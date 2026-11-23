Nejhorší rok od vstupu do EU. Osekání peněz a neférové dovozy nás smetou, říká šéf Zemědělského svazu
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- České zemědělství zažívá podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy nejhorší rok od vstupu do Evropské unie.
- Sektor je pod tlakem vysokých nákladů i levných dovozů ze třetích zemí.
- Evropští zemědělci navíc budou muset do budoucna počítat s menším významem dotací.
Evropští zemědělci včetně těch českých napjatě sledují vyjednávání o novém víceletém rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034. Nyní mají podle prezidenta evropské organizace zemědělských družstev Cogeca Lennarta Nilssona přislíbeno 390 miliard eur (9,5 bilionu korun), přičemž původní návrh byl o zhruba 90 miliard eur nižší. V nynějším rozpočtovém období, které končí příští rok, mají k dispozici přibližně 380 miliard eur. Při zohlednění inflace se však reálná částka na příští období snižuje.
„Zemědělství letos zažívá nejhorší období od vstupu do EU, nejen u nás, ale v celé Evropě. Řada podniků se už nyní kvůli vysokým nákladům a naopak velmi nízkým výkupním cenám potýká s velkými ekonomickými obtížemi. Pokud bychom jim podporu osekali i v rámci nové unijní společné zemědělské politiky (SZP), evropské podniky bychom doslova utopili a urychlili už tak masivní strukturální změny a vylidňování venkova,“ říká v rozhovoru pro e15 dlouholetý předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha.
Nižší podpora pro zemědělce podle něj nemůže fungovat v prostředí Evropské unie, které je svázáno velkým množstvím regulací. „Pokud chceme, aby zemědělci dokázali fungovat na trhu, a přitom je nechceme dotovat, museli bychom jim logicky uvolnit přísné předpisy a zajistit jim stejné podmínky, jaké má tvrdá konkurence ze třetích zemí,“ komentuje Pýcha a přidává příklady předních zemědělských exportérů, jako jsou Brazílie či Argentina, kde regulace nejsou zdaleka tak přísné jako v Evropě.
Se sdružením jihoamerických států Mercosur přitom EU dotáhla po mnohaletých vyjednáváních dohodu o volném obchodu, která prozatímně platí od května letošního roku. Evropští zemědělci proti jejímu schválení intenzivně protestovali právě kvůli obavám o ztrátu konkurenceschopnosti. Sami dnes musí v souladu s Green Dealem splňovat požadavky mimo jiné na snižování pesticidů a hnojiv či velikost neprodukční plochy.
Další osekání finanční podpory by podle Pýchy mohlo vést k výraznému oslabení evropského zemědělství. „Nastavili jsme velmi přísná pravidla a standardy pro zdravé a bezpečné potraviny a ohleduplnost ke krajině a dotace kompenzují náklady na tato opatření. Naši zemědělci bez této kompenzace nedokážou být rentabilní a ustát globální tlak. Neférové dovozy ze třetího světa je prostě smetou a vytlačí z trhu,“ vysvětluje.
Závislost na dotacích
Právě nezávislost na importu potravin je přitom podle Pýchy stěžejní pro každý stát. „Pokud jste na dovozu závislí, jakýkoliv globální otřes – válečný konflikt, pandemie, logistická uzávěra – okamžitě extrémně rozkolísá ceny jídla a ohrozí dodávky,“ popisuje možné důsledky. Dodává, že přitom může stačit, když dojde k zablokování některé z klíčových tras, například Suezského průplavu.
„Potravinová suverenita je proto klíčová, ve Francii ji mají dokonce přímo v názvu ministerstva zemědělství. Stejně jako musí stát zajistit vnější i vnitřní bezpečnost, musí si zkrátka zajistit také suroviny, energie a potraviny. Z toho důvodu vůbec vznikla společná zemědělská politika Evropské unie. Všechny vyspělé státy si své zemědělství úzkostlivě brání a dotují,“ tvrdí Pýcha.
Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR |
Velká závislost zemědělců na dotacích v Evropské unii je podle něj dána rozsáhlými povinnostmi, které se po nich vyžadují. „Chceme, aby byli více ohleduplní k životnímu prostředí, aby hráli sociální roli na venkově a podobně, a za to je kompenzujeme,“ uvádí Pýcha. Některé aspekty jsou však podle něj ekonomicky neudržitelné. „Přesvědčovat a motivovat zemědělce k tomu, aby vyrobili méně, vytváří ekonomickou závislost na dotacích,“ doplňuje.
