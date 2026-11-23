Tvůrci od nás mají milion a půl dolarů měsíčně, popisuje Čech, který stvořil světové AI tržiště
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Z Prahy a San Franciska buduje Jan Čurn globální tržiště pro AI nástroje, které využívají i Microsoft nebo Siemens.
Apify, za nímž stojí, vyplácí vývojářům přes 1,5 milionu dolarů měsíčně.
Jan Čurn v profilu pro e15 magazín říká, že AI agenti brzy dostanou vlastní peněženky a začnou mezi sebou obchodovat.
Jméno Jana Čurna bude brzy rezonovat světovou AI ekonomikou. Tržiště s nástroji pro umělou inteligenci Apify, jež spoluzaložil, je největší svého druhu na světě a využívají ho giganty jako Microsoft, Siemens nebo i Evropská komise. Vývojářům, kteří tam vkládají své nástroje, vyplácí Apify jeden a půl milionu dolarů měsíčně. Každý rok tahle částka pětinásobně roste. Absolvent pražského matfyzu buduje svůj byznys globálně z Prahy a San Franciska a předpovídá, že AI agenti brzy stvoří svou vlastní neviditelnou ekonomiku.
Listopadové vydání e15 magazínu přináší profil AI vizionáře Jana Čurna.
Za úspěchem Apify založeného v roce 2015 stojí příběh Jana Čurna - vizionáře, který dokázal propojit akademickou znalost se startupovým myšlením. Muže, jenž ve svém volném čase utíká na chalupu v Krkonoších, zajímá se o historii a politiku a zároveň plánuje svou třetí cestu na ikonický festival Burning Man v nevadské poušti. Především je to ale člověk, který si uvědomil, že umělá inteligence brzy přestane být jen pasivním asistentem a stane se samostatným ekonomickým aktérem.
Irská odysea
Základy Čurnova technologického vidění světa se formovaly na pražské Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde studoval informatiku a softwarové inženýrství. Sám na tuto dobu vzpomíná jako na klíčovou přípravu. Po matfyzu jeho kroky směřovaly na ostrovy, konkrétně na Trinity College Dublin v Irsku, kde získal doktorát z umělé inteligence a působil jako asistent výuky. Byla to doba mezi lety 2008 a 2013. Odborně se věnoval mixu počítačových věd, matematické statistiky a umělé inteligence, ačkoli tehdy tento pojem znamenal něco trochu jiného než dnes.
Irsko mu dalo mnohem více než jen akademický titul – dalo mu nadhled. Všiml si, že ostrov funguje jako most mezi Evropou a Amerikou, díky čemuž mohl takzvaně přičichnout k americkému startupovému myšlení. V jeho univerzitním okolí lidé zakládali startupy, dostávali se do prestižního akcelerátoru Y Combinator a potkávali se se zakladateli firem jako Airbnb. Dělo se tak v době, kdy slovo „startup“ v Česku prakticky nikdo neznal.
Zlomové uvědomění přišlo s prvním větším podnikatelským projektem. Ještě během studií, v roce 2009, spoluzaložil s Janem Rambouskem softwarovou aplikaci VirtualRig™ Studio. Rambousek, expert na design a vizuální postprocessing, narážel na to, že reklamní focení aut v pohybu vyžadovalo drahá fyzická ramena s fotoaparáty, uzavřené silnice a potom logicky i složitou retuš v počítači. Dostal nápad: „Proč bychom to vždycky měli dělat ručně? Co přijít s nějakým softwarem?“ Rozhodl se ho sám vytvořit.
Napsal program, který se následně prodával za 3700 dolarů a začaly ho využívat největší světové automobilky. Pro mladého vývojáře to byla formativní zkušenost. „Člověk si najednou uvědomí, že software můžete nekonečně kopírovat a snadno prodávat do celého světa,“ popisuje kouzlo softwarového byznysu. Produkt se prodával sám a právě tyto peníze mu později pomohly z vlastních zdrojů financovat začátky společnosti Apify.
