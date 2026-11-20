Nový žebříček světových ekonomik. Mezi elitu míří další soused Česka
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Některé hospodářské velmoci čeká v příštích letech slabý růst, jiné se budou tlačit mezi nejsilnější hráče světa.
- Kdo se vyšvihne na světovou špičku a které tradiční mocnosti naopak začnou ztrácet půdu pod nohama?
- Přehled e15 ukazuje, jak se může do roku 2031 proměnit rozložení ekonomických sil ve světě.
Světovou ekonomiku čeká podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) pět let výrazně rozdílného růstu. Zatímco některé tradiční hospodářské velmoci mají do roku 2031 posílit jen nepatrně, jiné země mohou během stejného období vyrůst o desítky procent.
Pro žebříček jsme využili říjnovou prognózu MMF a jednotlivé země seřadili podle kumulativního růstu reálného HDP v letech 2027 až 2031. Tento ukazatel zohledňuje inflaci a počítá se složením meziročních temp růstu, nikoliv jejich prostým součtem. Výběr zahrnuje 19 z 20 největších ekonomik světa podle nominálního HDP v roce 2026. Místo Švýcarska jsme zařadili Polsko, které by se podle prognózy mělo do světové dvacítky do roku 2031 dostat. U každé země uvádíme také předpokládaný posun ve světovém pořadí podle nominálního HDP v amerických dolarech.
20. Japonsko: Technologická velmoc bude růst jen velmi pomalu
- Kumulativní růst HDP 2027–2031: +3,1 %
- Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 4. místo (2026) → 6. místo (2031)
Japonsko čeká podle MMF nejpomalejší růst ze sledované dvacítky. Jeho ekonomika se má během pěti let zvětšit pouze o 3,1 procenta, což odpovídá průměrnému ročnímu tempu přibližně 0,6 procenta. Země se dlouhodobě potýká se stárnutím populace, nedostatkem pracovní síly a vysokým veřejným dluhem. Problémem zůstává také kupní síla domácností: mezi lety 2022 a 2025 klesly reálné mzdy podle MMF přibližně o šest procent. Japonsko zůstává technologickou velmocí, ale jeho strukturální problémy jsou tak hluboké, že brání návratu k dynamickému růstu. Podle prognózy má země do roku 2031 klesnout ze čtvrtého na šesté místo největších ekonomik světa.
19. Itálie: Stárnutí populace brzdí další rozvoj
Americký prezident Donald Trump při jednání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou |
- Kumulativní růst HDP 2027–2031: +3,3 %
- Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 9. místo (2026) → 11. místo (2031)
Itálie zůstává třetí největší ekonomikou eurozóny a významným průmyslovým centrem Evropy. Její síla spočívá především ve vyspělém severu, kde se soustředí strojírenství, automobilový a módní průmysl. Další rozvoj země však brzdí vysoký veřejný dluh, slabá produktivita a rychlé stárnutí populace. Přetrvávají také výrazné rozdíly mezi bohatším severem a zaostávajícím jihem. Naději na oživení představují investice z evropského plánu obnovy, které již hospodářskou aktivitu podporují. MMF však upozorňuje, že jejich realizace musí pokračovat dostatečně rychle, aby země dokázala naplno využít jejich potenciál.
18. Německo: Největší evropská ekonomika stagnuje
Německý kancléř Friedrich Merz |
- Kumulativní růst HDP 2027–2031: +4,4 %
- Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 3. místo (2026) → 4. místo (2031)
Německo čeká podle MMF velmi slabé pětileté období. Reálný HDP má do roku 2031 vzrůst pouze o 4,4 procenta, přičemž v posledním roce prognózy se tempo růstu dostane jen na 0,6 procenta. Země zůstává průmyslovým srdcem Evropy, její dosavadní model založený na automobilovém a strojírenském průmyslu a silném exportu ale naráží na limity. Energetickou krizi prohloubil konec dodávek levného ruského plynu, automobilky čelí čínské konkurenci a náročnému přechodu k elektromobilitě. K tomu se přidává stárnutí populace a slabá produktivita. Německo přesto vytváří téměř 24 procent HDP Evropské unie a jeho hospodářská kondice zůstává zásadní pro celou evropskou ekonomiku.
