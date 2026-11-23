Špindl odhaluje překvapivou cenu za skipas. Na jaře vyjde pod pětistovku, říká šéf skiareálu
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Historické propojení Svatého Petra s Medvědínem odstartuje už tuto zimu a v budoucnu by mohlo vést až na samotný vrchol kopce.
- Vedení areálu odhaluje nečekanou jarní cenovou nabídku, která má zlomit zažité zvyky lyžařů a přilákat je na svahy i po hlavní sezoně.
- Miliardová investice přináší kromě nových lanovek také klíčovou dohodu o vodě pro zasněžování.
Skiareál Špindlerův Mlýn vstupuje do zlomové sezony. Po desetiletích diskusí a investicích přesahujících miliardu korun poprvé propojí Svatý Petr s Medvědínem – letos zatím jednosměrně, za rok už naplno v obou směrech. Šéf areálu René Hroneš v rozhovoru pro e15 popisuje finišující stavbu a odhaluje informace o nečekané slevě skipasů pro jarní měsíce.
Sezonu odstartujete 12. prosince a poprvé v historii se lyžaři dostanou z Medvědína na lyžích až do Svatého Petra. Ve Špindlerově Mlýně žijete od narození, ve vedení areálu působíte od roku 2012, v jeho čele jako ředitel pak od roku 2018. Co pro vás tento milník osobně znamená?
Jako dítě jsem tady lyžoval a snowboardoval, kdykoliv to šlo. O projektu propojení obou areálů jsem slýchal dlouhé desítky let. První vážné nápady, jak odstranit ten deficit, že se lyžuje na dvou kopcích, mezi kterými se ale nedá přejet na lyžích, pocházejí už z devadesátých let.
Když se ptáte na pocity, asi bych to nenazval zadostiučiněním, ale cítím velkou hrdost. Jsem hrdý na tým naší společnosti Melida, která skiareál řídí a provozuje, že se nám tento milník po všech letech úvah, povolovacích procesů a ekonomických peripetií konečně podařilo dotáhnout.
Srdcem novinky je vyhřívaná šestisedačková lanovka s krycí bublinou, kolem ní ale vzniká i další infrastruktura. V jaké fázi jsou stavební práce a stihne se vše do 12. prosince?
Zkoordinovat všechny práce během krátké horské stavební sezony, která je navíc často komplikovaná počasím, bylo nesmírně složité. Ono se řekne „postavit lanovku“ a každý vidí hlavně staveniště v prostoru parkoviště P1, kde roste dolní stanice, obslužný objekt a dojezdy sjezdovek.
O nic menší stavba ale není ani u horní stanice, kam málokdo dohlédne a která zahrnuje i podzemní garážování všech sedaček. Samotnou lanovku máme hotovou zhruba z 98 procent, čekají nás zátěžové zkoušky do plného provozu a pak už jen papírové formality. V prostoru P1 nově vznikly také dva samostatné mosty, jeden přes Labe a jeden přes silnici, po kterých vedou dojezdy sjezdovek i zasněžování. Tento prostor je hotový zhruba z 90 procent. Harmonogram držíme tak, abychom 12. prosince provoz spustili.
Otevře se hned první den všech zhruba 40 kilometrů sjezdovek?
Ne, každou sezonu zasněžujeme podle priorit, protože kapacity nejsou stavěné na to, aby se zasněžilo vše najednou. Naší hlavní prioritou pro tradiční Špindl Ski Opening, který je každoročně o druhém prosincovém víkendu, je modrá turistická sjezdovka ve Svatém Petru, odjezd na Hromovku a letos jsme k nim přidali i novou sjezdovku a lanovku Přehradní. Záleží samozřejmě na počtu mrazivých dnů, teplotě a vlhkosti vzduchu. Jakmile udeří silnější mrazy, rozšiřování dalších tratí už pak jde poměrně rychle.
Letošní propojení je zatím jednosměrné, ze Svatého Petra zpět na Medvědín se lyžaři dostanou skibusem nebo autem. Na jaře ale začnete stavět desetimístnou kabinkovou lanovku za přibližně 290 milionů korun. Co tato druhá fáze přinese?
