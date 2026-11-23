Naděje na levnější hypotéky se rozplývá. Češi čelí nepříjemnému obratu
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- Americké volby přinesly naději na levnější hypotéky a státní dluh.
Úleva na finančních trzích rychle vyprchala, úroky opět rostou.
Hypotéky zdražily osmý měsíc v řadě. Experti čekají možný obrat.
Výsledek amerických midterms na počátku listopadu vykolejil prakticky celou planetu včetně Česka. Oslabení pozice Donalda Trumpa si totiž globální finančníci ve zkratce přeložili jako budoucnost s menší porcí inflace. Okamžitě se začalo škrtat v hodnotách těch ekonomických ukazatelů, které v sobě obsahují hrozbu inflace, včetně těch českých. Mimo jiné tak mezinárodní investoři začali levněji půjčovat české vládě, krom toho slavili i zájemci o levnější hypotéky. Benchmark klíčový pro výpočet sazeb hypoték totiž razantně klesl. Po pár týdnech ale pozitivní americký impuls takřka vyprchal.
Jednorázový šok
„Politická změna sice způsobila jednorázový šok, ale vyhráno nebylo. Konflikt v průlivu není vyřešen, cla platí, zadlužování roste a inflace rozhodně nezačne okamžitě klesat,“ uvádí ekonom finanční skupiny Partners Martin Mašát. Finanční trhy nicméně hlasitě vydechly.
Například desetiletý český státní dluhopis začali být investoři ochotni nakupovat i za roční úrok 5,1 procenta. Těsně před volbami přitom požadovali 5,4 procenta. K obdobnému vývoji došlo na scéně úrokových swapů. Jde o ukazatel, který je základem pro cenotvorbu hypoték. Tříletý swap, od něhož se odvíjí aktuálně nejoblíbenější doba fixace hypoték v Česku, tak po midterms spadl z téměř pěti na 4,55 procenta.
„Tehdejší vývoj bych považoval spíše za úlevovou reakci trhů než za jednoznačný obrat trendu,“ soudí investiční analytik Swiss Life Select Šimon Schloff a trhy mu daly za pravdu. Zmiňovaný úrokový swap totiž za poslední dva týdny vystoupal v opačném směru až na 4,8 procenta. Obdobně i výnos desetiletého státního dluhopisu se odrazil ode dna na 5,1 procenta na aktuálních 5,32. V obou případech jsou tyto ukazatele zvěstující inflaci nicméně zatím na nižších úrovních než před americkými volbami. Banky obvykle v sazbách hypoték reflektují až déledobější pokles úrokových swapů, krátkodobý, byť ostřejší propad se tak zřejmě v cenících půjček na bydlení neodrazí.
„Levnější dlouhodobé peníze mohou časem pomoci snížit sazby hypoték a dalších úvěrů i náklady státu na jeho dluh. Nicméně neprojeví se to však okamžitě a současný pokles není v tomto ohledu zásadní,“ uvádí partner poradenské skupiny fortis.group Vlastimil Bijota.
„Rozhodující pro dlouhodobější vývoj sazeb bude, jak moc bude Trump válčit s demokratickým Kongresem a jak se ekonomika obecně popasuje s aktuálními vysokými úroky a současnými inflačními tlaky,“ připomíná Mašát. Hypotéky v Česku v posledních měsících poměrně prudce zdražily.
Hormuz otřásl trhy
Děje se tak od počátku konfliktu v Hormuzu, který otřásl světovými finančními trhy. A ačkoli třeba Wall Street později dokázala vystoupat ještě mnohem výše než před začátkem konfliktu, výnosy státních dluhopisů obdobně jako úrokové swapy zůstaly na trvale vyšších úrovních. Zatímco v závěru zimy tak průměrná nabídková sazba hypotéky klesla podle Swiss Life Hypoindexu až pod 4,9 procenta, poslední listopadový údaj ukázal cifru 5,96 procenta, přičemž české půjčky na bydlení zdražily již osmým měsícem v řadě.
Proti případnému mírnému snižování hypotečních sazeb může jít i hrozba zavedení sektorové daně pro banky skloňované politiky v posledních týdnech. „Právě v případě hypoték a spotřebitelských úvěrů vidím největší prostor pro promítnutí bankovní daně. Zde se daň může projevit v mírně vyšších úrokových maržích, přísnějších podmínkách financování nebo menší ochotě bank poskytovat rizikovější úvěry,“ upozorňuje analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Experti se přesto shodují, že potenciál k dalšímu zdražování hypoték už může být jen omezený. Rozhodující bude tak jako v předchozích měsících vývoj konfliktu na Blízkém východě a jeho dopad na ceny energií a inflaci. To pak následně nastaví i východiska pro cenotvorbu hypoték.