„Ostudné a nepřijatelné.“ Šéfa Audi kritizují za vystoupení na Trumpově předvolební akci
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- Týden před volbami do Kongresu se Gernot Döllner zúčastnil předvolebního shromáždění.
- Trump na něm oznámil plán Audi vybudovat v USA novou továrnu.
- Účast kritizuje šéfka vlivné závodní rady Volkswagenu i odbory.
Předsedkyně vlivné závodní rady německého automobilového koncernu Volkswagen Daniela Cavallová ostře kritizovala šéfa divize Audi Gernota Döllnera za účast na předvolební akci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prohlásila, že Döllner ze sebe nechal udělat loutku. Informuje o tom agentura DPA. Ke kritice se podle agentury Reuters připojila také předsedkyně německého odborového svazu IG Metall Christiane Bennerová.
Döllner se o víkendu zúčastnil předvolebního shromáždění v americkém státě Georgia, na kterém Trump oznámil plán automobilky Audi vybudovat ve Spojených státech továrnu zhruba za čtyři miliardy dolarů (asi 87 miliard Kč). V USA se příští týden konají volby do Kongresu.
„Několik minut plných rasismu, sexismu, xenofobie, transfobie a pohrdání demokracií – a pak na pódium vystoupí jeden z nejvyšších představitelů našeho koncernu a aktivně se zapojí do volební kampaně,“ uvedla Cavallová v interním rozhovoru, k jehož obsahu získala DPA přístup. Dodala, že každý, kdo Döllnera na shromáždění viděl, se musel „hanbou propadat do země“.
„Způsob, jakým Gernot Döllner prezentoval sebe i Audi v USA, je velmi ostudný, politicky nepřijatelný a nehodný této firmy,“ uvedla Bennerová. Dodala, že Döllnerovo vystoupení po Trumpově boku bylo porušením interních pravidel automobilky Audi.
Automobilky trpí Trumpovými cly
Nová továrna podle Audi vytvoří kolem 4500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až 200 tisíc vozů ročně. Výstavba závodu by měla začít v příštím roce.
Trump se investici Audi snažil prezentovat jako úsěch své celní politiky. „Nebýt cel, tak by sem nepřišli,“ uvedl. Kritici nicméně podle agentury Reuters tvrdí, že Trumpova cla vedla v USA k růstu cen automobilů a vyvolala nejistotu, kvůli níž některé automobilky investice odkládají.
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Nová investice v USA přichází v době, kdy koncern plánuje rozsáhlá úsporná opatření v Evropě.
Dozorčí rada Volkswagenu v září schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Koncern mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku koncern Volkswagen zaměstnával zhruba 663 tisíc lidí.
Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Požadavek, který se podle odborů týká i dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odboráři odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.