Nádraží v Brně se zatím nepřesunulo, už teď ale v jeho okolí bují nová čtvrť
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- V okolí přesunutého nádraží v Brně má pozemky hned několik investorů.
Aktuálně získala v lokalitě stavební povolení skupina J&T, a to pro projekt Bloq.
Celé území je ale obrovské, je jen o několik málo hektarů menší než zdejší památková zóna.
O přesunu brněnského vlakového nádraží se diskutuje už víc než sto let. Mínění kolísá mezi pro a proti, naposledy se vychýlilo ve prospěch stěhování v roce 2018, kdy přesun posvětilo městské zastupitelstvo. Pořád se ale najdou tací, kdo nevěří, že by na stěhování došlo, aktuálně se navíc termín stavby opět odsunul, a to na začátek třicátých let. Kdo ale s novým nádražím počítá, jsou evidentně investoři. Ti chtějí v jeho okolí stavět. Oblast Jižní čtvrti je jednou z největších rozvojových zón ve městě. Pozemky tu má EP Real Estate Daniela Křetínského (spolumajitele provozovatele redakce), Crestyl, ale i developerská společnost J&T Real Estate. Ta nyní získala povolení.
Brno si pro svoje nové nádraží zvolilo polohu u řeky Svratky. Dnes jsou tu především nevyužité plochy, skladiště nebo parkování pro auta. Nic, co by připomínalo město. Lokalita by se ale měla změnit ve výstavní část Brna, kterou s centrem moravské metropole propojí nový bulvár.
V celé lokalitě Jižní čtvrti má v příštích letech vzniknout území až pro patnáct tisíc nových obyvatel. Celkem jde o 140 hektarů území, na kterých vzniknou kromě bytů také kanceláře, nová veřejná prostranství a občanská vybavenost. Pro srovnání, památková rezervace Brna má 168 hektarů. Součástí nové části bude Poříční park Trnitá, který má zároveň zajistit potřebnou protipovodňovou ochranu území. V dalším parku se počítá se začleněním oblouků historického Vídeňského viaduktu z devatenáctého století.
Stavět se začne za pár měsíců
To vše doplní nová výstavba v režii investorů. Nejnovější vývoj je právě kolem projektu Bloq, za kterým stojí J&T Real Estate. Čtyřhektarové území mezi ulicemi Opuštěná a Trnitá dostane tři městské bloky, ve kterých se bude nacházet na dvě tisícovky bytů. Bloky bude tvořit soubor 28 městských domů, za kterými stojí různá architektonická studia, měly by mít tedy individuální charakter. Podobně vzniká například zástavba na pražském Smíchově, kde staví Sekyra Group.
„Chceme nabídnout bydlení, které bude odpovídat různým představám o městském životě. Proto klademe důraz na architektonickou rozmanitost jednotlivých domů, ale i na pestrost velikostí, dispozic a interiérových řešení bytů. Naším cílem je spojit vysoký standard bydlení s možností vybrat si domov podle vlastních potřeb a životního stylu,“ líčí vedoucí brněnské pobočky J&T Real Estate Jan Kočí. Kromě bytů by se ve čtvrti měly nacházet také prostory pro obchody a další služby, vnitrobloky budou zelené, určené k sousedskému setkávání.
Nová čtvrť se má nacházet hned u zmiňovaného bulváru, jenž dostal název Evropská třída. J&T už pro projekt získalo potřebná povolení a začít stavět chce v první polovině příštího roku. Jde o investici v hodnotě 15 miliard korun.
Další hráči
Na druhé straně bulváru by měla v budoucnu stavět také zmiňovaná EP Real Estate. Daniel Křetínský původně ovládal pozemky přímo u budoucího nádraží, ty v rámci obří směny převedl na město. Za to získala EP Real Estate původní městské pozemky v blízkosti nádraží určené k developerské výstavbě. Konkrétní plány ale zatím společnost nepředstavila.
Další developeři plánují stavět na severu nádraží. Mezi ty patří Crestyl, jenž v lokalitě chystá projekt Dornych. Vznikne na místě někdejšího Prioru. Ten nechal developer loni zdemolovat, místo něj plánuje postavit částečně kancelářský prostor, částečně bydlení, ale také hotel. To vše má utvořit nový veřejný průchozí prostor, jenž propojí centrum Brna s oblastí Jižní čtvrti.
Za Dornychem stojí architektonické studio MTDI, které do středu nové zástavby navrhlo polozastřešenou plazu napodobující gotickou klenbu nedalekého Petrova. Tu obklopí čtyři svébytné domy s různými funkcemi. Hotovo chce mít Crestyl na přelomu let 2027 a 2028.
Zhruba ve stejné oblasti působí také MS-Invest. Developer v lokalitě dokončil projekt Palác Trnitá, což je polyfunkční dům. Aktuálně navazuje bytovým projektem Bulvár Trnitá. Ten začal stavět na začátku roku 2025, hotovo by tu mělo být v roce 2028.