Podle něj bude význam dotací dál klesat. „Musíme se připravit na to, že budeme muset být konkurenceschopní i s menšími dotacemi,“ apeluje předseda Zemědělského svazu. Za nutné proto považuje správné využívání dotací, aby motivovaly zemědělce k zavádění inovací, větší efektivitě a vytváření větší přidané hodnoty.
Od roku 2028 se má systém rozdělení zemědělských dotací změnit. Přímé dotace na základě výměry obhospodařované půdy, environmentální, ale i investiční dotace se mají sloučit do jednoho fondu. Efekt této změny ale podle Pýchy zatím nelze předvídat. Záležet bude na spolufinancování z národních rozpočtů.
„Doufám, že na kofinancování vytvoříme určitý limit, abychom nezvýhodnili bohatší státy nebo státy, pro které je zemědělství větší prioritou. Sami dobře víme, jaké je to mít za souseda zemědělsky silné Polsko,“ podotýká. Právě Polsko nebo Německo, které své zemědělce výrazně dotují také z národních rozpočtů, jsou pro české farmáře těžkou konkurencí.
Pýcha se domnívá, že by se mělo přejít k finančním nástrojům, které zemědělce přímo nabádají k investicím a modernizaci. „Řekněme jim: přijďte s námětem na nějakou investici a my vám dáme garanci úroku. Nebudou ale muset vytvářet celou dotační projektovou dokumentaci, která je časově, finančně i byrokraticky velmi náročná a část zemědělců na dotace pak ani nedosáhne,“ vysvětluje.
Dotace na úvěr považuje za účinnější nástroj. „Zemědělci si sami budou muset dojít za bankou a přesvědčit ji, že to má ekonomický smysl. Když jim půjčí, kompenzovala by si z veřejných peněz část úroku. Takto by se podpořilo větší množství zemědělců a banka by zároveň hlídala ekonomickou racionalitu,“ popisuje. Takový systém již nyní funguje v českém Podpůrném a garančním rolnickém a lesnickém fondu.
Boj proti agrobaronům je nesmysl
Současná náročná situace v zemědělství podle Pýchy nevyhnutelně povede k větší konsolidaci farem. „Z Evropy v posledních letech zmizely miliony malých zemědělců – z 11 milionů registrovaných subjektů jich je dnes devět milionů a proces koncentrace bude dál pokračovat. Ekonomický tlak ke konsolidaci a zvětšování farem je celosvětový a navzdory tomu, že dotace zvýhodňují malé farmáře, probíhá spojování dál jak u nás, tak i všude jinde v Evropě.“
Česko patří v Evropě k zemím s největší průměrnou rozlohou farem, ve světovém měřítku je tomu však jinak. Právě velké farmy v zemích jako Brazílie či Austrálie jsou podle Pýchy ty, které rozhodují o globálních cenách potravin. „České zemědělce tyto obří holdingy ze třetích zemí porážejí díky této ohromné velikosti, ale také nižší regulační zátěži, a u nás to musíme kompenzovat dotacemi,“ doplňuje.
Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR |
Podle něj je proto potřebné podporovat i větší zemědělce. „Ideologický boj, který tu probíhá proti takzvaným agrobaronům, je ekonomický nesmysl. Největší holding, Agrofert, hospodaří zhruba na třech procentech zemědělské půdy. Oproti světu nejsme u nás vůbec nějak radikálně zkoncentrovaní, působí tu kolem 30 tisíc zemědělců. Když ale podpoříme rozbíjení a diskriminaci velkých českých farem, které mají obvykle mezi 500 a 2000 hektary půdy, neublížíme tím globálním gigantům, ale sobě. Zlikvidujeme to jediné, s čím máme alespoň nějakou šanci té masivní globální konkurenci čelit,“ míní Pýcha.
Středním a větším farmám podle něj neprospívá ani současné nastavení takzvané redistribuční platby, kterou zemědělci dostávají na prvních 150 hektarů půdy. Pýcha se domnívá, že by toto číslo mělo být alespoň trojnásobné, jelikož v současné době prý systém nahrává menším farmám na úkor těch středních a větších. Na tuto část je navíc v Česku vyčleněno 23 procent celkových přímých plateb, zatímco průměr v EU je zhruba o deset procentních bodů nižší.