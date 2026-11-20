Hvězdné nebe nad Českem se rozrostlo. Michelin udělil další hvězdy
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- Michelinský průvodce v Česku rozdal nové hvězdy.
- Restaurace z prvního ročníku obstály.
- Mezi nováčky jsou čtyři podniky.
Svůj první oficiální ročník v Česku zahájil gastronomický průvodce Michelin velkým slavnostním večerem. Na něm vyhlásil ty nejlepší podniky. Bylo jich rovnou devět, přičemž na prvním ročníku rozdal průvodce dokonce i první dvouhvězdu. Po roce se komisaři vrátili a oceněných restaurací přibylo.
Česko má tak z druhého ročníku hned třináct michelinských restaurací. Mezi nimi jsou čtyři nováčci. Jednu hvězdu má od letoška na kontě Zlatá Praha, restaurace hotelu Fairmont, který získal od michelinského průvodce také dva klíče, které oceňují nejlepší hotely. Zlatá Praha navazuje na původní restauraci na střeše hotelu Intercontinental, který prošel nákladnou rekonstrukcí investorské trojice Pavla Baudiše, Eduarda Kučery a Oldřicha Šlemra.
Druhým nováčkem je Reason, další restaurace na střeše, tentokrát Masaryčky. Stavba od studia Zahy Hadid, za kterou stojí společnost Penta, umístila do nejvyššího bodu budovy prostor pro podnik s výhledem. Vede ho šéfkuchař Jan Horák.
Třetím nováčkem je Taro. Moderní vietnamská zážitková restaurace se nachází v Paláci Dunaj na Národní třídě. Stojí za ní bratři Khanh Ta a Giang Ta.
Čtvrtou novinkou mezi oceněnými je Salabka, finediningová restaurace s vlastním vinařstvím, palírnou a ubytováním v pražské Troji. Šéfkuchařem je tam Petr Kunc.
Ve výběru zůstává i nadále jediná dvouhvězdičková restaurace, kterou je Papilio Jana Knedly. Nachází se ve Vysokém Újezdu u Berouna. Je postavena na kvalitních surovinách od farmářů a české moderní kuchyni, která vychází z Knedlových vzpomínek na dětství.
Hvězdu si odnesl také Field Radka Kašpárka, stejně jako olomoucká restaurace Entrée jeho kolegy z Masterchefa Přemka Forejta. V loňském ročníku vůbec uspěly podniky v regionech, což překvapilo i samotné komisaře. V Hlohovci, což je obec v lednicko-valtickém areálu, má hvězdu také Essens Otty Vašáka. A hodnotitelé dojeli i do Zlína, kde je oceněná restaurace La Villa. Praha loni získala celkem pět hvězd. Kromě Fieldu to byl také Štangl, Levitate, La Degustation Bohême Bourgeoise a Casa De Carli.
Letošní výběr se rozrostl i o ocenění Bib pro podniky, které nabízí výborné jídlo za přijatelnou cenu. Letos je jich 27, přičemž jedenáct restaurací získalo Biba nově. Celkem tak Michelin v Česku ocenil 109 restaurací.