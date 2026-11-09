Bankomatů pomalu ubývá. Češi chodí pro hotovost méně často, zato pro větší obnosy
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- Počet bankomatů v Česku v posledních několika letech postupně klesá.
Češi je používají stále méně, zato však pro větší transakce.
Efektivnějšímu fungování bankomatové sítě pomáhá zejména sdílení zařízení.
S rostoucí oblibou bezhotovostních plateb se snižuje zájem o výběry z bankomatů. Na to banky reagují jejich částečným rušením. Počet bankomatů v Česku tak pomalu klesá. Za posledních šest let jich zmizely přibližně tři stovky. Na svém úplném vrcholu byla tuzemská bankomatová síť podle dat Sdružení pro bankovní karty (SBK) v prvním čtvrtletí roku 2020, kdy čítala 5669 míst, ve druhém čtvrtletí letošního roku jich bylo už jen 5303.
V celkovém počtu bankomatů jsou zahrnuta transakční místa všech provozovatelů, včetně těch nebankovních, hlavně pak společnosti Euronet. Ta je klienty často kritizována za účtování nepřiměřeně vysokých poplatků za výběr a za nesrozumitelně vystavěná ovládací menu svých bankomatů. Samotné bankovní instituce jich měly podle dat České národní banky (ČNB) ve druhém pololetí minulého roku 4926.
Nejvíce bankomatů má Česká spořitelna – přes 1500. Svou síť v posledních letech zredukovala ze všech tuzemských bank nejvíce, přibližně o dvě stovky. Další rušení prý neplánuje. „O každém rozhodujeme individuálně, zejména podle jeho dlouhodobého využití, počtu výběrů a vkladů, ekonomiky provozu a dostupnosti dalších zařízení v okolí. K redukci dochází především tam, kde se dostupnost našich zařízení překrývá nebo je konkrétní zařízení dlouhodobě málo využívané,“ říká mluvčí banky Filip Hrubý.
I ostatní banky chtějí stávající počet svých bankomatů spíše udržovat. „Celkový počet našich bankomatů se dlouhodobě pohybuje kolem 1000 kusů a v současné době se výrazné změny v jejich počtu nepředpokládají,“ uvádí mluvčí ČSOB Petr Milata. Podobně to mají například i Air Bank nebo UniCredit Bank. Jediná Moneta Money Bank očekává mírný pokles. Všechny oslovené banky se nicméně shodují, že chtějí svou síť do budoucna modernizovat a dále přidávat bankomaty umožňující také vklad.
Méně použití bankomatů
Klesající počet bankomatů kopíruje trend postupně se snižujícího zájmu lidí o transakce prostřednictvím bankomatů. Ještě v roce 2019 jich Češi provedli přes 177 milionů, loni už jich bylo téměř o 50 milionů méně. Transakcí nemusí být pouze výběr hotovosti, ale třeba i její vklad, pro který podle Milaty lidé v současné době bankomaty ve velké míře využívají. Většinu všech použití bankomatů ale stále tvoří výběry.
Pokles zájmu o využití bankomatů banky potvrzují. „Počet výběrů hotovosti dlouhodobě klesá. Za poslední tři roky evidujeme průměrný meziroční pokles přibližně o šest až sedm procent,“ uvádí Hrubý z České spořitelny. Podobnou zkušenost má i Moneta Money Bank. „Počet výběrů klientů z bankomatů klesl za posledních 10 let o 40 procent,“ říká její mluvčí Alena Pike.
Oslabování hotovosti na úkor bezhotovostních plateb komentuje i ČNB ve své nejnovější zprávě týkající se statistiky platebního styku za druhé pololetí minulého roku. „Počty i objemy karetních transakcí a příkazů k úhradě pokračovaly v růstu, zatímco využívání hotovosti nadále oslabovalo, což se projevilo poklesem výběrů z bankomatů i transakcí na přepážkách,“ popisuje instituce návyky Čechů při nakládání s oběživem.
Rostoucí hodnota transakcí
I když celkový počet bankomatů i množství transakcí klesají, když už je Češi využijí, vybírají, případně vkládají, v průměru stále větší sumy. Setrvale tak roste průměrná hodnota jedné transakce. Zatímco v roce 2018 se pohybovala kolem čtyř tisíc korun, nyní už přesahuje šest tisíc.
Tento trend potvrzuje i Hrubý z České spořitelny, podle kterého je to pravděpodobně důsledek změny platebního chování. „Běžné menší nákupy dnes lidé stále častěji platí kartou nebo mobilem, takže hotovost vybírají méně často. Když už k bankomatu přijdou, vyberou si zpravidla větší částku na delší dobu. Do růstu objemu transakcí průměrného výběru se promítá také obecný růst cen,“ vysvětluje.
Budoucnost bankomatové sítě
Zásadním krokem pro ekonomické zefektivňování bankomatové sítě je podle bank jejich sdílení mezi jednotlivými provozovateli. Takto spolupracují Komerční banka, Moneta Money Bank, UniCredit Bank a Air Bank, které mají ve své sdílené síti dohromady kolem dvou tisíc bankomatů. „Jedno zařízení tak slouží širšímu okruhu klientů a současně vzniká prostor pro omezení duplicit na některých místech a přesuny bankomatů tam, kde chybějí. Klientům přitom spolupráce přináší podstatně širší síť pro výběry i vklady hotovosti, než jakou by měli k dispozici pouze u své banky,“ popisuje mluvčí Air Bank Michal Kuzmiak.
V rámci společné sítě se čtveřice bank také snaží, aby se jejich bankomaty vzájemně nedublovaly. „Sdílená síť bankomatů nám umožňuje rušit spíše bankomaty ve větších městech, kde jsou bankomaty více bank například v obchodních centrech nedaleko od sebe, a snažíme se tyto bankomaty umístit do malých obcí, kde dosud přístup k hotovosti chyběl,“ vysvětluje Pike z Monety.
Ředitel sekce legislativní a právní kanceláře Svazu měst a obcí Dan Jiránek zároveň připomíná, že citelnější důsledky může mít případné zrušení bankomatu právě pro menší obce, kde byl třeba jen jeden. „Základem je aktivní jednání obce s bankami a hledání možností, jak dostupnost hotovosti zachovat. Obec může například nabídnout vhodné prostory pro umístění bankomatu, případně jednat o možnostech sdíleného bankomatu, který obsluhuje klienty více bank,“ komentuje.
Úbytek bankomatů z malých obcí je problém také podle hlavního ekonoma investiční společnosti DRFG Martina Slaného. „Odnášejí to senioři a lidé, pro které je hotovost jediný spolehlivý způsob placení. A přicházíme o pojistku pro případ blackoutu nebo kyberútoku, protože hotovost je jediný platební prostředek, který funguje offline,“ uvádí. I on očekává nárůst sdílení bankomatů a také rostoucí výběry na pokladnách obchodů, takzvaný cashback.