17. Rusko: Válečná ekonomika dlouhodobý růst neutáhne
Ruský prezident Vladimir Putin. |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +5,0 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 8. místo (2026) → 13. místo (2031)
Válečná výroba sice podporuje část ruského průmyslu, zároveň však odčerpává pracovní sílu a prostředky, které chybějí civilní ekonomice a jejímu dlouhodobému rozvoji. Hospodářství zatěžují důsledky války na Ukrajině, západní sankce, nedostatek pracovníků a vysoká závislost na státních výdajích. Vyhlídky na výraznější oživení jsou proto velmi omezené. MMF očekává v roce 2027 růst o necelé procento a v dalších letech kolem jednoho procenta ročně. Rusko tak má podle nominálního HDP do roku 2031 sestoupit z osmého až na třinácté místo mezi největšími ekonomikami světa.
16. Francie: Slabý růst a tlak na veřejné finance
Francouzští studenti protestují v Paříži proti nedostatku učitelů a nevyhovujícím podmínkám ve školách. |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +5,4 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 7. místo (2026) → 7. místo (2031)
Francouzské hospodářství má podle MMF v příštích pěti letech vzrůst o 5,4 procenta. Země se opírá o rozmanitou ekonomickou základnu zahrnující zemědělství, průmysl i služby. Mezi klíčová odvětví patří letectví, energetika, výroba luxusního zboží a cestovní ruch. Přesto ji brzdí vysoké zdanění, rozsáhlé veřejné výdaje, administrativní zátěž a slabší růst produktivity. Sociální napětí navíc v posledních týdnech vyústilo v mohutné protivládní demonstrace. Původně studentské protesty přerostly v nepokoje, které místy provázely střety s policií, žhářství a rabování. Francii zatěžuje také rostoucí veřejný dluh, který v roce 2025 dosáhl téměř 116 procent HDP. Přesto zůstává druhou největší ekonomikou eurozóny a klíčovým hospodářským i politickým hráčem Evropské unie.
15. Nizozemsko: Bohatá ekonomika naráží na nedostatek lidí i bytů
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +6,5 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 18. místo (2026) → 18. místo (2031)
Nizozemsko patří k nejotevřenějším ekonomikám světa a jeho síla spočívá především v mezinárodním obchodu, logistice a vyspělých službách. Vedle strategicky důležitého rotterdamského přístavu mu mimořádné postavení zajišťuje také technologický sektor v čele se společností ASML, jejíž zařízení jsou zásadní pro výrobu nejmodernějších čipů. Další rozvoj této vyspělé ekonomiky však naráží na překvapivě základní překážky: nedostatek pracovníků a dostupného bydlení, přetíženou elektrickou síť i spory o emise dusíku, které komplikují povolování nových projektů. Podle Evropské komise chybí v zemi přes 400 tisíc bytů a domů. Právě tyto kapacitní limity představují jednu z hlavních brzd dalšího hospodářského růstu země.
14. Velká Británie: Oživení brzdí slabá produktivita
Stanice londýnského metra "Bank" |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +7,3 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 5. místo (2026) → 5. místo (2031)
Britské hospodářství se nadále opírá o silný sektor služeb a Londýn zůstává jedním z nejvýznamnějších finančních center světa. Jeho růst však v posledních letech poznamenaly pandemie, energetická krize a především dopady brexitu. Odchod z jednotného evropského trhu přinesl nové obchodní překážky, které komplikují export a oslabují investice i produktivitu. Britský rozpočtový úřad OBR navíc upozorňuje, že následky brexitu budou přetrvávat i v dalších letech. V dlouhodobém horizontu by měla být britská ekonomika zhruba o čtyři procenta méně produktivní, než kdyby země v EU zůstala. Přesto si má podle MMF udržet pozici páté největší ekonomiky světa.