Odpich od špatného nápadu
Po návratu do Prahy se spolužákem Jakubem Baladou založili konzultační IT firmu Dev tank. Na matfyzu předtím Čurn s jiným týmem pracoval na velkém studentském projektu, což měl být inteligentní agregátor inzerátů z autobazarů. Věnovali mu dva roky složitého inženýringu a snahy naučit systém rozpoznávat strukturovaný text i bez dnešní pokročilé AI. Narazili však na tvrdou realitu. „Z hlediska byznysu to byla katastrofa. Byznys plán tvořila nekompletní strana A4 s nápady jako posprejování panelů u dálnice. Strávili jsme dva roky inženýringem a pak jeden den marketingem. Dopadlo to samozřejmě tak, že z toho nic nebylo,“ přiznává Čurn.
Na druhou stranu jejich schopnost stahovat data z webu zaujala klienty Dev tank. Developeři chtěli sledovat ceny bytů v Praze, jiný klient potřeboval stahovat nabídky oblečení z Velké Británie a další chtěl extrahovat kontakty z italských seznamů právníků. Ukázalo se, že internet je plný nestrukturovaných dat, k nimž lidé nemají snadný přístup. Čurn a Balada proto využili tehdy novou technologii „webových prohlížečů bez oken“, které fungují na serverech, a postavili nástroj, jenž umožňoval programátorům snadno extrahovat data.
Záhy nato, v létě roku 2015, se přihlásili do nového pilotního programu Y Combinator Fellowship v Kalifornii. Ze šesti tisíc přihlášek vybrali organizátoři pouze 30 projektů a Apify bylo mezi nimi. Následovalo rychlé desetiminutové interview v Mountain View, za nímž cestovali deset tisíc kilometrů. V říjnu 2015 pak v Mountain View svou platformu oficiálně spustili. Po návratu do Prahy založili českou s. r. o. a brzy získali seedovou investici zhruba šest milionů korun od Reflex Capital investora Ondřeje Fryce.
Z původního jednoduchého nástroje se za osm let vyvinulo obrovské tržiště. Dnes Apify funguje jako platforma, kde komunita tisíců vývojářů nabízí své předpřipravené chytré programy, jimž se říká „actory“. Tyto cloudové programy spolehlivě nahrazují manuální práci člověka v prohlížečích, stahují data z webových stránek, která se pak využívají pro vytváření AI aplikací. Apify se dělí o zisk, kdy si platforma nechává menší poplatek a přibližně 60–70 procent příjmu putuje přímo tvůrcům nástrojů. Aktuálně takto nezávislým vývojářům vyplácejí přes 1,5 milionu dolarů měsíčně a toto číslo roste čtyř- až pětinásobným tempem ročně.
Palivo nové doby
Apify těží z takzvaného síťového efektu, který Čurn přirovnává k Airbnb. „Když uděláte nové Airbnb, nemáte od majitelů nemovitostí žádnou nabídku. A když nemáte žádnou nabídku, nemáte ani poptávku,“ vysvětluje hlavní problém dvoustranných tržišť. Komu se ho ale podaří překonat, vytvoří dominantní postavení, jež je velmi těžké nahradit. Přidanou hodnotou tržiště není jen obrovský výběr, ale také garance kvality a takzvaný trust a samozřejmě okamžitá integrace actorů do populárních ekosystémů jako Make, Zapier či n8n.
Když Apify v roce 2015 vznikalo, umělá inteligence v dnešní podobě neexistovala. Dnes je platforma kritickou infrastrukturou pro globální AI scénu. Aplikace jako Apify zažily raketový vzestup ve dvou vlnách. První přišla po roce 2022 se spuštěním ChatGPT, kdy firmy masivně začaly stavět AI agenty, například chytré chatboty na zákaznickou podporu jako Fin. ai od společnosti Intercom, kteří potřebovali nepřetržitý přísun aktuálních dat z firemních znalostních bází. Data se stala palivem nové doby.
