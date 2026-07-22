Zelenskyj odstavil armádního „řezníka“. Jeho nástupce chce vést válku s Ruskem jinak
- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyměnil vrchního velitele ukrajinské armády a do čela ozbrojených sil postavil generála Mychajla Drapatého.
- Změna přichází po protestech proti odvolání ministra obrany Mychajla Fedorova a sílící kritice Oleksandra Syrského.
- Nový velitel symbolizuje generační obměnu a důraz na modernější způsob vedení války.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj provedl největší změnu ve vedení armády od roku 2024. Novým vrchním velitelem ozbrojených sil se stane třiačtyřicetiletý generál Mychajlo Drapatyj, který nahradí šedesátiletého Oleksandra Syrského. Rozhodnutí přišlo po několika dnech protestů, politických sporů i rostoucí nespokojenosti části vojáků a veřejnosti s dosavadním vedením armády.
„Je faktem, že Oleksandr Syrskyj zajistil úspěchy Ukrajiny při obraně Kyjeva, v charkovské ofenzivní operaci a kurské operaci,“ uvedl Zelenskyj při oznámení změny. Zároveň však jeho krok naznačuje, že Kyjev hledá nový impuls pro pokračování války.
Drapatyj patří ke generaci důstojníků, kteří byli formováni především válkou s Ruskem, nikoli sovětským vojenským systémem. Podle deníku The New York Times si vybudoval pověst velitele zaměřeného na taktické inovace, využívání dronů a osobní odpovědnost velitelů.
Drapatyj je podporovatelem odvolaného ministra obrany
Jméno Drapatyj se poprvé výrazněji dostalo do povědomí veřejnosti už v roce 2014 během bojů o Mariupol, kdy internet obletěly záběry obrněného vozidla prorážejícího proruské barikády. Později velel několika jednotkám a po ruské invazi v roce 2022 se podílel na zastavení postupu nepřátelských vojsk směrem na Kryvyj Rih a na osvobození Chersonu.
V roce 2024 se stal velitelem ukrajinských pozemních sil a podle The Financial Times sehrál klíčovou roli při stabilizaci fronty během ruské ofenzivy v Charkovské oblasti. Prosazoval reformy v náboru vojáků, výcviku i širším využívání moderních technologií.
Jeho jmenování má i politický přesah. Drapatyj totiž veřejně podporoval bývalého ministra obrany Mychajla Fedorova, který se dostal do ostrého konfliktu se Syrským.
Právě odvolání Fedorova se stalo bezprostředním spouštěčem současné krize. Tisíce lidí vyšly do ulic Kyjeva a dalších měst, což je během války poměrně neobvyklý jev. Protestující vnímali Fedorova jako symbol modernizace armády a technologických inovací.
Střet tradičního s moderním
Podle analýzy listu Kyiv Independent byl hlavním důvodem odvolání Fedorova dlouhodobý spor se Syrským. Fedorov generála veřejně obvinil z blokování reforem, šíření „kultury lží“ a snahy odstranit své kritiky. „Všechny iniciativy, které jsme navrhli, začaly být blokovány,“ uvedl Fedorov. Tvrdil také, že Syrskyj nebyl ochoten o problémech jednat a dával přednost tradičnímu stylu velení.
Sám Syrskyj představuje jednu z nejkontroverznějších osobností současné Ukrajiny. Absolvent vojenské akademie v Moskvě a důstojník ještě z dob Sovětského svazu byl dlouho považován za jednoho z nejzkušenějších ukrajinských generálů. Mezi jeho zásluhy se řadí vedení obrany Kyjeva v prvních týdnech invaze, podílel se i na úspěšné protiofenzivě v Charkovské oblasti a stál také za operací v ruské Kurské oblasti.
Současně si ale vysloužil tvrdou kritiku. Část vojáků a analytiků mu vyčítá mikromanagement, přílišnou centralizaci rozhodování a ochotu pokračovat v nákladných obranných bitvách i za cenu vysokých ztrát. Kvůli tvrdým bojům o Bachmut si mezi některými vojáky vysloužil přezdívku „řezník“.
Generační obměna v ukrajinské armádě
Syrskyj je představitelem „staré školy“, která je spojována se sovětským stylem velení. Kritici tvrdí, že příliš zasahoval i do taktických rozhodnutí na nižších úrovních a nedokázal formulovat dlouhodobou strategii vedení vyčerpávací války.
Nespokojenost se postupně rozšířila i mezi část důstojnického sboru. Když se Zelenskyj po odvolání Fedorova postavil na Syrského stranu, dosáhla kritika vrchního velitele nového vrcholu.
Jmenování Drapatého není jen personální změnou, ale také vyvrcholením symbolického střetu dvou odlišných vizí ukrajinské armády. Na jedné straně stojí zkušenost, tradiční struktury a sovětské dědictví reprezentované Syrským. Na druhé pak mladší generace velitelů, důraz na technologie, decentralizaci a rychlejší rozhodování reprezentované Drapatým. Jak zmiňuje Financil Times, výběr o téměř dvě desetiletí mladšího velitele je signálem, že Zelenskyj je připraven přijmout generační obměnu v armádě.