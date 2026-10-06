Češi se o ně perou. Dr. Max znovu zkouší recept, který mu přinesl miliardy
- Dr. Max chystá další velkou emisi dluhopisů určenou i drobným investorům.
Síť se pokusí navázat na předchozí úspěšné prodeje bondů, které domácnosti obvykle bleskově skoupily.
Nová emise přichází po roce, který byl na výdělky skupiny slabší.
Před třemi lety na ně čekaly davy. Mizely šmahem a na řadu zájemců se vůbec nedostalo. I pro méně zkušené investory totiž zněla nabídka srozumitelně. Za půjčku známé lékárenské síti mohli v příštích letech inkasovat roční úrok 8,5 procenta. Výnos zapůsobil jako magnet a pro některé z investorů s trochou nadsázky téměř jako půjčka v rodině. Vždyť u Dr. Maxe byli zrovna v podzimních měsících velmi často. Lékárenský řetězec z investiční skupiny Penta poptávce drobných investorů za léta intenzivně přivykl. Na počátku letošního října tak Dr. Max připravuje investorům další překvapení.
Papíry od deseti tisíc
Dceřiná společnost lékárenské sítě, Dr. Max Funding fungující ve skupině jako emitent dluhopisů, v závěru září pověřila šest bank, aby připravily a umístily novou emisi pětiletých dluhopisů za tři miliardy korun. „Dluhopisy budou zajištěné finanční zárukou Dr. Max Group Holdings a v případě zájmu investorů může firma objem emise zvýšit až na 3,5 miliardy korun,“ uvádí Dr. Max v oznámení investorům. Na cílovou skupinu investorů jednoznačně odkazuje nominál nových papírů. Jeden bond totiž vyjde na typicky retailových deset tisíc korun.
Plán vydat retailové dluhopisy už naznačila výroční zpráva Dr. Max Funding za loňský rok. Pokusí se tak zopakovat úspěšné prodeje z minulých let. „Zohledňujeme především makroekonomické a geopolitické prostředí, stejně jako možnosti efektivního využití kapitálu. Retailové dluhopisy jsou pouze jednou částí naší diverzifikované strategie financování, takže máme plnou flexibilitu v načasování i struktuře emise,“ uvedl už dříve letos mluvčí Penty Tomáš Weiss.
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