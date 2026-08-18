Zelenskyj chce do čela obrany bývalého šéfa tajné služby. Parlament má rozhodnout ve středu
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předložil parlamentu návrh jmenovat Jevhena Chmaru ministrem obrany.
- Hlasování se uskuteční již ve středu 19. srpna, uvedl server RBK-Ukrajina s odvoláním na opozičního poslance Jaroslava Železňaka.
- Hlasovat se podle něj má i o ministrovi zahraničí Andriji Sybihovi.
Chmara, který do té doby vedl tajnou službu, byl minulý měsíc dočasně pověřen vedením resortu obrany, z jehož čela byl při červencové změně vlády odvolán populární ministr Mychajlo Federov. Tento krok vyvolal v Kyjevě i dalších ukrajinských městech veřejné protesty, vzácné v době války s Ruskem. Fedorov se těšil oblibě jako reformátor, usilující o transparentnost při obranných zakázkách a prosazující, aby místo lidí bojovaly raději drony.
Zelenskyj před změnou vlády podle médií poslancům vysvětloval, že hodlá Fedorova vyměnit kvůli ustavičným sporům mezi ministrem a hlavním velitelem ozbrojených sil, generálem Oleksandrem Syrským, a že hodlá do čela obrany navrhnout dosavadního ministra vnitra Ihora Klymenka, aby nastolil pořádek v mobilizačním systému.
Zřejmě pod vlivem protestů a politické krize Zelenskyj po čase Syrského odvolal, Klymenka přesunul do funkce tajemníka bezpečnostní rady a Fedorovovi nabídl různé funkce, včetně místopředsedy nové vlády premiéra Serhije Koreckého. Fedorov ale prohlásil, že nepřijme žádnou jinou funkci v nové vládě kromě návratu do čela obrany, protože žádná z jiných funkcí nedisponuje skutečnými pravomocemi, umožňujícími bojovat proti korupci, dokončit transformaci armády a přiblížit vítězství Ukrajiny ve válce proti Rusku.