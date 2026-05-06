BMW doplácí na cla i slabší Čínu. Zisk luxusní automobilky klesl o 23 procent
- Čistý zisk německého výrobce luxusních automobilů BMW v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 23 procent na 1,67 miliardy eur (zhruba 41 miliard korun).
- Firma to oznámila ve středu.
- BMW se potýká s obtížnými podmínkami na čínském trhu a negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Čtvrtletní tržby se snížily o osm procent na zhruba 31 miliard eur. Automobilka v prvním čtvrtletí dodala zákazníkům po celém světě více než 565 tisíc vozů, tedy o 3,5 procenta méně než před rokem. „Podtrhuje to přetrvávající ostrou konkurenci v automobilovém sektoru, zejména v Číně," uvedla firma. Dodala nicméně, že v prvním čtvrtletí zažila rekordní příliv objednávek v Evropě.
S negativními dopady nových amerických cel a obtížných podmínek v Číně se potýkají také další německé automobilky. Výrobce luxusních vozů Mercedes-Benz minulý týden oznámil, že jeho čistý zisk v prvním čtvrtletí klesl o 17 procent na 1,43 miliardy eur. Čistý zisk koncernu Volkswagen, jehož součástí je Škoda Auto, se propadl dokonce o 28 procent na 1,56 miliardy eur.
Provozní zisk koncernu Volkswagen v prvním čtvrtletí klesl o 14 procent na 2,46 miliardy eur. Samotná Škoda Auto však provozní zisk zvýšila o 21 procent na 660 milionů eur. Těžila z poptávky po plně elektrických vozech i z optimalizace nákladů.
