Zapomeňte na velká jména. Pět méně známých akcií může vyrůst až o 276 procent
Technologický Nasdaq za 55 let své existence zhodnotil investice více než 276krát.
Po dosažení historických maxim investoři hledají další příležitosti k růstu.
Vybrali jsme pět technologických akcií, kterým analytici věští mimořádné zhodnocení.
Kdo by to byl řekl, že burzovnímu mladíčkovi jménem technologický sektor je na Wall Street už 55. Tedy odvětví v nejlepších letech a při síle. Řeč je o indexu Nasdaq, který zrovna počátkem letošního října vystoupal na nová historická maxima.
Sektor technologií pochopitelně nevznikl až ustavením svého indexu, mnozí investoři si ale sílu a důležitost tohoto odvětví uvědomili právě až pátého února roku 1971, kdy tento index vznikl. A řada mladých lidí si tehdy řekla, že si své osobní, soukromé penzijní spoření odbude právě sázkou na tento index. Není od věci spočítat si, jakým výnosem technologický trh takového prozíravého jedince dnes odměňuje. Čísla jsou totiž impozantní.
Potomci jsou za vodou
Představte si, že index Nasdaq od svého vzniku vzrostl o 27 540 procent. Ano, je to těžko představitelné zhodnocení. Představte si, že rodiče tehdy svému 18letému potomkovi vložili na investiční účet deset tisíc dolarů. Jednoduchým propočtem dojdeme k tomu, že 73letý syn či dcera dnes disponují částkou kolem 2,75 milionu dolarů. A to přinejmenším, uvedený výnos totiž nezahrnuje dividendy. Za těmi se nicméně do technologického sektoru zas tak často nechodí. Čistě ekonomicky tedy našeho potomka a dnešního důchodce čeká relativně bezstarostný život.
Technologický sektor od té doby prožil spoustu mezníků a otřesů. Zároveň tím ale dal příležitost naskočit do tohoto stroje na peníze i dalším investorským generacím. Ty měly hned několik atraktivních šancí, jak do indexu velmi levně nastoupit. Vzpomeňme třeba na podzim roku 2002, kdy byl index po dot.com kolapsu a krizi důvěry v sektor hluboko pod tisícovkou bodů. Nedaleko této mety byl i během velké krize v roce 2009. Kdo tehdy vsadil na index, má dnes zhruba 25násobek svého vkladu.
Zatím naposledy se zlatý portál otevřel v závěru roku 2022, tedy relativně nedávno. Pro technologie byl ten rok krizový z jednoho hlavního důvodu: americká centrální banka totiž vzala od podlahy boj s inflací a brutálně zvýšila úrokové sazby. A to je něco, na co jsou technologické tituly obzvlášť citlivé. Ovšem jen v krátkém období: do podzimu následujícího roku byl Nasdaq zpátky na své původní hodnotě, přičemž investorům vydělal téměř 50 procent.
Když se navíc podíváte na graf Nasdaqu za velmi dlouhé období, uvidíte jeden zajímavý jev. Že je samotný graf exponenciálou, je tak nějak očekávatelné, jenže křivka má navíc v čase rostoucí sklon – jinými slovy růst sektoru v čase zrychluje. Samozřejmě si neodpustíme nutný disclaimer o tom, že ještě včera černý vlas může být dnes už šedivým.
Technologický sektor nicméně prožívá už pár let svou další kvalitativní proměnu a jeho prudký růst není při současné víře v sílu aplikace AI až tak nepochopitelný. A pokud máte pocit, že index je drahý, totéž šlo v posledních dvou dekádách prohlásit možná dobře v 90 rprocentech jeho obchodních dní.
Svatá pětice?
Dnes jsme se podívali na soupisku stovky technologických akcií obchodovaných na Wall Street s nejvyšším analytickým potenciálem dalšího růstu a vybrali z nich pětipoložkové portfolio z technologických akcií, jimž dávají experti do vínku alespoň 100 procent růstu v ročním horizontu a jejichž byznysový model působí alespoň trochu příčetně.
Pojďme se na ně podívat blíže, potenciálně nejvýnosnější akcie na seznamu přitom může nabídnout až 276 procent výnosu. Samozřejmě nezapomínejme na to, že velký růstový potenciál může být výsledkem propadu akcie při stávajících cílových cenách a že analytici jsou… také jenom lidé. Inspirace ale nikdy není dost.
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