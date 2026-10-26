Poslední Češi přicházejí o superlevné hypotéky. Byl to historický omyl, za deset let se změnilo vše
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- Rok 2026 znamená faktický konec éry superlevných hypoték. Dobíhají totiž poslední desetileté fixace z doby rekordně nízkých úroků.
Ekonomická realita světa i Česka se ale za poslední dekádu totálně proměnila, výsledkem jsou mimo jiné i dramaticky dražší hypotéky.
Trendově klesající dostupnost hypoték je výsledkem toxického mixu událostí s primární příčinou v politice.
Je vlahé září roku 2016 a svět vypadá jako docela dobré místo k životu. Od poslední recese v Česku uplynuly tou dobou už více než tři roky a velká finanční krize z let 2008 a 2009 je prakticky zapomenuta. Geopolitika je termín ze slovníku cizích slov a světem neotřásá žádný zásadnější konflikt. Česko má našlápnuto k ekonomickému zázraku v roce 2017, který už se nikdy neopakoval.
Éra ekonomického hippies
Ekonomická idyla se přímo propisuje do světa financí: lidé platí směšně nízké úroky z půjček a český stát dokonce vydělává stamiliony tím, že si půjčuje. V této konfiguraci ekonomické reality se paní Hana rozhodla vzít si hypotéku. Sazebník ukazuje z dnešního pohledu těžko uvěřitelnou cifru. 1,8 procenta. Hana se hned tak nechce zabývat dumáním nad příští volbou sazby, a volí proto desetiletou fixaci. Ekonomická realita světa se mezitím od základů změní.
Hana se řadí mezi 15 až 20 procent hypotečních dlužníků, kterým se v roce 2016 podařil majstrštyk. Trefili totiž éru nejlevnějších půjček v české historii. Nikdy předtím a doposud ani poté země nic podobného nezažila. Jak uvádějí data České národní banky, ještě v závěru roku 2017 si zhruba pětina lidí fixovala sazby na deset let. V letech éry levných peněz 2016 a 2017 si pak shodně třetina hypotečních dlužníků fixovala sazby v horizontu šesti až deseti let. Na více než dekádu pak fixovala sazby jen okrajová část trhu, letošek je tak faktickým finále éry superlevných hypoték.
Samotné úrokové dno totiž nastalo v závěru roku 2016, kdy průměrné nabídkové sazby hypoték podle tehdejšího Fincentrum Hypoindexu klesly pod 1,8 procenta. Éra levných peněz přitom započala v kontextu hypoték už v listopadu 2013 a s výjimkou pěti měsíčních růstů následující tři roky sazby klesaly.
Bolestivá refixace
Právě nyní čeká paní Hanu první refix a návrh banky pro ni zní takřka nepochopitelně: téměř třiapůlkrát vyšší sazba spojená s navýšením měsíční splátky o rovných 20 procent. Paní Hana dočte dopis od svého osobního bankéře a na rtech má nevyslovenou otázku: V čem a jak se za poslední dekádu mohl svět tak moc proměnit?
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