V chorvatské Kaštele vznikne luxusní resort. Odien Group tam přivádí značku Sofitel
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- Skupina Odien Group plánuje v oblasti poblíž Splitu investovat sto milionů eur.
- Kromě vybudování hotelu přestaví také historický zámek.
- Značka Sofitel tím poprvé vstoupí na chorvatský trh, celosvětově má přes 120 hotelů.
Pro Čechy je Chorvatsko nadále jednou z nejvýznamnějších turistických destinací. Investiční skupina Odien Group se sídlem v Praze teď přivádí do chorvatské Kaštely na dalmátském pobřeží značku Sofitel, která patří do portfolia mezinárodní hotelové skupiny Accor. Projekt je součástí dlouhodobé vize, která má proměnit oblast v místo luxusního cestovního ruchu.
Franšízová smlouva byla mezi společnostmi Odien Group a Accor, jednou z předních světových hotelových skupin, byla podepsána 10. listopadu na zámku Vitturi v Kaštele. Díky této dohodě vstoupí značka Sofitel vůbec poprvé na chorvatský trh. Provoz hotelu bude zajišťovat Odien Hotels, hotelová divize Odien Group. Samotný Sofitel provozuje více než 120 hotelů po celém světě.
„Chorvatsko se stalo jednou z nejatraktivnějších evropských turistických destinací, která je oceňována pro ojedinělé spojení přírodních krás, kulturního bohatství a autenticity. Sofitel Kaštela propojí eleganci francouzského luxusu s atmosférou, dědictvím a životním stylem jadranského pobřeží a vytvoří jedinečnou destinaci pro cestovatele z celého světa,“ uvedla Maud Bailly, generální ředitelka značek Sofitel, Sofitel Legend, MGallery a Emblems.
Projekt Sofitel Kaštela je součástí investičního programu v hodnotě více než 100 milionů eur, který Odien Group plánuje v oblasti Kaštela realizovat během následujících pěti let. Ten zahrnuje výstavbu luxusních hotelů, rezidenční projekty i ubytovací kapacity pro zaměstnance.
„Naše ambice dalece přesahují samotnou výstavbu luxusních hotelů. Chceme pomoci vytvořit destinaci se silnou mezinárodní identitou, která bude známá svou kvalitou a exkluzivními zážitky. Kaštela má přitom mimořádný potenciál – bohatou historii, cenné architektonické dědictví, autentický středomořský charakter a ideální polohu mezi Splitem a Trogirem. Spojení těchto předností s renomé značky Sofitel otevře novou kapitolu rozvoje cestovního ruchu v této oblasti,“ říká Mike Saran, majitel skupiny Odien Group.
Hotel Sofitel Kaštela vznikne v části Kaštel Stari, v areálu bývalého rekreačního střediska Zeničko. Jeho otevření je plánováno na rok 2029. Hotel nabídne 137 pokojů a apartmá, restaurace a bary, wellness centrum, vnitřní i venkovní bazény, plážový klub a prostory pro pořádání konferencí a společenských akcí.
Vedle projektu Sofitel Kaštela získala skupina Odien Group také historický zámek Štafileo v části Kaštel Štafilić, který plánuje zrekonstruovat a přeměnit na butikový hotel s důrazem na historický charakter objektu.
Česká stopa
Je pozoruhodné, že nový projekt má i historickou souvislost s našimi dějinami. V roce 1909 otevřel český lékař Jindřich Šoulavý v části Kaštel Lukšić vůbec první turistický penzion s pláží ke koupání, čímž pomohl položit základy organizovaného cestovního ruchu v této oblasti. Šoulavý propagoval Kaštelu jako celoroční destinaci a upozorňoval především na její příznivé klima a přírodní podmínky. Jeho iniciativa pomohla vybudovat pověst Kaštely jako místa vhodného nejen pro dovolenou, ale také pro ozdravné pobyty.
Na doktora Šoulavého dodnes Chorvaté vzpomínají. Pláž nesoucí jeho jméno se nachází přímo před historickým penzionem, ve kterém kdysi vítal své hosty. Objekt nadále dodnes pod jeho jménem, i když má již jiné vlastníky.
Marina Kaštela nedaleko Splitu |
Chorvatská Kaštela je destinace u Jaderského moře, která se rozkládá podél více než 17 kilometrů pobřeží. Tvoří ji sedm historických sídel, z nichž každé má svůj osobitý charakter. Jednotlivá sídla vznikala kolem renesančních pevností, díky nimž oblast získala označení město sedmi hradů. Leží mezi Splitem a Trogirem, dvěma městy zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO. Oblast je rovněž místem původu známé odrůdy vinné révy Zinfandel, místně označované jako Crljenak Kaštelanski.
Odien Group je mezinárodní investiční a developerská skupina založená v roce 2004 se sídlem v Praze, která spravuje aktiva v hodnotě 890 milionů eur. Zaměřuje se především na luxusní hotelnictví a nemovitosti. Prostřednictvím své hotelové divize například vlastní a provozuje resort Le Méridien Lav Split. Dále také rozšiřuje své portfolio prémiových hotelových projektů u Jaderského moře.
Prostřednictvím divize Odien Real Estate skupina realizuje projekt Avia City, který na ploše 66 hektarů bývalého průmyslového areálu v Praze vytváří jednu z největších nových multifunkčních městských čtvrtí v Česku. Vedle toho připravuje výstavbu dalších 320 rezidenčních jednotek.