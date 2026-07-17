Ukrajinou cloumá vyhazov populárního ministra obrany. Učinil Zelenskyj největší chybu kariéry?
- Mychajlo Fedorov byl považován za armádního reformátora a je s ním spojováno nynější ukrajinské vojenské vzepětí.
- Zelenskyj čelí tvrdé kritice, podle níž se postavil na stranu korupce, přežitých přístupů a neschopnosti.
- Lidé v Kyjevě druhý den protestují. Zemi hrozí politická krize i neúspěchy na bojišti.
Na Ukrajině pokračuje silný rozruch kolem rekonstrukce vlády, která znamenala konec populárního ministra obrany Mychajla Fedorova. Prezident Volodymyr Zelenskyj musí vysvětlovat, proč má Fedorov v obnoveném kabinetu chybět, a lidé vyrazili do ulic. Zelenskému se tak rýsuje jedna z největších domácích krizí od počátku války. Ukrajinci se obávají, že by výměna na postu šéfa obrany mohla vést i ke zhoršení situace na bojišti.
„Tohle se stane, když lidem vezmete naději,“ řekla podle Financial Times aktivistka Oksana, která se v Kyjevě zúčastnila demonstrace proti faktickému vyhazovu Fedorova. Ten skončil s demisí vlády expremiérky Julije Svyrydenkové a prezident ho znovu na post nenavrhl. Ve čtvrtek poslanci schválili nový kabinet, v jehož čele bude zkušený manažer z energetiky Serhij Koreckyj. O postu ministra obrany ale parlament nehlasoval a nejspíš se tak kvůli letní pauze stane až za měsíc. Mezitím bude mít klíčový post dočasného šéfa.
Proč prezident v podstatě odvolal ministra obrany Mychajla Fedorova?
Zastánci Fedorova jednoduše tvrdí, že byl příliš chytrý, schopný, populární, ambiciózní a narušoval zavedené pořádky včetně těch korupčních. Zelenskyj oficiálně uvedl, že důvodem konce jsou Fedorovovy spory s vedením armády mimo jiné o nákup typů zbraní a neúspěch reformy mobilizace.
„Je špatné, když lidé ve stejném týmu komunikují jen přese mě, místo aby mluvili přímo mezi sebou,“ naznačil prezident atmosféru v obraně. Jisté však je, že nedokázal svůj krok dostatečně vysvětlit a jen vyvolal řadu dohadů. Podle některých zdrojů bylo navíc rozhodnutí unáhlené a padlo na poslední chvíli.
Z dostupných informací je zřejmé, že vyhozený ministr obrany měl ostré spory přímo s velitelem ukrajinských sil Oleksandrem Syrským. Fedorov údajně prosazoval větší důraz na digitalizaci a modernizaci, zatímco armádní velení zastávalo tradičnější přístup. Spekuluje se i o tom, že narazil se svou snahou o větší transparentnost a pružnost veřejných zakázek a že velkým důvodem pří byly tahanice o rozpočet na obranu. Nejdivočejší dohady hovoří o zákulisním politickém boji, ve kterém měl Fedorov pro prezidentský úřad představovat příliš nebezpečnou konkurenci.
Čím si Fedorov vysloužil takovou popularitu?
Ač je mu teprve 35 let, byl Fedorov dosud stálicí ukrajinské vlády v Zelenského éře. Působil tam od roku 2019 jako ministr pro digitální transformaci a vicepremiér pro inovace, do vedení obrany se dostal až v lednu. Předtím byl spojován s úspěchy při digitalizaci Ukrajiny. V čele obrany byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády, zaměřoval se na zavádění nových technologií. Prosazoval hlavně nasazování dronů, které ušetří nedostatkovou lidskou sílu i peníze.
Mychajlo Fedorov uspořádal ve čtvrtek tiskovou konferenci, na které prezentoval své úspěchy. |
Stojí za ním růst úspěšnosti zachycování nepřátelských dronů i střel s plochou dráhou letu. U dronů Šáhed sehrálo velkou roli, že Fedorov hned po svém nástupu dokázal odříznout Rusy od internetu Starlink, což domluvil přímo s jeho provozovatelem Elonem Muskem.
„Existovala jednoprocentní šance, že se nám to podaří. Elon řekl: Pojďme si promluvit přes videohovor. Byl to náš první videohovor. Vždycky jsme spolu komunikovali přes textové zprávy,“ popsal v těchto dnech své zásluhy s tím, že Ukrajina mohla rychle splnit Muskův požadavek na registraci všech terminálů díky předchozí digitalizaci. Fedorov se rychle stal populárním a řada Ukrajinců s ním nejspíš jednoduše spojuje nynější lepší postavení země ve válce.
Kdo bude jeho nástupcem?
Na tuto otázku zatím Zelenskyj nedal jasnou odpověď. Na Ukrajině ministra obrany navrhuje prezident a schvaluje ho parlament. Média původně uváděla, že v rekonstruovaném kabinetu by mohl zaujmout post ministra obrany dosavadní šéf rezortu vnitra Ihor Klymenko. Potom se ale začalo proslýchat, že nemá dostatečnou parlamentní podporu. Zelenskyj později uvedl, že Klymenko je jen jedním ze zvažovaných jmen. Nakonec se nejspíš stane tajemníkem bezpečnostní rady země.
