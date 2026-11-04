BMW se propadá zisk a hrozí mu ztráta. Čínská konkurence vytlačuje německého giganta z trhu
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Německé automobilce BMW klesl ve třetím čtvrtletí zisk před zdaněním o 11 procent na 2,1 miliardy eur.
Kvůli slabému odbytu v Číně a vysokým nákladům na restrukturalizaci firma zhoršila celoroční výhled.
BMW čelí silné čínské konkurenci a její automobilová divize může letos skončit ve ztrátě.
Německému výrobci luxusních vozů BMW klesl ve třetím čtvrtletí zisk před zdaněním o 11 procent na 2,1 miliardy eur (51,1 miliardy korun). Na vině je hlavně nepříznivý vývoj v Číně. Firma současně varovala, že ke konci roku očekává značné náklady na restrukturalizaci, a snížila proto výhled na celý rok.
Čistý zisk firmě klesl o 15 procent na 1,45 miliardy eur. Tržby se snížily téměř o šest procent na 30,45 miliardy eur.
BMW už podruhé za méně než pět měsíců zrušila výhled zisku a nyní předpovídá na letošní rok provozní marži v rozmezí minus 0,5 procenta až 0,5 procenta. To představuje výrazný propad z dvouciferných hodnot, které vykazovala před pěti lety. Automobilka dodala, že náklady spojené s náběhem výroby a také nad očekávání vyšší odstupné by mohly způsobit, že její hlavní automobilová divize skončí za celý rok ve ztrátě. Prodej se podle očekávání sníží o pět až 9,9 procenta místo původního předpokladu jedno až 4,9 procenta.
Zaměstnanci měli o odchod takový zájem, že BMW program předčasně ukončila
Stejně jako konkurenti Mercedes-Benz a Volkswagen i společnost BMW snižuje počet pracovních míst, aby se pokusila snížit náklady. Levnější a technologicky vyspělejší čínští konkurenti do značné míry vytlačili své německé protějšky z Číny a nyní zvyšují vývoz do Evropy. Automobilka BMW ale není na čínském trhu tak silně závislá jako třeba Audi, podařilo se jí tak alespoň částečně vykompenzovat pokles růstem v Evropě a ve Spojených státech. Celkový odbyt se tak snížil o 6,3 procenta.
Firma na začátku října spustila úsporný program, který už po necelých třech týdnech ukončila, protože zájem zaměstnanců opustit společnost výměnou za často výrazně šestimístnou částku byl překvapivě velký, upozornila agentura DPA. Z dřívějších prohlášení vyplývá, že BMW počítala s náklady přes jednu miliardu eur. Další náklady automobilce vznikají tím, že stahuje starší modely z trhu dříve, než bylo původně plánováno.