladých mužů, počet obětí mohl být mnohem vyšší,“ řekl Klenczar.
„Žil ve svém vlastním světě“
V sobotu, krátce po 15. hodině, vjel čtyřiadvacetiletý Polák autem na hlavní náměstí v Krakově a začal střílet po náhodných kolemjdoucích. Šest lidí zabil a dalších 15 zranil. Policie pak večer v útočníkově domě ve městě Ostrowiec Świętokrzyski, které leží asi dvě hodiny jízdy severovýchodně od Krakova, našla další tři mrtvé. Podle PAP šlo o 53letého otce a 52letou matku útočníka a jeho 21letou sestru.
Zpravodajský server Wiadomości v neděli napsal, že sousedé rodiny byli šokováni tím, co se stalo. Otec provozoval živnost v oboru elektro a matka pracovala v supermarketu, sestra studovala akademii výtvarných umění v Krakově. „Působil trochu dojmem, že žije ve svém vlastním světě,“ řekl prodavač z obchodu, kam útočník Michał O., občas zašel. Podle sousedů nikdy nenosil oblečení připomínající uniformu, které měl na sobě v sobotu, když ho policie zadržela. Jeden ze sousedů ho popsal jako nekonfliktního člověka, který na sebe příliš neupozorňoval. V sousedství netrávil čas s žádnými přáteli.
Podle policie útočník zřejmě neměl komplice. Důvody jeho činu nejsou jasné. Podle ministra vnitra Kierwinského vše nasvědčuje tomu, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl ultranacionalista.
Na neděli a na pondělí vyhlásil polský prezident Karol Nawrocki v zemi státní smutek. Už v sobotu večer nosili lidé na místo tragédie v Krakově květiny a svíčky. Náměstí v centru města, které je oblíbenou turistickou destinací, zůstalo i dnes zavřené kvůli vyšetřování. Krakov má asi 800 tisíc obyvatel a jeho historické centrum je na seznamu památek UNESCO.
Útoky na větší počet lidí na veřejnosti jsou v Polsku vzácné. V říjnu se tam ale odehrálo několik násilných incidentů ve školách, při nichž útočníci použili nože či jiné ostré předměty. Několik učitelů a žáků zranili a jednu ženu zabili. Zbrojní pas má v Polsku asi 411 tisíc lidí, zájem o něj v této zemi s 37 miliony obyvatel ale roste, napsala agentura AP.