13. Kanada: Americký soused je motorem i brzdou růstu
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +8,9 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 11. místo (2026) → 9. místo (2031)
Kanadské hospodářství stojí na úzkém propojení se Spojenými státy, což se v posledních letech ukazuje jako jeho slabina. Nová americká cla zasáhla vzájemně provázané výrobní řetězce a zvýšila nejistotu podniků. Země přitom těží z rozsáhlých zásob ropy, plynu a dalších surovin i vyspělého sektoru služeb. Další růst omezuje také nedostatek dostupného bydlení, vysoké zadlužení domácností a slabá produktivita. MMF upozorňuje, že klíčové bude podpořit investice, zvýšit nabídku bydlení a diverzifikovat zahraniční obchod. Kanada by se přesto podle prognózy MMF měla do roku 2031 posunout na deváté místo mezi největšími ekonomikami světa.
12. Španělsko: Turismus a přistěhovalci pomáhají ekonomice růst
Španělsko |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +9,0 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 15. místo (2026) → 15. místo (2031)
Cestovní ruch patří k hlavním motorům španělského hospodářství. Po pandemickém propadu zažil prudké oživení a v roce 2025 vytvářel 15,3 procenta HDP. Důležitou roli hraje také automobilový průmysl a vývoz potravin. Ekonomice navíc pomáhají investice z evropských fondů a příliv zahraničních pracovníků, který podporuje zaměstnanost i domácí spotřebu. Navzdory solidnímu růstu však zemi nadále trápí vysoká nezaměstnanost. Mezi ekonomicky aktivními mladými lidmi ve věku 15 až 24 let nemá práci téměř čtvrtina. Přetrvávají také výrazné hospodářské rozdíly mezi regiony. MMF zároveň upozorňuje, že s postupným zpomalováním migrace a stárnutím populace bude další rozvoj stále více záviset na růstu produktivity.
11. Austrálie: Surovinové bohatství už nemusí stačit
Austrálie |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +10,0 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 14. místo (2026) → 14. místo (2031)
Australské hospodářství výrazně těží z vývozu železné rudy, uhlí a zkapalněného zemního plynu, které míří především do Číny a dalších asijských zemí. K jeho přednostem patří také stabilní politické prostředí a relativně nízký veřejný dluh. Právě závislost na surovinách však představuje jedno z dlouhodobých rizik. S postupným přechodem světové ekonomiky k čistším zdrojům energie může část tradičního exportu ztrácet odbyt. Austrálie navíc čelí dopadům klimatických změn, zejména suchu, požárům a povodním. Další rozvoj komplikuje také slabá produktivita, nedostatek dostupného bydlení a přetížená infrastruktura. Podle MMF proto bude důležité hospodářství více diverzifikovat a využít také rostoucí poptávku po kritických nerostných surovinách.
10. USA: Technologický boom pomáhá udržet světové prvenství
Spojené státy si podle prognózy britského Centra pro ekonomický a obchodní výzkum udrží pozici největší ekonomiky světa po celých nadcházejících patnáct let. |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +10,1 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 1. místo (2026) → 1. místo (2031)
Spojené státy si mají i v roce 2031 udržet pozici největší ekonomiky světa. Jejich hlavní předností zůstává technologický náskok, silný domácí trh a rozvinutý finanční sektor. Americké společnosti jako Apple, Microsoft, Google či Tesla patří ke světovým lídrům ve svých odvětvích a investice do umělé inteligence dále podporují růst produktivity. Mimořádné postavení USA posiluje také dolar, který tvoří více než polovinu světových devizových rezerv. Hospodářství však čelí i vážným výzvám: rostoucímu veřejnému dluhu, politické polarizaci a společenským nerovnostem. MMF navíc upozorňuje, že americká celní politika a obchodní nejistota mohou brzdit domácí ekonomiku i její zahraniční partnery. Přes tato rizika zůstává hospodářská převaha Spojených států značná.
9. Mexiko: Výhoda sousedství s USA má i odvrácenou stranu
Mexiko |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +10,7 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 13. místo (2026) → 12. místo (2031)
Mexiko má díky své poloze mimořádnou příležitost těžit z takzvaného nearshoringu, tedy přesouvání výroby blíže k americkému trhu. Jeho automobilový průmysl a další exportní odvětví jsou pevně propojeny se severoamerickými dodavatelskými řetězci. Právě závislost na Spojených státech ale představuje také významné riziko. Americká cla a nejistota kolem obchodních pravidel komplikují rozhodování zahraničních investorů. Země se navíc potýká s vysokou mírou korupce, kriminalitou, nedostatečnou infrastrukturou a výraznými rozdíly mezi průmyslově vyspělejším severem a chudším jihem. MMF upozorňuje, že odstranění těchto překážek bude zásadní pro dlouhodobý růst země. Mexiko přesto zůstává druhou největší ekonomikou Latinské Ameriky a důležitým článkem globálních dodavatelských řetězců.
