Známý miliardář v řetězci utopil stamiliony. Raději vycouval, nový vlastník chce předejít bankrotu
- Známá síť zverimexů se po změně majitele pokouší odvrátit hrozící kolaps.
- Řetězec doplatil na dlouhodobé ztráty, drahé nájmy i změnu nákupního chování.
- Nový vlastník jako první akci po ovládnutí firmy chystá dramatický krok.
Píše se rok 2019 a své vlastní štěňátko chce stále více českých dětí. Boom takzvaného pet byznysu není nijak zásadně nový, ale čísla začínají generovat exponenciální trendy. Kdo stojí mimo byznys, trpí fomo efektem: Má nutkání naskočit co nejdříve. Přesně tak to před sedmi lety cítil i miliardář Tomáš Chrenek. Do byznysu skočil šipku a koupil nadějnou síť zaměřenou na domácí mazlíčky PetCenter. V tu chvíli neměl ponětí, kolik vrásek mu v příštích letech řetězec zcela nečekaně přinese. A tak se ho zbavil. Nový majitel sáhl záhy po převzetí firmy k dramatickému kroku.
Nový kormidelník na palubě
Nový majitel, krizový manažer Petr Vinklář, sáhl prakticky ihned po svém nástupu k žádosti o ochranu před věřiteli. Moratorium má trvat tři měsíce a vyřešit hned několik akutních problémů chronicky ztrátové firmy. "Dlužník hodlá moratoria využít k tomu, aby svůj existující úpadek překonal mimosoudní cestou, zejména dohodami s pronajímateli a s ostatními věřiteli, a obnovil tak schopnost plnit své závazky," uvádí v zářijovém insolvenčním návrhu spolu se žádostí o moratorium za PetCenter CZ Petr Sprinz.
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