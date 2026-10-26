Babišova vláda couvá z klíčového volebního slibu. Firmám slibovala nižší daně, teď mění plán
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- Ministerstvo financí vyčíslilo, že snížení korporátní daně by připravilo stát o 30 miliard korun ročně.
Podnikatelské svazy volají po změně odpisové politiky, říká šéfka státní kasy Schillerová.
Opatření bude mít podle odborníků mnohem silnější efekt na růst HDP.
Vláda zúží jeden ze svých hlavních volebních slibů, který měl podle jejího programového prohlášení podpořit podnikání, investice, atraktivitu Česka a tvorbu pracovních míst. Daň z příjmů firem neklesne z 21 na původních 19 procent, které platily před přijetím konsolidačního balíčku minulého kabinetu. Důvodem je příliš velká díra v příjmech státního rozpočtu, kterou by snížení způsobilo. Přesto se mají podniky dočkat úlevy, a to v podobě zrychlených a rozšířených odpisů investic například do nákupu nových technologií.
Že pokles daně firmám nic zásadního nepřinese a státu jen prohloubí rozpočtový schodek, upozorňovali analytici už po loňských sněmovních volbách. Ministerstvo financí nyní vyčíslilo, že propad by činil zhruba 30 miliard korun ročně. Obří rozpočtový schodek, který vláda na příští rok naplánovala na 386 miliard korun, by tak ještě více nabobtnal.
Podpora výzkumu a inovací
II když rychlejší odpisy také odčerpají státu miliardy korun, nepřijde o ně trvale. „Rozpočtový dopad bude záviset na finálním nastavení opatření, zejména na vymezení podporovaného majetku a míře zrychlení odpisování,“ uvedla Šárka Pavlasová z tiskového oddělení rezortu financí. Jakkoliv může stát na odpisech přijít o jednotky až desítky miliard korun, z dlouhodobého hlediska jde podle Pavlasové především o posun daňového inkasa v čase.
Ve svém programu nicméně vláda slíbila obojí, tedy jak snížení daně z příjmů právnických osob o dva procentní body, tak rychlejší odpisy. „Nepřipravuji zatím snížení daně, to říkám otevřeně. Když se bavím s podnikateli a navštěvuji různá ekonomická a podnikatelská fóra, podnikatelé včetně Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, volají spíše po odpisové politice,“ řekla minulý týden v ČT šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO).
Rychlejší odpisy vybraných investic mají být uzákoněny v průběhu příštího roku, aby je firmy mohly využívat od ledna 2028.
Svaz průmyslu a dopravy však míní, že potřebné jsou oba kroky, k nimž se současný kabinet zavázal, tedy i pokles daňové sazby. Manažer sdružení pro ekonomiku, daně a finance Milan Klempíř doplnil, že odpisy by měly zahrnovat oblasti vědy a výzkum nebo zavádění automatizace a robotizace ve výrobě.
Odpisy nicméně znamenají pouze odklad daňové povinnosti. Podle tajemníka Hospodářské komory Ladislava Minčiče mohou zlepšit krátkodobé cash flow inovativních podniků v průmyslu, logistice či vývoji technologií. „Motivují k investicím,“ uvedl.
Spolu s DPH tvoří korporátní daň jeden z pilířů příjmové strany rozpočtu. Nejvíce přináší pojistné na sociální zabezpečení, které v roce 2025 dodalo zhruba 809 miliard korun. Druhá byla DPH s 414 miliardami a třetí daň z příjmů právnických osob s 221 miliardami.
Bleskový nárůst produktivity
Cílem zrychlení odpisů je podpora investic do výzkumu, inovací a technologií s vysokou přidanou hodnotou, včetně rozvoje startupů. Firmy má motivovat k nákupu nového vybavení. Úleva bude přímo vázána na konkrétní rozvojové projekty ve výrobě. Celý mechanismus bude podle ministerstva nastaven tak, aby byl pro podniky administrativně co nejjednodušší a přinesl viditelné výsledky v celém hospodářství.
Toto očekávání koresponduje s analýzou Centra pro veřejné finance Univerzity Karlovy. Její autoři dospěli k závěru, že ekonomice by mnohem více pomohly právě rychlejší odpisy na určitý majetek. Mohly by to být nové stroje a další zařízení a technologie, které by se odepisovaly už v průběhu jednoho roku.
„Znamenalo to až 34 miliard korun nových investic ročně. To by mělo dvakrát silnější efekt na HDP než plošné snížení sazby daně z příjmů právnických osob,“ upozornila Markéta Malá z Centra pro veřejné finance UK. „Nejenže ekonomika pocítí investice okamžitě, ale zároveň se tím zvyšuje potenciál vyšší produktivity nebo snížení energetické náročnosti průmyslu, která je v Česku poměrně dost vysoká,“ připomněla.
Naopak pokles sazby daně o dva procentní body by byl podle centra z pohledu dopadu na HDP v podstatě vyhozenými penězi. „Dost možná by ten efekt snížení sazby na ekonomiku byl v nějakém střednědobém horizontu dokonce nulový. Na začátku by byl maximálně malý pozitivní šok, ale nedá se hovořit o tom, že by se snížení sazby výrazně projevilo,“ odhadla Malá.