8. Jižní Korea: Čipový boom naráží na demografickou krizi
Jihokorejská demonstrace proti vyslání lodí do Hormuzského průlivu. |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +11,5 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 12. místo (2026) → 10. místo (2031)
Rozmach umělé inteligence výrazně zvyšuje poptávku po polovodičích, na jejichž výrobě stojí významná část jihokorejského exportu. Země tak těží z technologického náskoku, silného automobilového průmyslu i konkurenceschopných výrobců elektroniky. Její hospodářskou budoucnost však stále více ohrožuje nepříznivý demografický vývoj. Rychlé stárnutí obyvatelstva a úbytek pracovní síly mohou postupně oslabovat spotřebu, produktivitu i veřejné finance. MMF upozorňuje, že bez strukturálních reforem bude zvládání těchto změn stále obtížnější. Přesto by se Jižní Korea měla do roku 2031 vrátit mezi deset největších ekonomik světa.
7. Brazílie: Surovinová velmoc bojuje s drahými úvěry
Luiz Inácio Lula da Silva byl počtvrté zvolen brazilským prezidentem. |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +12,3 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 10. místo (2026) → 8. místo (2031)
Brazilské hospodářství těží z obrovského vnitřního trhu, silného zemědělství a bohatých zásob nerostných surovin. Země patří mezi významné světové vývozce sóji, železné rudy a ropy. Její růstový potenciál však dlouhodobě omezuje nedostatečná infrastruktura, slabší produktivita a nákladné financování podniků. Vysoké úrokové sazby sice pomáhají tlumit inflaci, zároveň ale zdražují úvěry a brzdí investice. MMF proto zdůrazňuje potřebu stabilnějších veřejných financí, které by vytvořily prostor pro uvolnění měnové politiky. Brazílie má přesto podle prognózy poskočit mezi osm největších ekonomik světa.
6. Polsko: Český soused míří mezi světovou ekonomickou elitu
Polsko |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +13,1 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 21. místo (2026) → 20. místo (2031)
Polsko se stalo jedním ze symbolů hospodářského vzestupu střední a východní Evropy. Jeho ekonomiku pohání kombinace evropských fondů, zahraničních investic, silného průmyslu a rostoucí domácí spotřeby. Po ruské invazi na Ukrajinu navíc výrazně vzrostla jeho geopolitická váha. Země se stala klíčovým zázemím pomoci Kyjevu a jedním z pilířů východního křídla NATO. Podle prognózy MMF by se do roku 2031 měla trvale usadit mezi dvaceti největšími ekonomikami světa. Fond však upozorňuje, že s útlumem evropských prostředků a nutností ozdravovat veřejné finance může tempo hospodářského růstu zpomalovat.
5. Čína: Druhá největší ekonomika hledá nový motor růstu
Čínská armáda |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +19,7 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 2. místo (2026) → 2. místo (2031)
Čína si sice udrží pozici druhé největší ekonomiky světa, její dosavadní růstový model však naráží na stále výraznější omezení. Zemi tíží vleklá krize realitního sektoru, vysoké zadlužení některých místních samospráv a rychlé stárnutí populace. Slabá domácí spotřeba navíc zvyšuje závislost hospodářství na exportu, který ohrožují obchodní spory se Spojenými státy a dalšími partnery. Peking se proto snaží posouvat ekonomiku směrem k moderním technologiím, elektromobilitě a výrobě s vyšší přidanou hodnotou. MMF ale zdůrazňuje, že pro dlouhodobě udržitelný růst bude zásadní především posílení domácí poptávky. Čína tak zůstane jedním z hlavních motorů světové ekonomiky, na někdejší závratné tempo růstu už ale zřejmě nenaváže.
