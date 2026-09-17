Bouška kolem krmiv začal budovat diagnostický pilíř. Po strategické investici míří k personalizované výživě
- Od granulí k testování mikrobiomu.
- Bouškova skupina Vafo investuje do další diagnostické společnosti.
- V Rakousku strategicky vstoupila do startupu PEZZ life.
Skupina Vafo, český nadnárodní výrobce krmiv a doplňků pro domácí mazlíčky, opět posiluje. Holding českého miliardáře Pavla Boušky koupil blíže nespecifikovaný strategický podíl v rakouském startupu PEZZ life, který se zabývá diagnostikou zdraví domácích mazlíčků. Hodnotu transakce firmy nezveřejnily.
PEZZ life má Vafo rozšířit mimo klasické krmivo směrem k prevenci a diagnostice. Firma má spolupracovat s britským Biome9, který na základě dat analyzuje střevní mikrobiom psů a který skupina Vafo získala přes Pooch & Mutt už v roce 2025.
Testování střev
„S BIOME9 jsme si již vybudovali silné odborné znalosti v oblasti testování zdraví střev. PEZZ life nám nyní pomáhá dále rozšiřovat naše diagnostické možnosti. S vlastní laboratoří ve Walesu, partnerskou laboratoří v Berlíně a nyní i dalším silným spojením v Rakousku pokračujeme v budování širšího přístupu k blahu domácích mazlíčků,“ napsali zástupci Vafa na síti LinkedIn.
Podle serveru Internationalpetfood.com PEZZ life a Biome9 vytvoří společný plán, jehož cílem bude najít vědecké, obchodní a provozní synergie mezi jejich portfolii diagnostických a testovacích služeb. PEZZ life a Biome9 přitom mají dál fungovat samostatně.
Bouška už na konci června v pořadu FLOW e15 řekl, že princip tohoto nového přístupu je jednoduchý. Majitel doma odebere vzorek exkrementu svého psa, odešle ho do specializované laboratoře skupiny a zkumavka projde analýzou střevního mikrobiomu. „Díky obrovské databázi vzorků dokážeme velmi rychle a levně analyzovat profil zvířete a odhalit vážné zdravotní potíže či hrozby dříve, než se reálně projeví,“ vysvětloval v pořadu Bouška s tím, že v tomto segmentu bude Vafo na evropském trhu průkopníkem.
Superprémiová výživa
Jak už Bouška řekl loni Forbesu, cílem je „superprémiová, cílená výživa“. „V první fázi to rozvíjíme ve Velké Británii, ale brzy přijdeme i na český trh. Máme za sebou první tisíce zákazníků v Británii – ale jakmile to převedeme do větších, známých značek, počítáme s tím, že se budeme pohybovat ve statisících až milionech uživatelů,“ řekl po akvizici Biome9. Byznysový potenciál pro e15 Bouška zatím odhadnout nedokázal, protože myšlenka je zatím stále na začátku. „V konečném důsledku však cílená výživa může převrátit trh krmiv zcela naruby. Bude to ale trvat,“ připouští jeden z nejbohatších Čechů.
Vafo Group, která se loni obratem přiblížila hranici 700 milionů eur, nakupuje jak na běžícím páse. Naposledy v létě Vafo převzala německou značku krmiv Pets Deli. Loni koupila polského distributora Azan a zároveň získala majoritní podíl ve společnosti PetCo Group, která působí v Rakousku, Německu a ve Švýcarsku. Předloni pak převzala finskou firmu Dagsmark Petfood, díky čemuž se stala jedničkou na trhu s krmivem pro domácí zvířata v severských zemích.
I díky těmto akvizicím Vafo patří mezi přední evropské výrobce krmiv pro domácí mazlíčky. Společnost má devět továren v různých zemích včetně Polska, Německa a Velké Británie. Její produkty jsou dostupné ve více než 90 zemích a roční produkce dosahuje 275 tisíc tun.