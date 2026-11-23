České e-shopy musí hledat zákazníky i za hranicemi. Pomoci jim mohou tržiště a AI
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- Získávání zákazníků je stále nákladnější, obchodníci proto rozšiřují prodej na online tržiště.
- Umělá inteligence zrychluje provoz e-shopů i jejich expanzi do zahraničí.
- O budoucnosti e-commerce diskutovali Giuseppe Panarese z Allegro Retail a Ondřej Buben ze Shoptetu na konferenci Tech Brunch e15.
Česká e-commerce patří k nejvyspělejším, ale také nejnáročnějším trhům v Evropě. Zákazníci pečlivě porovnávají ceny, očekávají rychlé doručení a kvalitní služby. Pro obchodníky je proto stále obtížnější získávat nové zákazníky a současně udržet ziskovost.
Tržiště jako cesta k novým zákazníkům
Jednou z cest jsou online tržiště. Ta podle Giuseppeho Panarese, viceprezidenta pro mezinárodní 1P a ředitele přímého prodeje Allegro Retail, nemusejí konkurovat vlastním e-shopům, ale mohou jim pomoci oslovit nové skupiny zákazníků i zahraniční trhy. „Obchodníci mohou využívat vlastní web pro věrné zákazníky a marketplace jako další prodejní kanál,“ vysvětlil.
Ondřej Buben, komerční ředitel Shoptetu, zdůraznil, že prodejci musí být tam, kde jsou jejich zákazníci. Marketplace může podle něj pomoci začínajícím podnikatelům ověřit zájem o produkty i zavedeným e-shopům, které hledají nové možnosti růstu.
AI usnadňuje expanzi do zahraničí
Stále větší roli hraje také umělá inteligence. Pomáhá například s tvorbou produktových nabídek, zákaznickým servisem, překlady nebo řízením skladových zásob. Podle Bubna dokážou někteří obchodníci díky automatizaci a AI připravit vstup na nový evropský trh během jednoho až dvou dnů. Podmínkou jsou ale dobře nastavené interní procesy.
Za jednu z největších příležitostí pro české e-shopy považuje Panarese právě expanzi do zahraničí. Allegro má ve střední Evropě 21 milionů aktivních zákazníků, ke kterým mohou čeští obchodníci získat přístup bez nutnosti budovat vlastní infrastrukturu v dalších zemích.
Oba hosté diskutovali na konferenci Tech Brunch v panelu E-commerce 2.9: Kdo vyhraje boj o zákazníka?, který moderoval Jan Novotný, zástupce šéfredaktora e15. Podívejte se na záznam panelové diskuse v úvodním videu.