Další zlom přišel na začátku minulého roku s fenoménem zvaným „vibe coding“. Ukázalo se, že jazykové modely dovedou výborně generovat počítačový kód. Nástroje jako Lovable nebo Replit umožnily lidem bez technického vzdělání vyvíjet vlastní software a automatizovat procesy. „Profi vývojářů je na světě zhruba 30 milionů. Ale kolik je lidí, kteří umějí spustit Claude a něco v něm udělat? To může být každý, kdo se pro to rozhodne,“ popisuje Čurn. Najednou Apify nezačali používat jen programátoři, ale také markeťáci, kteří monitorují sociální sítě, či HR specialisté sledující trendy na LinkedInu. Díky tomu Apify překonalo hranici 70 milionů dolarů v ročních opakujících se příjmech (ARR) a drží si 20 procent EBITDA marži, což je ve startupovém světě unikátní úkaz umožňující expanzi bez dalšího externího financování.
Rychlý rozvoj oboru však naráží na limity dostupných informací. AI laboratoře již vytěžily veřejný internet a nyní hledají specializovaná expertní data. Získávají je všemi dostupnými způsoby – kupují interní e-maily zkrachovalých aerolinek za desítky milionů dolarů, platí platformám jako Mercor za odborné konzultace s lékaři a právníky nebo nabízejí i statisícové částky za přístup k soukromým úložištím softwarového kódu.
Do tohoto tvrdého konkurenčního boje však v Evropě vstupuje regulace. Jan Čurn varuje před tím, aby Evropa v otázkách regulace nepřestřelila. „Myslím si, že pokud bude Evropská unie přehnaně regulovat evropské firmy, hodně nás oproti světu zbrzdí,“ upozorňuje Čurn. Naráží například na absurdity v unijním AI Actu, který u systémů detekujících podvody (mimo ty finanční) teoreticky vyžaduje veřejně odhalit, na základě jakých dat bylo rozhodnutí učiněno, tedy prozradit know-how. Podobně striktní interpretace GDPR u plošného zpracování veřejně dostupných firemních dat podle něj svazuje evropským inovacím ruce, zatímco americká a čínská konkurence neúprosně uniká.
Když AI dostane peněženku
Jan Čurn věří, že se nacházíme na prahu další obrovské změny. Umělá inteligence se transformuje. Původní interaktivní chatboty, kteří vyžadovali neustálou pozornost uživatele, střídají autonomní agentické systémy. Tyto systémy dokážou na zadaném úkolu pracovat hodiny, nacházet kontext a autonomně plnit složitá zadání. Směřujeme k takzvanému recursive self-improvementu, kdy se systémy budou zcela autonomně samy zlepšovat, sbírat zpětnou vazbu a opravovat vlastní kód.
S touto mírou autonomie se však nezbytně pojí fenomén agentní ekonomiky. „V nějakém okamžiku agentovi budete důvěřovat tak, že mu dáte na splnění úkolu i vlastní peníze,“ předpovídá Čurn. Nejde jen o firemní software. Představte si, že plánujete dovolenou nebo potřebujete zařídit denní nákup na Rohlíku. Svému AI asistentovi předáte rozpočet a on sám nakoupí letenky, zarezervuje ubytování podle preferencí vaší rodiny a zařídí logistiku.
Tento koncept již není jen sci-fi. Globální finanční hráči jako Stripe, Mastercard či Visa už představili protokoly pro platby mezi stroji (agentic payments). Jedním z nejpopulárnějších je v současnosti kryptoměnový protokol Coinbase x402, přes který měsíčně proteče zhruba milion dolarů v transakcích mezi AI agenty. Až tato technologie dospěje, agenti si budou moci sami pronajímat potřebné nástroje k výkonu své práce.
A právě na tento moment jsou v Apify připraveni. Když AI agent budoucnosti dostane úkol, k němuž bude potřebovat extrahovat specifická data z internetu, jednoduše navštíví tržiště Apify, vybere si ten nejlepší „actor“, zaplatí za něj a data doručí zpět uživateli.