4. Turecko: Rychlý růst navzdory vysoké inflaci
Turecko |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +21,2 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 16. místo (2026) → 16. místo (2031)
Ani vysoká inflace a oslabující lira nezabránily Turecku v poměrně svižném hospodářském růstu. Ekonomiku podporuje silná domácí poptávka, průmysl a stavebnictví, které v posledních letech těžilo také z obnovy oblastí zasažených zemětřesením. Země navíc využívá svou strategickou polohu mezi Evropou a Asií. Růst však provázejí vážné problémy: inflace oslabuje kupní sílu obyvatel a výkyvy liry zvyšují nejistotu investorů. Ankara se proto snaží obnovit cenovou stabilitu přísnější měnovou a rozpočtovou politikou. MMF upozorňuje, že navzdory postupnému poklesu inflace zůstává hospodářství zranitelné vůči vnějším otřesům. Přesto má Turecko patřit ke čtyřem nejrychleji rostoucím ekonomikám našeho výběru.
3. Saúdská Arábie: Ropná velmoc hledá novou budoucnost
Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán představuje megaprojekt futuristického ekologického města. |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +25,5 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 19. místo (2026) → 19. místo (2031)
Ropa zůstává základem saúdskoarabského bohatství, země se však snaží svou ekonomiku zásadně proměnit. V rámci ambiciózního programu Vize 2030 investuje do infrastruktury, cestovního ruchu, moderních technologií a rozvoje soukromého sektoru. Cílem je snížit závislost hospodářství na těžbě a vývozu ropy, jejíž ceny i produkce výrazně ovlivňují ekonomický výkon. Rizikem zůstává také nestabilita na Blízkém východě. Letošní konflikt v regionu narušil obchodní trasy včetně dopravy přes Hormuzský průliv. MMF přesto oceňuje dosavadní pokrok v diverzifikaci ekonomiky. Zároveň ale doporučuje pečlivější výběr státních investic a postupné ozdravování veřejných financí, aby byl růst dlouhodobě udržitelný.
2. Indonésie: Nerostné bohatství má nastartovat průmyslový vzestup
Indonésie |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +28,8 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 17. místo (2026) → 17. místo (2031)
Indonésie se stále výrazněji prosazuje jako jeden z hospodářských motorů jihovýchodní Asie. Země s více než 280 miliony obyvatel těží z rozsáhlého domácího trhu, rostoucí spotřeby a investic do infrastruktury i průmyslu. Významnou konkurenční výhodou jsou také bohatá ložiska nerostných surovin, především niklu, který je důležitý pro výrobu baterií elektromobilů. Jakarta proto podporuje budování domácích zpracovatelských závodů, aby země místo pouhého vývozu surovin získávala větší část jejich přidané hodnoty. MMF však upozorňuje, že další rozvoj bude vyžadovat také kvalitnější vzdělávání, omezení obchodních překážek a reformy podporující soukromé investice. Indonésie má ambici stát se do roku 2045 vyspělou ekonomikou.
1. Indie: Asijský obr míří mezi tři největší ekonomiky světa
Indie |
Kumulativní růst HDP 2027–2031: +39,5 %
Pořadí mezi největšími ekonomikami světa: 6. místo (2026) → 3. místo (2031)
Vítězem prognózy MMF je jednoznačně Indie. Její ekonomika by se měla během pěti let zvětšit téměř o dvě pětiny a v žebříčku největších světových hospodářství předstihnout Německo, Japonsko i Velkou Británii. Růst pohání obrovský domácí trh, mladá populace, rozvoj digitálních technologií, služeb a rozsáhlé investice do infrastruktury. Země se zároveň snaží posilovat svou průmyslovou základnu a přilákat výrobu, kterou firmy přesouvají z jiných asijských států. Rychlý ekonomický vzestup však přináší i značné výzvy. Indie potřebuje vytvářet dostatek kvalitních pracovních míst, zlepšovat vzdělávání a snižovat rozdíly mezi městy a venkovem. MMF zdůrazňuje, že právě růst produktivity a další reformy rozhodnou o tom, zda země dokáže svůj mimořádný potenciál skutečně využít.