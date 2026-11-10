Pád akcií po amerických volbách má jeden velmi slibný výhled
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- Po amerických volbách v polovině prezidentského mandátu trhy tradičně znervózní a akcie padají. Ani letos tomu nebylo jinak.
- Od roku 1950 byl index S&P 500 rok po těchto volbách výš ve všech 19 případech, bez jediné výjimky.
- Většina růstu přitom přichází velmi rychle, první půlrok po volbách patří k nejsilnějším obdobím celého cyklu.
Volby přinášejí na trhy obrovskou dávku nejistoty a investoři z toho umí být značně nervózní. A trhy padají. Děje se to spolehlivě pokaždé, když se ve Spojených státech konají takzvané midterms v polovině prezidentského mandátu. A stalo se to i tentokrát. Jenže když se podíváme na delší data z akciových trhů, ukáže se nám mnohem optimističtější obrázek.
Od roku 1950 proběhlo v Americe přesně 19 midterms. A ve všech 19 případech, bez jediné výjimky, byl hlavní americký akciový index S&P 500 12 měsíců po volbách výše než před nimi. Sto procent případů. To popírá veškerý ten pesimismus, který se na trzích nyní objevuje. „Praská AI bublina!“ slýcháme stále častěji. „Tentokrát to bude všechno jinak,“ můžeme číst od nervózních investorů.
Jenže ono to skutečně nyní pesimisticky vypadá. Americké indexy zažily po volbách nejhorší den od pandemie. Ale i na to máme data. Samotný rok, ve kterém volby probíhají, je podle dat od společnosti Fidelity vůbec tím nejslabším v celém čtyřletém prezidentském cyklu. Akcie v něm od roku 1950 rostou v průměru o necelých pět procent. To navíc doprovází vysoká volatilita, což velmi dobře ilustruje rok 2024 nebo zčásti i současný rok 2026. Jakmile ale tato nervózní fáze skončí, nálada na trzích se obrací a přichází strmý růst.
Solidní výhled
A jsou to vskutku působivá čísla. Trhy dosahují dle amerického GNG Research průměrně zisku přes 15 procent za jediný rok po odevzdání hlasů. To je zhruba dvojnásobek toho, co trhy běžně přinášejí v typickém mimovolebním roce. A není bez zajímavosti, že naprostá většina tohoto impozantního růstu přichází velmi rychle.
Prvních šest měsíců po volbách totiž odvede téměř veškerou práci. Index v tomto půlročním okně roste v průměru o 14,1 procenta. Samotné období od listopadu do dubna je tak historicky vůbec jedním z nejsilnějších období v celém čtyřletém prezidentském cyklu. Může to být i tím, že politici přestanou vést agresivní kampaň, zpoza každého rohu na vás nekřičí, že když je nezvolíte, tak ti druzí povedou zemi do pekel, a nejistota opadá.
A trhy ze všeho nejvíce nenávidí nejistotu. Během kampaně investoři netuší, co se stane. Jakmile se volební mlha rozplyne, přichází úleva. Zmíněná data navíc odhalují, že Wall Street tajně miluje rozdělenou vládu, kde politici nemohou snadno prosazovat radikální změny daní a složitou novou legislativu, čímž vzniká stabilní prostředí, které je pro akciové býky mnohem cennější než většina předvolebních slibů.
Průměr je samozřejmě vždycky jenom průměr, roli hraje inflace, a hlavně bychom z minulosti neměli kreslit nic o budoucnosti. Když se ale něco stane v 19 případech z 19, dává smysl o tom alespoň vědět. Už jen kvůli tomu, abychom jako investoři nemuseli smutnit, pokud to tentokrát bude výjimka a za rok budou trhy výš jen neznatelně nebo se dokonce propadnou. Alespoň by nás mohlo těšit, že je to za více než třičtvrtě století poprvé.