Výstavba kabinkové lanovky přes Bedřichov směrem na Medvědín bude finální fází hlavního propojení. Od příští zimy už budeme moci říkat, že je areál propojený obousměrně. Lyžaři si tak budou moci ráno zalyžovat na slunci na Medvědíně, odpoledne přejet na tvrdší severní svahy ve Svatém Petru a před koncem provozu se zase pohodlně na lyžích vrátit zpět na Medvědín ke svému ubytování nebo k autu. To samé bude samozřejmě platit i opačně. Prostě si na lyžích projedete obě strany údolí Špindlerova Mlýna, klidně i několikrát denně.
Nová lanovka má přepravní kapacitu kolem dvou tisíc lidí za hodinu. Zmizí ze Špindlerova Mlýna pověstné fronty?
O Špindlu se často traduje, že jsou tu dlouhé fronty, ale reálně jde jen o pár nejvytíženějších víkendů v roce, například o vánočních prázdninách, kdy navíc vyjde hezké počasí. Po drtivou většinu zimy se tu lyžuje bez čekání.
Od propojení si slibujeme hned několik efektů. Kromě pozvednutí úrovně celého střediska jde hlavně o zvýšení bezpečnosti na svazích. Lyžaři získají nové plochy, přibude jedna modrá a jedna příjemná červená sjezdovka, takže se lépe rozptýlí a sníží se jejich koncentrace na stávajících tratích. Atraktivní nová šestisedačka navíc odláká část lidí od páteřních lanovek, což zkrátí čekací doby i v exponovaných dnech.
Ještě nějaký dopad očekáváte?
Zásadní přínos vidím dále ve zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy v centru Špindlerova Mlýna. Na pohybu lyžařů dlouhodobě vidíme, že chtějí během dne vystřídat obě části střediska. Ráno jedou na jednu stranu, odpoledne se přesouvají auty či taxíky na druhou a centrum města pak bývá přetížené. To není příjemné pro návštěvníky ani pro místní a komplikuje to průjezd složkám integrovaného záchranného systému. Jakmile lidé přejedou na lyžích, aut v centru výrazně ubude.
Méně viditelnou, ale klíčovou novinkou je modernizace zasněžování. Co přesně se změnilo?
Vylepšení technologie zasněžování patří ke třem nejdražším položkám v celém rozpočtu projektu. Bez moderního technického zasněžování se dnes neobejde žádné středisko u nás ani v Alpách, protože potřebujete vyrobit maximum sněhu v co nejkratším čase, kdy jsou příznivé podmínky.
Zásadní změnou je, že nově můžeme využívat vodu přímo z Labské přehrady. Dosud jsme byli odkázáni na průtoky v Labi a Dolském potoce, kde v zimě voda často vymrzá a nebývá jí dostatek. Labská přehrada funguje jako velký rezervoár, který zachytí podzimní deště. Podařilo se nám dohodnout a zajistit alokaci části vody právě pro zasněžování, což je mnohem šetrnější k přírodě a nám to dává jistotu bez ohledu na aktuální stav vody v řece.
Celá přestavba vyšla zhruba na 1,2 miliardy korun. Jak se takto obří investice promítne do cen skipasů?
Nadále fungujeme v režimu flexibilních cen přes systém Gopass, takže nikdo asi nemůže čekat, že za slunečného počasí o vánočních prázdninách bude skipas nejlevnější. Na druhou stranu jsme v určitých kategoriích a časech ceny dramaticky snížili. Například dětské sezonní skipasy jsme zlevnili o desítky procent, protože díky novým modrým a širokým červeným sjezdovkám chceme do Špindlu přilákat co nejvíce rodin s dětmi. A pak tu máme historicky ojedinělou jarní nabídku. Od 8. března až do Velikonoc bude jednodenní skipas stát fixních 490 korun. Bez ohledu na to, kdy si ho koupíte, jaké bude počasí nebo zda jde o úterý, či o sobotu.
Chcete tím změnit zažitý zvyk, že o úspěchu sezony rozhodují hlavně Vánoce se Silvestrem a s příchodem března zájem opadá?