Prezident Volodymyr Zelenskyj ví, že má vážný problém a snaží se situaci uklidnit. |
Ve čtvrtek odpoledne prezident prozatímně pověřil vedením obrany Jevhena Chmaru, který doposud zastával funkci šéfa zpravodajské služby SBU. Prohlásil, že Chmara má rozsáhlé a v mnoha ohledech bezprecedentní zkušenosti s technologickými bojovými operacemi. „Je zásadní, aby existovala strategická vize pro pokračující ukrajinské snahy o obranu naší nezávislosti a o přinucení Ruska k diplomacii,“ řekl prezident.
Jak na odvolání reagují odborníci, obyvatelé Ukrajiny a Moskva?
Konec Fedorova byl šokem pro Ukrajince i odborníky a v podstatě nikdo jej nechápe. Zelenskyj podle expertů učinil velkou chybu minimálně v tom, že nedokázal věrohodně zdůvodnit tak vážné rozhodnutí. Tvrdší kritici tvrdí, že prezident se postavil na stranu zkorumpovaných a neschopných. „Ze všech ministrů obrany, které jsme měli od začátku totální invaze, je nejlepší. Ano, není dokonalý, ale procesy, které zahájil, jsou pro armádu velmi pozitivní,“ napsal kupříkladu na facebooku někdejší důstojník Vjačeslav Bilkovskyj, který se nyní podílí na správě Chersonské oblasti.
„Nikdy neporazíme Rusko, dokud bude naší armádě a našim ministerstvům vládnout totální stagnace a korupce,“ uvedl válečný veterán a aktivista Dmytro Kozjatynskyj. Pavlo Kazarin z teritoriální obrany označil krok za naprosto matoucí. „Pokud by se objevily stížnosti na Fedorovovu práci a efektivitu ministerstva, tato rekonstrukce by byla pochopitelná. Ale žádné se neobjevily,“ řekl listu The Kyiv Independent.
Protest na podporu Fedorova ve Lvově |
Na Ukrajině proto ve velkých městech vypukly demonstrace na podporu Fedorova, v Kyjevě v pátek pokračují už druhým dnem. V Rusku se naopak konec dosavadního ministra setkal s velkým nadšením. Vojenští komentátoři a bloggeři oslavují pád ministra, který podle nich dokázal potlačit ruskou početní výhodu, a hovoří o strategické chybě Kyjeva.
Co je pro Zelenského v sázce?
Není sice jasné, jak dlouho protesty a krize vydrží, v tuto chvíli však vývoj připomíná situaci z loňského léta. Tehdy veřejné pobouření donutilo Zelenského zrušit nepopulární opatření, které zbavovalo protikorupční agentury jejich nezávislosti. Už tenkrát se zdálo, že prezident si pošramotil svou důvěryhodnost. Jeho chyby se nyní načítají. Někteří lidé mu stále nedokážou odpustit ani odvolání někdejšího šéfa armády Valerije Zalužného v roce 2024, k tomu je třeba připsat korupční skandály v okolí prezidenta.
Zatím nevíme, jak se krok podepíše na Zelenského popularitě. Červnový průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického ústavu ukazuje, že prezidentova obliba se v posledních měsících držela kolem šedesáti procent. To je méně než loni na jaře, kdy ji zvedl tvrdý přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa ke Kyjevu, ale není to ani válečné minimum. Je možné, že vládní změny opět vyvolají diskuzi o reálnosti uspořádání prezidentských voleb, které se měly konat už v roce 2024. V nich má sice podle průzkumů Zelenskyj stále největší šanci, s tím by však kampaň mohla zahýbat.
Ohrožuje politická krize samotnou Ukrajinu?
Daleko vážnější mohou být dopady na vojenskou i diplomatickou situaci Ukrajiny. Kyjev je nyní v poměrně silné pozici. Situace na frontě je relativně stabilní, Rusové mají podle odborníků velké ztráty. Domácí vojenský průmysl produkuje stále více zbraní pro svou potřebu i export a dronová kampaň vyvolala v Rusku palivovou krizi. Na mezinárodním poli nyní nikdo netlačí Ukrajinu k potupné kapitulaci a nepřiměřeným ústupkům jako loni.
Nyní se proto přirozeně vynořily obavy z možné stopky reforem a konce realizace Fedorovova přesvědčení, že Rusko lze porazit jedině přílivem technologií a efektivitou na všech úrovních od úřadů přes zakázky, výrobu a distribuci zbraní po armádu. „Uprostřed všech pozitivních zpráv o válce v tomto roce je snadné zapomenout, kde jsme byli, když byl Fedorov jmenován. Ruské síly postupovaly stabilním tempem a v zimě ovládly klíčová města Pokrovsk, Huljajpole a Siversk,“ varoval v komentáři The Kyiv Independent.
„Nyní, nucen volit mezi mužem, který obracel opotřebovací válku pomocí technologií a inteligentní strategie, a mužem, který ji sabotoval mikromanagementem a sovětským myšlením, se Zelenskyj zamyslel a vybral si druhou možnost,“ opřel se list tvrdě do Syrského a prezidenta.