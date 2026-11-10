AI agenti rozjeli vlnu propouštění, ale i obří příležitosti. První české firmy díky nim mají miliardové tržby
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Dva české startupy těží z nástupu AI agentů a jejich roční tržby už se počítají v miliardách korun.
- Firmu E2B založenou absolventy Matfyzu využívají Meta, Xiaomi i Hugging Face, investoři do ní vložili 740 milionů korun.
- Apify od začátku roku zdvojnásobila tržby a teď míří na stovky milionů lidí, kteří pracují s umělou inteligencí.
Před pár lety na trh vtrhly velké jazykové modely (LLM) a takzvaná umělá inteligence začala měnit ekonomiku, geopolitiku a společnost. Na to navázali takzvaní AI agenti, kteří se začali ve velkém prosazovat v posledních měsících. Tento autonomní kus softwaru způsobuje propouštění v řadě firem, zároveň ale generuje nové vítěze. První z nich už se objevují i v Česku. Dva nadějné startupy díky AI agentům generují miliardové tržby a je pravděpodobné, že se u toho nezastaví.
AI agent je software postavený na LLM, kterému lze zadat různé typy úloh a nechat ho je vykonávat. Agenti se v podstatě stali standardem ve vývoji softwaru, kdy programátorům odstraňují hromady rutinní práce, ale integrují se také například do firemních procesů a podobně. První společnosti jako Duvo.ai Tomáše Čupra pomáhají agenty integrovat a nastavovat. V Česku zároveň vyrostly dvě firmy, které slouží přímo k chodu AI agentů a ukazují, o jak rychle rostoucí byznys se jedná.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!