Chceme lidem ukázat, že jaro je na horách to nejkrásnější a zároveň nejméně využívané období. Potýkáme se s tím u nás i v zahraničí. Jakmile na jaře vysvitne sluníčko, lidé přesedlají na jiné sporty a návštěvnost hor rapidně klesá. Přitom v březnu bývají lyžařské podmínky nejlepší z celé zimy: celý areál je stoprocentně vysněžený, jezdí všechny lanovky, na svazích je minimum lidí a počasí je slunečné bez mrazů hluboko pod nulou.
Chceme dát lidem šanci vyzkoušet si všechny novinky ve Špindlu za cenu pod pětistovku. V tomto období už je po hlavní turistické sezoně, více času už mají i všichni provozovatelé služeb i jejich zaměstnanci u nás i v Podkrkonoší, a i těm všem chceme nabídnout dostupné lyžování „za humny“.
Nová kabinková lanovka povede jen do poloviny Medvědína. Plánujete ale lyžaře vyvézt až na samotný vrchol, nepletu se?
Naším cílem je samozřejmě vozit lidi až na vrchol kopce, ne do jeho poloviny. Když se v devadesátých letech kreslily první varianty propojení, vedla lanovka až úplně nahoru na Medvědín. V horních partiích jsou ale přísně chráněné zóny Natura 2000, takže ji takto postavit nešlo. Myšlenky se ale nevzdáváme. Chceme se všemi dotčenými orgány jednat o tom, jak v budoucnu navázat na horní stanici nové kabinkové lanovky druhým úsekem až nahoru, samozřejmě tak, aby to nebylo v rozporu s ochranou přírody ani s územním plánem.
Další novinkou je jednotná vizuální identita skiareálu, města a místních podnikatelů. Kde jste čerpali inspiraci?
Jako společnost Melida investujeme obrovské peníze do rozvoje cestovního ruchu a budování značky celého údolí, které ale doposud navenek působilo roztříštěně. Město, hoteliéři, poskytovatelé služeb i skiareál prezentovali Špindlerův Mlýn každý po svém. Společně s městem a dalšími podnikateli jsme se proto v rámci společné organizace Tourist Board shodli, že jedinou správnou společnou značkou je Špindlerův Mlýn. Své konkrétní služby pak každý komunikuje až v podlinkové rovině pod jednotným logem.
Inspirovali jsme se v rakouském Innsbrucku, což je pro mě mekka alpského lyžování. Naše mateřská společnost TMR tam provozuje středisko Muttereralm Innsbruck, takže vidíme do tamního byznysového zákulisí. V těsné blízkosti Innsbrucku leží sedm konkurenčních skiareálů a všechny používají jednotnou silnou značku Innsbruck se svým dovětkem, stejně jako tamní letiště, olympijský stadion nebo městské služby. Innsbruck díky tomu působí nesmírně uceleně a přesně to chceme rozvíjet i u nás.
Nedávno jste obhájili titul nejlepšího českého střediska v anketě World Ski Awards pro rok 2026. Co dnes rozhoduje o tom, že se k vám lyžaři vracejí?
Ocenění vychází z hlasování veřejnosti i odborníků z oboru. Základem je neustrnout, neustále investovat do kvality služeb a pozorně vnímat zpětnou vazbu od klientů. Vidíme, že dnešnímu lyžaři už nestačí sjet patnáctkrát černou sjezdovku a odpoledne odjet domů. Lidé hledají ucelený zážitek z celého dne na horách, ať už jde o kvalitní après-ski, sluneční terasy, nebo zábavné prvky přímo na tratích.
Loni jsme například na základě takového feedbacku postavili přímo na sjezdovce unikátní sněžný tunel, takzvaného šneka, který si oblíbily nejen děti, ale i dospělí. Letos díky propojení areálů chystáme další novinku s pracovním názvem Ski Safari. Půjde o dlouhou naučnou trasu pro rodiny a lyžařské školy. Začne na modré vodovodní cestě z Medvědína, kam jsme instalovali sochy zvířat a kde budou děti plnit úkoly. Po sjezdu k nové lanovce se přesunou do Svatého Petra a na Hromovku, kde projedou zábavnými terénními vlnami, šnekem a v cíli je bude čekat odměna. Lyžování tak získá další hravý rozměr.